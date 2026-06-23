Acusación a Grau: ausencias y desmarques del PDG y de RN estrechan la ventaja de la derecha

Faltaban algunos minutos para que empezara la sesión de sala en la cual se votará la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), cuando los diputados Diego Schalper (RN) y Agustín Romero (republicano), se encontraron en los pasillos de la Cámara de Diputados.

“Mi amigo”, exclamó el republicano para saludar al jefe de la bancada de RN. A lo que Schalper le respondió: “Arturo Prat Chacón”, en velada referencia al debate que abrió el mismo Romero al emplazar y cuestionar la supuesta ausencia de valentía de algunos sectores de la derecha para apoyar el libelo con el extitular de Hacienda.

Luego de ello ambos se dieron unos palmetazos y un apretón de manos sellando una aparente tregua en la guerrilla de declaraciones, ad portas de la jornada clave de votaciones que tendrá la Cámara para definir la suerte del último exjefe económico del Presidente Gabriel Boric.

A partir de las críticas de Romero, el ambiente en el oficialismo había llegado a un punto de ebullición, más aún con el anuncio del mismo Schalper de que iba rechazar la presentación contra Grau.

Este conflicto añadió un factor de incertidumbre a la acusación, que ha tenido bruscas fluctuaciones en su base de apoyo desde que fue anunciada por libertarios y republicanos el pasado 26 de mayo.

Al cierre de esta edición, el libelo contaba con una base de 76 apoyos, suficientes para ser aprobado, ya que el umbral de votación de la jornada sería de 74 votos (mayoría absoluta de los presentes), en vista de nueve diputados ausentes por diversos motivos como viajes oficiales, licencias médicas o justificaciones de impedimentos graves.

Al inicio de la sesión, Grau quien llegó puntualmente a tomar asiento en la sala, acompañado de su abogado defensor, el constitucionalista Patricio Zapata, invocó la cuestión previa, lo que obligó a la sala a pronunciarse sobre asuntos formales de la presentación. Tras el rechazo de la solicitud de la defensa, la resolución final de la Cámara se prolongó por algunas horas más.

Si bien los diputados acusadores tenían la expectativa de llegar a los 90 votos (sumando los 76 legisladores del sector, más 14 militantes del Partido de la Gente y tal vez de algunos independientes), los desmarques de RN y el PDG, además de las mencionadas ausencias, incidieron en que la ventaja se redujera.

Hasta el momento el texto, que contiene cuatro capítulos con infracciones legales y constitucionales en las que habría incurrido Grau, se estaría aprobando por una diferencia de tres a cuatro votos.

En la bancada RN-Evópoli, además de Schalper, tampoco apoyarían el libelo la actual vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), Andrés Celis (RN), Luis Pardo (RN), Jorge Guzmán (Evópoli) y Joanna Pérez (independiente ex Demócratas).

En suspenso se mantenía Mauro González (RN), cuyo voto ya no es dirimente.

En el caso del PDG, si bien el líder natural de la colectividad, Franco Parisi, había “garantizado” que la bancada votaría en bloque, ello nuevamente no ocurrió (lo mismo ocurrió en la fallida postulación de Pamela Jiles a la presidencia de la Cámara).

Esta mañana, en un punto de prensa, el jefe de la bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, acompañado de otros ocho diputados militantes, anunció que “mayoritariamente” aprobarían la acusación.

El cambio semántico y la presencia en el punto de prensa ya daba cuenta de que al menos cuatro parlamentarios no tendrían la misma postura.

Las diputadas Tamara Ramírez (subjefa de bancada PDG) y Lilian Betancurt (PDG), presentaron licencias médicas, por su parte sus pares Eilleen Urqueta y Fabián Ossandón, que habían manifestado ciertos reparos a la presentación de republicanos y libertarios, seguían en suspenso al cierre de esta edición.

Por su parte, otro diputado Cristián Contreras, que todavía en lo formal sigue siendo militante PDG, ya había anunciado su voto a favor. No obstante, él fue apartado de la bancada por no haber apoyado a Jiles en marzo pasado.