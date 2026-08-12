Canciller destaca megarreforma y asegura que Chile busca “mejores condiciones” para la inversión

El canciller Francisco Pérez Mackenna participó este miércoles del seminario “Chile-China: mirando la próxima década” organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).

En la instancia, también asistieron el expresidente y ahora embajador de Chile en Misión Especial, Eduardo Frei; y el embajador de China en nuestro país, Niu Qingbao.

En su alocución, el canciller destacó que la relación entre Chile y China “se extiende por más de 55 años” y a lo largo del tiempo se ha construido “sobre la base del respeto mutuo y también del pragmatismo”.

“Esta relación ha contado con importantes definiciones que se han transformado en políticas de Estado, y un claro ejemplo es el principio de una sola China, una constante de nuestra política exterior. Chile ha sido, además, un país pionero en su relación con China. Fuimos el primer país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. También el primer país latinoamericano en apoyar su adhesión a la Organización Mundial de Comercio. El primero en América Latina en reconocer su estatus de economía de mercado”, continuó.

En esa línea, subrayó: “Estos hitos reflejan una convicción que ha orientado nuestra política exterior durante décadas. China es un socio fundamental para Chile, y la profundización de esta relación responde a un interés estratégico de largo plazo”.

Dicho eso, el líder de las relaciones exteriores de Chile pasó a relevar la megarreforma que recientemente fue despachada por el Parlamento. “En materia de inversiones también hemos avanzado (...) respondiendo a las necesidades de que Chile ofrezca un entorno regulatorio moderno, competitivo y predecible para quienes invierten, la ley de reconstrucción recientemente aprobada por el Congreso, que incorpora medidas orientadas a mejorar las condiciones para la inversión y entregar mayor certeza a quienes toman decisiones de largo plazo en nuestro país y lograr una competitividad tributaria. Otra es la reducción del impuesto corporativo de 27 a 23%, acercándonos al promedio de los países de la OCDE y fortaleciendo nuestra competitividad como destino de inversión.

“Todas estas son medidas que apuntan en una misma dirección: generar mejores condiciones para invertir, reducir incertidumbre y fortalecer la confianza de quienes comprometen capital y desarrollan proyectos de largo plazo en Chile”, aseguró.

El mensaje de Frei

En ese tenor, el expresidente Frei apuntó a la oposición por “criticar” al Presidente y sus proyectos: “No podemos seguir en esta situación de que cada vez que el Presidente manda un proyecto, todo el mundo de la oposición sale a criticarlo, a criticarlo, a criticarlo y a votar en contra todo. Así no avanzamos”.

“Si algo avanzó en Chile entre los años 90 y el 2015, en esa época nos criticaban ¿Se acuerdan que decían que el Senado era una cocina? Pero se hacían las cosas, y el país avanzaba y crecíamos al 6, al 7, al 8%. Ahora estamos entre el 1,5 y el 2. Diez años, a medio de morir saltando. Hay que tomar las decisiones a tiempo, y por eso el tema de la seguridad hoy día, que además es lo que toda la población, especialmente los sectores más postergados, son los que sufren más con esto, pero sobre todo sufren las inversiones y sufren el empleo", cerró el exmandatario.