Kast comienza su ronda de bilaterales en Paraguay y se prepara para participar de la Cumbre Mercosur

Temprano este martes el Presidente José Antonio Kast puso en marcha el itinerario de su gira por Paraguay y Uruguay, que comenzó ayer lunes por la noche y cuyo objetivo principal es su participación de la Cumbre del Mercosur.

Es así que, a eso de las 08.15 horas de Paraguay, 07.15 en Chile, el Mandatario sostuvo su primera reunión bilateral en el marco de su viaje. Se trata del encuentro que tuvo con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en el hotel Bourbon de Asunción.

Tras la cita, el Presidente dio a conocer que se abordaron temas de “intercambio comercial, tanto con Alemania como con la Comunidad Europea, también sobre educación y seguridad”.

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“Se está construyendo, como ustedes saben, este corredor bioceánico que va a ir entre Chile y Brasil, que va a permitir mayor rapidez y flujo de mercancías hacia Asia, pero también hacia Europa, y nos importa mucho el tema de la seguridad portuaria, y que todos colaboremos para combatir el crimen organizado”, destacó.

Asimismo, agregó que si bien Chile no es parte del Mercosur, su participación en la cumbre dice relación con el interés que tiene nuestro país en colaborar con el comercio y la seguridad.

La agenda del Presidente continúa con su participación en la sesión plenaria de la LXVIII Cumbre del Mercosur y Estados Asociados, desarrollada en el Centro de Convenciones de Conmebol, Asunción, Paraguay, instancia en la que se abordarán temas relacionados con la integración regional, el comercio y la cooperación entre los países participantes.

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Asimismo, uno de los principales temas de la cumbre será el cierre de la presidencia pro tempore de Paraguay al frente del Mercosur, período que estuvo marcado por la firma del tratado de libre comercio entre el bloque y la Unión Europea, acuerdo negociado durante más de dos décadas y que comenzó a aplicarse de manera provisional el pasado 1 de mayo.

Con todo, está programado que durante 15 minutos el Jefe del Estado chileno hable en el quinto lugar, luego de sur par de Paraguay, Santiago Peña; de Brasil, Lula da Silva; de Uruguay, Yamandú Orsi; y de Bolivia, Rodrigo Paz.

Luego, a partir de las 13.00 horas en Paraguay, 12.00 horas en Chile, el Mandatario seguirá con su ronda de bilaterales. Primero se reunirá con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y seguirá con los de Brasil y Bolivia.