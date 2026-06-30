Las 10 frases célebres que dejó Gustavo Alfaro tras la hazaña de Paraguay: “Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes”

La selección de Paraguay a cargo de Gustavo Alfaro logró un importante triunfo en el Mundial de Norteamérica 2026. En la ronda de dieciseisavos de final debieron enfrentar a Alemania, elenco que siempre es uno de los candidatos fijos a pelear por el título.

Tras un inicio complicado, la Albirroja logró adelantarse en el marcador. De ahí en adelante, el cuadro sudamericano debió aguantar los embates. Si bien los germanos pudieron empatar, el tiempo extra no fue suficiente para imponerse.

De esta manera, el ganador debió definirse a través de lanzamientos penales, instancia en la que Paraguay salió victoriosa.

Una vez finalizado el encuentro, Gustavo Alfaro resaltó la victoria trabajada contra Alemania. “A la cancha entraron 26 guerreros y salieron 26 leyendas. Estos muchachos están dispuestos a ofrecer su corazón”, fue uno de los comentarios que realizó sobre la hazaña.

Sin embargo esta no fue la única frase destacada del entrenador argentino. Aquí una selección de las diez mejores:

“Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes. Fíjate dónde está el sol, porque puede ser la sombra que proyecta de un enano”.

“Soy un gallego muy porfiado: discuto hasta que me demuestran que estoy equivocado. Y si estoy equivocado, cambio. No muero con la mía, yo vivo con la mía. Y vivir es cambiar. Porque cuando uno muere, te meten adentro de un metro ochenta y te llenan de tierra. Entonces yo quiero vivir. Si tengo que cambiar para seguir viviendo, voy a cambiar”.

“Fue una mezcla de sangre y utopía lo que nos permitió hacer realidad lo que amenazaba como imposible”.

“A la cancha entraron 26 guerreros y salieron 26 leyendas. Estos muchachos están dispuestos a ofrecer su corazón”.

“Sin sufrir no lo podíamos conseguir”.

“Creo que la gente sabe el esfuerzo que hicimos y lo que nos costó”.

“Yo entiendo a veces la coyuntura, lo que es el periodismo y todo lo que a nosotros nos cuesta, a nosotros nos cuesta mucho conseguir esto”.

“Lo viví con mucha intensidad, como lo vivieron todos, con esa tensión que tuvo el partido de principio a fin porque sabíamos que iba a ser complicado contra un rival que es candidato a campeón del mundo, con mucha jerarquía, con mucha diferencia en la previa”.

“Los muchachos hicieron un gran partido, desde las necesidades, desde que tuvieron que desdoblarse para evitar que Alemania pueda encontrar los caminos. Si bien nos faltaron cosas, también está la temperatura que estaba muy alta y ese esfuerzo de tener que correr para atrás a veces te quitaba esa capacidad para correr para adelante”.

“Una lástima que el empate viene de una pelota que era nuestra y que de pronto dos jugadores habían picado para el contragolpe y la pelota va para la otra zona y de ahí viene el centro que nos termina empatando”.

La felicidad de los futbolistas

Una vez decretado el triunfo en los lanzamientos penales, el portero Orlando Gill tomó la palabra para referirse a la hazaña. “Es una emoción inmensa. Fue un partido muy complicado. Sabíamos desde el primer momento que nos iban a atacar por todos lados, pero supimos aguantarlo. Abrimos el marcador, ellos marcaron el empate y logramos sostenerlo para que, gracias a Dios, ganamos la tanda de penales”, declaró en la transmisión oficial.

“Eliminamos a un campeón y esto va dedicado a todo el pueblo paraguayo, en especial, para un sobrino mío que lo está pasando muy mal, está internado y esperemos que se mejore pronto y le prometí que esta clasificación iba a ser para él”, agregó más adelante.

A su vez, Gustavo Gómez expresó que “la sensación que se siente es difícil de explicar. Estoy muy orgulloso de mis compañeros, del grupo y creo que en la entrevista pasada dije que este grupo merecía otro partido más y con toda las situaciones y lo que se dijo, rescato la unión y la fortaleza de este equipo para enfrentarse a cualquier situación”.

“Alemania sabía que si nos quería ganar, tenía que sudar sangre. Íbamos a vender muy caro la derrota y este triunfo es para todo el pueblo paraguayo. Lo que nosotros hacemos en cada partido es esforzarnos demasiado y la base de este grupo es el trabajo y la humildad para reconocer los errores”, complementó.

Ahora Paraguay estará atento a lo que hagan Francia y Suecia este martes en Nueva York, pues uno de ellos será su rival en los octavos de final el próximo 4 de julio en Filadelfia.