Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechaza demanda de laboratorio Varifarma contra Pfizer

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó una demanda del laboratorio farmacéutico Varifarma Chile en contra de su competencia Pfizer Products y Pfizer Chile. Se trata de una causa iniciada en octubre del 2023, donde Varifarma acusó de conductas exclusorias y de competencia desleal.

El conflicto se refiere a la comercialización del compuesto químico Tofacitinib, ocupado para medicamentos en contra de la artritis. De acuerdo a Pfizer Products el principios activo estaba protegido por la patente registrada por este laboratorio, lo que significaba que otros como Varifarma no podría comercializarlo. Sin embargo, la demandante aseguraba que la patente no ampara el compuesto, ya que “el registro corresponde en realidad a una invención estructuralmente distinta”.

Varifarma acusa de una serie de acciones de parte de Pfizer para evitar su comercialización. A raíz de una licitación de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) en la cual Varifarma se adjudicó el suministro del medicamento, al ofrecer un cuarto de lo ofertado por Pfizer. La demandada impuso una medida prejudicial precautoria que paralizó el contrato, puesto que prohibía “celebrar actos y contratos sobre la comercialización del Tofacitinib”. Posteriormente Pfizer demandó a Varifarma por infracción de patente. La demandada acusa que estas acciones constituyen hostigamiento.

Adicionalmente, Varifarma alude a que Pfizer tiene una posición supradominante en la comercialización de Tofacitinib, con una participación de 99,9% del canal institucional, “que agrava su conducta al erigir barreras artificiales de entrada”, dice el laboratorio.

Así, solicitó al TDLC el cese de las “conductas anticompetitivas”, una multa a Pfizer de 60 mil Unidades Tributarias Anuales a beneficio fiscal, y pagar los costos del proceso legal. Pero la entidad rechazó la demanda.

La resolución del TDLC apunta a que “que la solicitud de medida precautoria y la posterior interposición de la demanda civil por Pfizer Products sobre la base de una supuesta infracción a la Patente, de la que era titular a la fecha, es consistente con una estrategia dirigida a excluir a Varifarma y otros terceros que contaban con registro sanitario del producto Tofacitinib de su comercialización en el mercado chileno. Con todo, esa estrategia es coherente con el interés del titular de proteger un derecho otorgado por una patente de invención".

“En efecto, de establecerse por sentencia ejecutoriada que Varifarma incurrió en una infracción, el comportamiento de Pfizer Products debería calificarse como razonable y proporcional a la infracción denunciada, lo que descartaría una finalidad anticompetitiva”, añade la sentencia.

“Ha quedado establecido que la interposición de la demanda civil, así como la solicitud que dio lugar a la medida precautoria, no configuran un comportamiento abusivo, pues no existen antecedentes para calificarlas como objetivamente carentes de mérito y que, adicionalmente, las demás conductas desarrolladas por Pfizer, entre ellas, el envío de una carta a Varifarma solicitando el cese de la comercialización de Tofacitinib no tienen la entidad ni cumplen los requisitos para configurar una infracción a las normas de competencia desleal ni a las de defensa de la libre competencia", concluye el TDLC.