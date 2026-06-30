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    En su primera cumbre internacional como Presidente, Kast llama en el Mercosur a enfrentar en conjunto el crimen organizado

    En el marco de su gira por Paraguay y Uruguay, Kast debutó como Jefe de Estado en su primera cumbre internacional. Durante su participación en ese espacio también abordó la tragedia en Venezuela tras los terremotos y respaldó el actuar de su par de Bolivia ante la crisis en su país.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    msm

    Este martes el Presidente José Antonio Kast participó en la 68.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, celebrada en el Centro de Convenciones de Conmebol, Asunción, Paraguay.

    La instancia estuvo marcada por temas relacionados con la integración regional, el comercio y la cooperación entre los países participantes.

    Asimismo, se abordó el cierre de la presidencia pro tempore de Paraguay al frente del Mercosur, período que estuvo marcado por la firma del tratado de libre comercio entre el bloque y la Unión Europea, acuerdo negociado durante más de dos décadas y que comenzó a aplicarse de manera provisional el pasado 1 de mayo.

    Con todo, Kast fue el sexto en tomar la palabra, luego de sus pares de Paraguay, Santiago Peña; de Brasil, Lula da Silva; de Uruguay, Yamandú Orsi y de Bolivia, Rodrigo Paz; y del canciller de Argentina, Pablo Quirno.

    Su discurso, que se extendió por cerca de 13 minutos, comenzó haciendo mención a la tragedia que enfrenta Venezuela tras el doble terremoto del pasado miércoles, que ha dejado una gran cifra de fallecidos y de afectados.

    “Del dolor nace una esperanza, porque desde cada rincón de Sudamérica han despegado aviones, se han sumado rescatistas y se ha colaborado no solamente para rescatar y buscar a quienes están debajo de las ruinas, sino para acompañar a las personas que hoy día sufren la pérdida de todos sus bienes”, comenzó señalando.

    “Y en esto decir que ninguno de nosotros preguntó por la ideología de quien estaba bajo los escombros, solo nos preguntamos si quedaba gente con vida (...) Esa es la Sudamérica que somos, y cuando somos lo mejor de nosotros mismos, es cuando vamos en la colaboración y la solidaridad de aquel que sufre una catástrofe como esta”, continuó.

    Dicho eso, dio paso a lo que fue buena parte de su alocución: hacer un llamado a las naciones presentes a enfrentar en conjunto el crimen organizado, y construir de esa manera “una arquitectura” de seguridad.

    “Hay otro terremoto que es más lento, más silencioso, pero que puede llegar a asesinar a más personas que las que murieron en el terremoto en Venezuela. Este terremoto no se registra en un sismógrafo, pero está debajo de cada uno de los problemas que se debaten en esta cumbre. Y ese terremoto se llama crimen organizado”, advirtió.

    En esa línea, sostuvo que “no hay integración posible cuando las rutas que queremos abrir al comercio ya están abiertas por el crimen organizado”.

    “Por eso venimos a esta cumbre a convocar una cumbre en contra de la delincuencia, el crimen organizado, que se acordó en el Compromiso de Santiago. Proponemos que el Mercosur y los Estados asociados, y aquellos que estimen conveniente hacerlo, construyamos juntos una arquitectura de seguridad, como lo planteaba el presidente de Uruguay, con metas y plazos claros, para abordar temas como la gestión integrada de las fronteras, la persecución coordinada de los flujos financieros ilícitos, el control de tráfico de armas, y el intercambio real de inteligencia entre nuestras fiscalías y policías, como lo planteaba el presidente de Brasil”, continuó.

    En ese sentido, puntualizó: “Planteamos una agenda migratoria regional, que ordene sin deshumanizar, migración regular segura y digna (...) y también una persecución sin cuartel a todas las redes de tráfico y de trata que lucran con esta tragedia”.

    “Esperamos que la colaboración en seguridad y en migración pase a ser uno de los ejes centrales en las próximas cumbres que nos convoquen”, acotó el Presidente.

    “Le solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlo, individualmente es prácticamente imposible, porque el crimen organizado no respeta fronteras, no respeta leyes, no tiene bandera, salvo la del crimen”, planteó Kast.

    Felicitaciones y respaldo a Rodrigo Paz

    Para cerrar su participación, Kast felicitó a su par de Bolivia, Rodrigo Paz, por su respuesta a la crisis que enfrenta su país, tras meses de bloqueos y protestas lideradas por sindicatos y sectores afines a Evo Morales.

    “La libertad y el orden democrático son innegociables. Y ahí quiero referirme a la situación que le tocó vivir a Bolivia, que está representada aquí por su presidente, Rodrigo Paz, a quien saludo y confirmo nuestra solidaridad con su gobierno democrático”, dijo.

    “Lo felicito por la manera en que actuó, velando siempre por la dignidad de las personas, y dejando solo el uso de la fuerza legítima del Estado para el final, con lo cual evitó muertes violentas. No pudo evitar muertes por los bloqueos, pero sí, usted fue un arduo defensor de la democracia legítimamente establecida, y eso es algo que valoramos y respaldamos”, cerró Kast.

    Más sobre:José Antonio KastMercosur

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