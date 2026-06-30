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    “Otra pesadilla; una eliminación vergonzosa ante Paraguay”: en Alemania apuntan a su selección tras el fracaso en el Mundial

    El equipo que conduce Julian Nagelsmann cayó en penales y se despidió del certamen que se juega en México, Canadá y Estados Unidos. El entrenador teutón apuntó al juez por el gol anulado en el tiempo complementario.

     
    Alemania nuevamente no llegó a los octavos de final. Foto: @fifaworldcup_es.

    Paraguay se hizo grande en el Mundial 2026. En una dramática definición por penales, la selección sudamericana dio el batacazo y eliminó a Alemania, uno de los candidatos que caminaban firmes hacia las fases decisivas del certamen que se juega en Norteamérica.

    En Alemania la crítica fue despiadada contra el elenco que conduce Julian Nagelsmann, de 38 años. Más cuando el equipo teutón había logrado ilusionar tras una primera fase que registró triunfos por 7-1 ante Curazao y 2-1 ante Costa de Marfil. Ya clasificados, en el último partido del Grupo E, cayeron ante Ecuador por 2-1.

    “Otra pesadilla para el fútbol alemán. Eliminación vergonzosa contra Paraguay. Fallamos tres penales”, publicó el medio Bild.

    El portal Süddeutsche Zeitung, en tanto, tituló “otra humillación”. Y continuó: “el partido pareció transcurrir a cámara lenta”. “Alemania, que no ha ofrecido ni una sola actuación convincente en este Mundial tras su goleada de 7-1 a la débil Curazao, regresa a casa con una eliminación totalmente merecida”, añadió.

    Por su parte, Kicker fue más tajante: “Una admisión de fracaso para el fútbol alemán y para Nagelsmann”. “No ha logrado canalizar ni desarrollar las fortalezas de su equipo”.

    La furia de Nagelsmann

    Julian Nagelsmann justificó la sorpresiva derrota en el polémico gol anulado a Jonathan Tah y no en la escasez de ideas de su equipo. El defensa cabeceó un tiro de esquina a los 104′ y venció la resistencia de Orlando Gill, pero el árbitro marroquí Jalal Jayed lo anuló a instancias del VAR, por una dudosa infracción sobre el arquero del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro.

    “Es un escándalo que se pueda anular el gol. No tengo ni idea de qué vio (el árbitro). Es una broma. Es un auténtico escándalo que lo haya anulado, es imposible que sea falta”, reclamó Julian Nagelsmann, de 38 años, visiblemente ofuscado tras la nueva decepción de Alemania en un Mundial.

    “Nuestra posesión fue muy lenta, en general. Teníamos el control, pero nos faltó contundencia. Casi no tuvimos presencia en el área con nuestros dos delanteros, sobre todo en los primeros minutos. No ganamos ningún duelo en el área rival”, analizó.

    “La decepción es enorme, porque creo que tenemos un equipo muy equilibrado. No había indicios de que fuéramos a quedar eliminados hoy. Podríamos haber hecho más. Nos hubiera gustado enfrentarnos a Francia”, lamentó el entrenador más joven de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

    Más sobre:Mundial 2026AlemaniaEliminaciónPrensaParaguay

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