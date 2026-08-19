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    Canciller se reúne con altas autoridades en China y destaca interés de mantener “relación constructiva y de largo plazo”

    El ministro de RR.EE. tuvo un encuentro con su par chino Wang Yi y posteriormente fue recibido por el viceprimer ministro del Consejo de Estado, He Lifeng. Además, se reunió con el viceministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y con el ministro de Ciencia.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    El canciller Pérez Mackenna con su par chino Wang Yi.

    En el marco de sus actividades en Asia, este miércoles, en Beijing, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo reuniones políticas de alto nivel con autoridades de la República Popular China.

    En su primer día de actividades oficiales en China, el canciller Pérez Mackenna se reunió durante toda la mañana con su par, Wang Yi; con el viceprimer ministro del Consejo de Estado, He Lifeng; con el viceministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Zhou Haibing; y con el ministro de Ciencia, Yin Hejun, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en un comunicado.

    La autoridad chilena, en los encuentros con Wang Yi y He Lifeing, destacó que “el propósito de esta visita es reafirmar el compromiso y el interés de Chile por seguir profundizando sus vínculos con China”.

    “Nuestra política exterior seguirá velando por la defensa del interés nacional y, por consiguiente, nuestro norte estará puesto en mantener con China una relación constructiva y de largo plazo”, manifestó el ministro Pérez Mackenna.

    El canciller estuvo acompañado en cada encuentro por el embajador de Chile en China, Alfonso Silva.

    “Al evaluar los 10 años de nuestra Asociación Estratégica Integral, nos es grato destacar que se han cumplido con éxito los objetivos de intensificar los contactos de alto nivel y afianzar los intercambios sectoriales, profundizando los lazos de amistad que unen a ambos países”, aseguró el ministro Pérez Mackenna, a propósito de estas reuniones.

    Principio de “una sola China”

    El Minrel resalta que, en 1970, Chile se convirtió en el primer país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas con China; en 1999, fue el primer país latinoamericano en apoyar su ingreso a la Organización Mundial del Comercio; en 2004, fue el primero de la región en reconocer al país asiático como economía de mercado; y, en 2005, el primero en suscribir un Tratado de Libre Comercio.

    Planteamientos que Francisco Pérez Mackenna ya había hecho hace unos días, en Santiago, en su participación en el seminario “Chile-China: mirando la próxima década” organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).

    “Estos hitos reflejan la continuidad y profundidad de una relación que Chile ha construido como una verdadera política de Estado a lo largo de más de 55 años de amistad”, sostuvo el canciller en Beijing este miércoles.

    El ministro Pérez Mackenna destacó el apoyo a Beijing en la organización de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se realizará en noviembre, y reafirmó el compromiso de Chile con el principio de “una sola China”, que establece que territorios como el Tíbet, Taiwán, Hong Kong o Macao son parte del mismo Estado.

    Relación económica

    En la tarde, el ministro Pérez Mackenna se reunió con Zhou Haibing, viceministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, organismo que define las directrices, planes y políticas económicas de China.

    El gigante asiático es el mayor socio comercial de Chile, con un crecimiento de casi 15% en el comercio bilateral en el último año, para alcanzar US$67.000 millones en la actualidad. Esto representa más de un tercio del comercio del país con todo el mundo. En tanto, las inversiones chinas en el país ascienden a cerca de US$4.000 millones.

    En el encuentro con el viceministro Zhou Haibing se abordó la importancia de la reactivación del Diálogo Estratégico en Cooperación y Coordinación Económica Chile – China en 2027, así como oportunidades de inversión, informó el Minrel.

    El canciller enfatizó que para Chile reactivar el crecimiento es una prioridad y que China puede jugar un papel fundamental.

    “Las nuevas tecnologías, la innovación, la inteligencia artificial debieran ser los motores que concentren la formación del capital humano y el foco de nuevas inversiones. En esta visita esperamos explorar posibilidades en ese ámbito y avanzar aún más en nuestra asociación estratégica”, expresó.

    El ministro destacó las ventajas comparativas de Chile, como una matriz energética renovable y limpia, reglas claras y estables, y una sólida institucionalidad.

    El canciller también sostuvo un encuentro con el ministro de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun, en el que abordaron la cooperación en innovación, robótica e inteligencia artificial.

    Más sobre:ChinaFrancisco Pérez MackennaMinrelRR.EE.CancilleríaAsiaAlfonso SilvaWang YiYin HejunZhou HaibingHe Lifeng

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