SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechaza demanda de laboratorio Varifarma contra Pfizer

    El laboratorio Varifarma acusó a Pfizer de conductas exclusorias y hostigamiento para evitar la comercialización de medicamentos con el compuesto Tofacitinib. Sin embargo, el TDLC dijo que las medidas de Pfizer son coherentes con la patente de invención registrada.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    MATTHEW CHILDS

    El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó una demanda del laboratorio farmacéutico Varifarma Chile en contra de su competencia Pfizer Products y Pfizer Chile. Se trata de una causa iniciada en octubre del 2023, donde Varifarma acusó de conductas exclusorias y de competencia desleal.

    El conflicto se refiere a la comercialización del compuesto químico Tofacitinib, ocupado para medicamentos en contra de la artritis. De acuerdo a Pfizer Products el principios activo estaba protegido por la patente registrada por este laboratorio, lo que significaba que otros como Varifarma no podría comercializarlo. Sin embargo, la demandante aseguraba que la patente no ampara el compuesto, ya que “el registro corresponde en realidad a una invención estructuralmente distinta”.

    Varifarma acusa de una serie de acciones de parte de Pfizer para evitar su comercialización. A raíz de una licitación de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) en la cual Varifarma se adjudicó el suministro del medicamento, al ofrecer un cuarto de lo ofertado por Pfizer. La demandada impuso una medida prejudicial precautoria que paralizó el contrato, puesto que prohibía “celebrar actos y contratos sobre la comercialización del Tofacitinib”. Posteriormente Pfizer demandó a Varifarma por infracción de patente. La demandada acusa que estas acciones constituyen hostigamiento.

    Adicionalmente, Varifarma alude a que Pfizer tiene una posición supradominante en la comercialización de Tofacitinib, con una participación de 99,9% del canal institucional, “que agrava su conducta al erigir barreras artificiales de entrada”, dice el laboratorio.

    Así, solicitó al TDLC el cese de las “conductas anticompetitivas”, una multa a Pfizer de 60 mil Unidades Tributarias Anuales a beneficio fiscal, y pagar los costos del proceso legal. Pero la entidad rechazó la demanda.

    La resolución del TDLC apunta a que “que la solicitud de medida precautoria y la posterior interposición de la demanda civil por Pfizer Products sobre la base de una supuesta infracción a la Patente, de la que era titular a la fecha, es consistente con una estrategia dirigida a excluir a Varifarma y otros terceros que contaban con registro sanitario del producto Tofacitinib de su comercialización en el mercado chileno. Con todo, esa estrategia es coherente con el interés del titular de proteger un derecho otorgado por una patente de invención".

    “En efecto, de establecerse por sentencia ejecutoriada que Varifarma incurrió en una infracción, el comportamiento de Pfizer Products debería calificarse como razonable y proporcional a la infracción denunciada, lo que descartaría una finalidad anticompetitiva”, añade la sentencia.

    “Ha quedado establecido que la interposición de la demanda civil, así como la solicitud que dio lugar a la medida precautoria, no configuran un comportamiento abusivo, pues no existen antecedentes para calificarlas como objetivamente carentes de mérito y que, adicionalmente, las demás conductas desarrolladas por Pfizer, entre ellas, el envío de una carta a Varifarma solicitando el cese de la comercialización de Tofacitinib no tienen la entidad ni cumplen los requisitos para configurar una infracción a las normas de competencia desleal ni a las de defensa de la libre competencia", concluye el TDLC.

    Más sobre:TDLCLibre competenciaMedicamentosPfizerVarifarma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Grupo Sigdo Koppers ingresa al mercado de la India con joint venture

    En su primera cumbre internacional como Presidente, Kast llama en el Mercosur a enfrentar en conjunto el crimen organizado

    El festival Fauna Primavera suma a Hot Chip y anuncia su lineup por día

    Familia de niño que perdió la vida en encerrona en San Bernardo se reúne con general director de Carabineros

    Gobierno insiste en revisión de más 340 pensiones de gracia del estallido tras reapertura de sumario ordenado por Contraloría

    Mas culpa al gobierno anterior por cifras de desempleo: “Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas”

    Lo más leído

    1.
    “Chao préstamo y chao benchmark”: la crítica visión de Cristián Rodríguez respecto de la reforma previsional

    “Chao préstamo y chao benchmark”: la crítica visión de Cristián Rodríguez respecto de la reforma previsional

    2.
    Mal apronte para el Imacec de mayo: cae la producción industrial y la minería registra su peor resultado en más de nueve años

    Mal apronte para el Imacec de mayo: cae la producción industrial y la minería registra su peor resultado en más de nueve años

    3.
    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    4.
    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía

    5.
    Mas culpa al gobierno anterior por cifras de desempleo: “Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas”

    Mas culpa al gobierno anterior por cifras de desempleo: “Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas”

    6.
    Coexca-AASA: Los protagonistas de la fusión que concentra el mercado de la carne de cerdo

    Coexca-AASA: Los protagonistas de la fusión que concentra el mercado de la carne de cerdo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    Rating del lunes 29 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Ecuador en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Ecuador en TV y streaming

    En su primera cumbre internacional como Presidente, Kast llama en el Mercosur a enfrentar en conjunto el crimen organizado
    Chile

    En su primera cumbre internacional como Presidente, Kast llama en el Mercosur a enfrentar en conjunto el crimen organizado

    Familia de niño que perdió la vida en encerrona en San Bernardo se reúne con general director de Carabineros

    Gobierno insiste en revisión de más 340 pensiones de gracia del estallido tras reapertura de sumario ordenado por Contraloría

    Grupo Sigdo Koppers ingresa al mercado de la India con joint venture
    Negocios

    Grupo Sigdo Koppers ingresa al mercado de la India con joint venture

    Mas culpa al gobierno anterior por cifras de desempleo: “Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas”

    Escondida y Los Pelambres reportan fuerte aumento de utilidades y mayor pago de impuestos, en medio de altos precios del cobre

    El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales
    Tendencias

    El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Las 10 frases célebres que dejó Gustavo Alfaro tras la hazaña de Paraguay: “Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes”
    El Deportivo

    Las 10 frases célebres que dejó Gustavo Alfaro tras la hazaña de Paraguay: “Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes”

    Perdió a toda su familia en los terremotos de Venezuela: la trágica historia del futbolista argentino Lucas Trejo

    Gustavo Alfaro enaltece el triunfo sobre Alemania: “Ellos se formaron en las academias; nosotros venimos de la tierra colorada”

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles
    Tecnología

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    El festival Fauna Primavera suma a Hot Chip y anuncia su lineup por día
    Cultura y entretención

    El festival Fauna Primavera suma a Hot Chip y anuncia su lineup por día

    La historia de Van Der Dijs, el grupo que perdió a todos sus integrantes tras el terremoto en Venezuela

    La noche de los cuchillos largos: Adolf Hitler y la traición con la que logró el poder absoluto en Alemania

    Tribunal Supremo de EE.UU. anula decreto de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento
    Mundo

    Tribunal Supremo de EE.UU. anula decreto de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento

    Obama lamenta que Estados Unidos está igual “o incluso un poco peor” que antes de la guerra con Irán

    Irán asegura que el acceso a instalaciones nucleares para la OIEA sigue “bloqueado”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad