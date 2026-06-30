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    Gobierno insiste en revisión de más 340 pensiones de gracia del estallido tras reapertura de sumario ordenado por Contraloría

    Desde La Moneda transmiten que el proceso instruido por el órgano contralor busca eventuales sanciones a funcionarios por entregar beneficios que no correspondían, mientras que el chequeo del Ejecutivo pretende determinar quiénes merecen ese tipo de gracia de parte del Presidente de la República.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    MÁXIMO PAVEZ, SUBSECRETARIO DEL INTERIOR. Foto: Mario Tellez. MARIO TELLEZ

    Con ocasión de la reapertura del sumario administrativo ordenado por la Contraloría General, el gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió hacer una revisión de todas las pensiones de gracia entregadas en el marco del estallido social del 2019.

    La Subsecretaría del Interior dispuso la reapertura de la acción que fue sobreseída con deficiencias -de acuerdo al órgano contralor- en la administración del exmandatario Gabriel Boric.

    El subsecretario de dicha repartición, Máximo Pavez, en una vocería al paso en La Moneda, sostuvo que el Ejecutivo está “cumpliendo la orden que es reabrir el sumario y sustanciarlo como corresponde. Y buscar eventualmente las sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían: gente sin antecedentes médicos, gente a la que le faltaron documentos, que es el caso de nueve pensiones de gracia”.

    El portavoz de contingencias de Palacio sostuvo que en ese marco, el gobierno apostó por revisar todos los beneficios entregados en el marco del 18-O.

    “Eso es un trabajo que estamos haciendo y que, además, nos lo han pedido algunos parlamentarios del oficialismo y también hay un acuerdo, una resolución de la Cámara de Diputados, que busca tratar de revisar quiénes son las personas que efectivamente merecen este tipo de gracia de parte del Presidente de la República”, explicó.

    Pavez recordó que “que las pensiones del estallido de violencia fueron 418. Después, por distintas circunstancias, algunos fallecimientos o revocaciones hoy día están del orden de 348. Y nosotros las vamos a revisar todas. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestro equipo encargado”.

    “Cuando esté lista, nosotros la vamos a comunicar a la opinión pública. No tenemos ningún problema porque lo que nos interesa desde el minuto uno es que los recursos de los chilenos se utilicen bien. Y nosotros creemos que acá hay muchas pensiones de gracia que no se justifican y eso lo estamos estudiando para darlo a conocer seriamente”, remarcó.

    Finalmente, distinguió que “esto no es una investigación judicial ni nada, es una investigación administrativa. Y lo que queremos es cumplir con el estándar que la Contraloría nos ha pedido para efectos de poder cerrar bien este sumario”.

    Indulto general

    El subsecretario del Interior también fue requerido por el proyecto de indulto general para liberar a todos los uniformados condenados en el contexto del estallido social, que es impulsado por el Partido Nacional Libertario (PNL).

    Se trata de una idea que volvió a marcar diferencias en el oficialismo, Esto, porque la iniciativa fue bien acogida por el Partido Republicano, cuyo presidente, senador Arturo Squella, sostuvo que están por apoyar la iniciativa, mientras que en Chile Vamos surgieron reparos y apuestan por revisar caso a caso. Esto, en la línea de los indultos presidenciales que comprometió para estos mismos casos el Presidente Kast.

    Al respecto, Pavez señaló: “Todos los proyectos de ley que presenten los parlamentarios que representan y que apoyan al Ejecutivo, por supuesto que son proyectos que el Ejecutivo en algún minuto tiene que revisar y tomar una posición. Eso todavía está en estudio, no lo hemos definido aún”.

    Más sobre:Máximo PavezPensiones de graciaLa MonedaGobiernoEstallido socialJosé Antonio Kast

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