Derecha en punto de ebullición: RN y UDI reclaman a La Moneda y piden respeto por emplazamientos del P. Republicano

Apenas el ministro Claudio Alvarado terminó su introducción, la presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, tomó la palabra. “Exigimos respeto por las distintas posturas. Hay algunos que no están respetando eso”, advirtió la senadora.

Sus palabras las transmitió durante el comité político ampliado que se desarrolló esta mañana en La Moneda, al que asistieron ministros, representantes de las directivas de los partidos del oficialismo y jefes de bancadas parlamentarias.

La senadora hacía referencia a los dichos del diputado Agustín Romero (Partido Republicano), quien esta mañana, en conversación con Radio Infinita, criticó a Diego Schalper (RN) por adelantar que él y otros parlamentarios rechazará la acusación constitucional (AC) contra Nicolás Grau (Frente Amplio) que se votará este martes.

“Tendrá que explicarle a su electorado”, dijo Romero en la entrevista. Se trata de uno de los republicanos más críticos de Chile Vamos, y no es primera vez que arremete contra ellos por sus posturas.

El anuncio de Schalper materializó un temor que había en republicanos: habría descuelgues dentro del propio oficialismo a la hora de votar el libelo que ellos impulsaron. Aunque confían en que logrará aprobarse en la Cámara -puesto que buena parte del Partido De la Gente ha dado luz verde-, la actitud del jefe de bancada de RN indignó a republicanos.

Romero, de hecho, no fue el único republicano que emplazó a RN por sus dudas en torno al libelo. “Quien vote contra se hará cómplice de normalizar la mediocridad extrema”, advirtió el diputado Luis Fernando Sánchez. “Esperamos que al momento de votar se opte por la responsabilidad y no por la impunidad”, complementó el también diputado, y vicepresidente republicano, José Carlos Meza.

En una semana que será clave para La Moneda, por la votación de la megarreforma en el Senado, la fractura en la alianza de gobierno es innegable.

Las tensiones en el comité político no quedaron ahí. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, tomó la palabra en la reunión y aseveró que los ataques de Romero en contra de Evelyn Matthei eran impresentables e inaceptables. Hizo saber a todos los presentes que esperan disculpas.

En esa misma entrevista, Romero nuevamente apuntó contra la excandidata presidencial de Chile Vamos, a quien la semana pasada le recordó, de forma burlesca, que resultó quinta en la elección del año pasado -por detrás de Kast, Jeannette Jara, Franco Parisi y Johannes Kaiser. “Para nosotros no es una figura relevante”, dijo esta mañana.

Mientras el comité se desarrollaba, la bancada de diputados de la UDI emitió un comunicado en que se sostiene: “Exigimos una disculpa pública, clara y sin ambigüedades del diputado Romero o del Partido Republicano. De no mediar dicha rectificación, entenderemos que estas declaraciones constituyen una postura oficial, ante lo cual advertimos que las relaciones políticas entre ambos partidos se verán sensiblemente afectadas”.

“Qué poco aporta al espíritu de oficialismo la actitud que ha tenido Agustín Romero. Podrá estar en desacuerdo con Evelyn Matthei, pero a la UDI se le respeta. El diputado Romero tiene que bajar los decibeles y recordar que el P. Rrepublicano no tiene mayoría en la cámara. No sea agrandado”, reclamó el diputado Eduardo Crettón (UDI).

“El diputado Romero sigue en la lógica de dividir aguas y eso tarde o temprano termina pasando la cuenta”, agregó.

Las tensiones en el oficialismo se arrastran desde hace tiempo. A fines de mayo, el mismo Romero afirmó que Chile Vamos tendría que responder a su electorado en caso de que no respalde la AC.

En esa ocasión, la UDI emitió otro comunicado, en que plantearon que “se acabaron los tiempos de la derechita cobarde”, en referencia al término que usaban en republicanos para referirse a la coalición en tiempos de campaña.

A mediados de este mes, la diputada Stephanie Jéldez (republicana) volvió a utilizar ese término para referirse a sus pares. “Hay una romantización de la moderación, que yo creo que ya pasó de moda. Lamentablemente, este tipo de derecha, derechita cobarde... Falta ahí un dejo de olfato político importante”, dijo en Radio Agricultura, en referencia a la AC.

Coincidentemente, la diputada Jéldrez asistió al comité político de este lunes. Schalper aprovechó de recordar sus dichos. Mientras hablaban sobre el caso de los niños haitianos, el diputado planteó que el gobierno ha reaccionado bien frente a esa crisis, pero que algunos parlamentarios oficialistas han desviado el foco.

En esa línea, el jefe de bancada de RN hizo un llamado a tratar de “evitar las exageraciones, ya que la moderación no pasa de moda”.

Tras el comité, Schalper dijo: “Siempre hay espacio para discutir cuando uno forma parte de un gobierno de unidad (...). Ha quedado claro que para construir un gobierno de unidad necesitamos respetar las distintas miradas que han configurado ese 58% (que obtuvo Kast)”.

Por su parte, el presidente de republicanos, Arturo Squella, dijo que “hemos llegado a la conclusión de hacer un llamado (...) a redoblar los esfuerzos por cada una de las personas que tiene la posibilidad de comunicar (...) a cuidar cada palabra. Contar hasta diez, hasta cien si es necesario cada vez que lo que vayan a decir pueda afectar la buena relación que los partidos políticos tenemos”. Además, adelantó que hablará con Romero en las próximas horas.

Tras escuchar a Squella en el punto de prensa, Ramírez respondió: “Agradezco las palabras del senador. Son elocuentes. Nuestro problema nunca ha sido con la directiva del P. Republicano. Tengo la confianza de que este tipo de cosas no se van a volver a repetir”.