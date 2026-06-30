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    La mejor atajada del Mundial: el mano a mano que salvó el portero Bart Verbruggen contra Soufiane Rahimi

    En el tiempo extra del duelo entre Países Bajos y Marruecos, el portero neerlandés se lució conteniendo el remate del marroquí.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Martin Zabala

    El duelo de dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos dejó una de las mejores atajadas del Mundial de Norteamérica 2026.

    Si bien los africanos lograron meterse en los octavos de final tras los lanzamientos penales, una de las personas que permitió que aquello pasara fue el portero de los neerlandeses Bart Verbruggen al contener uno espectacular tiro de Soufiane Rahimi.

    Cuando se jugaba el primer tiempo del alargue, el atacante marroquí tuvo una inigualable oportunidad para desnivelar el marcador. Este quedó mano a mano con el guardameta de países bajos y en el borde del área chica sacó un potente remate.

    El derechazo parecía estar destinado a acabar en gol, pero Verbruggen tuvo una gran reacción para mandar la pelota al tiro de esquina después de que el balón le rebotara en la rodilla y luego en la mano derecha.

    Mira aquí el video del momento

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