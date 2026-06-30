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    Familia de niño que perdió la vida en encerrona en San Bernardo se reúne con general director de Carabineros

    Desde la familia destacaron el trabajo policial que permitió la detención de los responsables.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este martes familiares de Alejandro, el menor de 12 años que perdió la vida en una encerrona en la comuna de San Bernardo, se reunieron con el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

    El encuentro se realizó en las dependencias de la Dirección General de Carabineros, donde los familiares destacaron el trabajo policial que permitió la detención de los responsables.

    “Valoramos profesionalmente el trabajo realizado para identificar y detener a los responsables del asesinato de Alejandro, así como el esfuerzo incansable en cada carabinero que participó en la investigación y en la búsqueda de justicia”, sostuvieron desde la familia.

    Cabe recordar que los hechos ocurrieron la madrugada del martes 23 de junio, cuando el menor viajaba junto a su padre y su tía por el sector de Catemito. En la ocasión, la familia fue interceptada por un grupo de sujetos que robó el vehículo. En medio del ataque, el niño quedó atrapado con el cinturón de seguridad y fue arrastrado por varios kilómetros.

    Los días siguientes al hecho es que se logró la detención de seis involucrado, tanto mayores como menores de edad, los cuales quedaron en prisión preventiva e internación provisoria.

    Tras el hecho la familia está impulsando una iniciativa denominada “Ley Alejandro”, la cual apunta a que quienes participen en encerronas, delitos cometidos en grupo u otros hechos de violencia cumplan condenas efectivas y sin beneficios, independiente de su edad.

    Más sobre:San BernadoAlejandroCarabinerosMarcelo Araya

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