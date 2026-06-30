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    En Paraguay enloquecen tras eliminar a Alemania del Mundial: “Una de las páginas más gloriosas en la historia albirroja”

    La prensa del país guaraní alucinó tras protagonizar el batacazo que dejó afuera del Mundial al combinado germano.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    La celebración de la selección de Paraguay tras eliminar a Alemania del Mundial. Foto: @Albirroja/X.

    La selección de Paraguay escribió uno de los capítulos más dorados de su historia. En una dramática definición por penales, la Albirroja se hizo gigante y eliminó a la poderosa Alemania del Mundial 2026. El equipo de Gustavo Alfaro, contra todo pronóstico, dirá presente en los octavos de final.

    El batacazo fue total en Boston. El elenco sudamericano, que se había metido a la ronda de dieciseisavos por la ventana al ubicarse como uno de los mejores terceros, dejó en el camino a la tetracampeona del mundo, que había quedado primera en su grupo. En simples palabras, fue un paralelismo de David contra Goliath llevado a la realidad.

    Precisamente, tras esta gesta heroica, los festejos que tenían lugar en Norteamérica rápidamente se extiendieron hacia territorio guaraní. La prensa de ese país se mostró eufórica ante la consecución de un registro que ya está en lo más alto del fútbol paraguayo.

    El portal ABC Color, por ejemplo, no escatimó en elogios. “La selección paraguaya escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al derrotar este lunes a Alemania por 4-3 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos, y clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026. En el Gillette Stadium de Boston, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro derribó a uno de los grandes favoritos al título y consiguió una clasificación inolvidable basada en la entrega, el orden táctico y la garra guaraní“, escribieron.

    En esa misma línea se expresó el sitio Crónica, que valoró la actitud combativa de los futbolistas albirrojos. “Con una entrega tremenda, desde el primer minuto, los jugadores de nuestra selección demostraron que no estaban para jodas. Y muestra de ello fue que antes del final de la primera etapa, a los 40’, la ‘Joya’ Julio Enciso con un cabezazo mandaba al frente a Paraguay. El golpe fue tremendo para los europeos. En el complemento, como era de esperarse, los alemanes volvieron con todo en busca de la paridad, que lo lograron muy pronto a través de Havertz. Pero no amilanó el espíritu albirrojo. Ni ahí se rindieron y pese al cansancio extremo, aguantaron hasta el alargue y desde el punto penal, de las manos de “San Orlando”, Paraguay se instaló en los octavos de final de la Copa del Mundo“, detallaron.

    Orlando Gill fue el gran héroe de la clasificación de Paraguay ante Alemania.

    La identidad nacional fue lo más repetido en cada uno de los portales. En el Diario Hoy evidenciaron toda la emoción que carga el país. “Una Paraguay heroica, cargada de huevos y con una fuerza insuperable, con la garra guaraní que lo caracteriza en todos los estadios, firmó la hazaña, sacó del Mundial Norteamérica 2026 a la Tetracampeona Alemania y avanzó a los octavos de final. El golero Orlando Gil tapó dos en la tanda de penales y se convirtió en uno de los héroes albirrojos", consignaron.

    Con este sentimiento de orgullo que embarga el corazón de los paraguayos, la selección que comanda Gustavo Alfaro se prepara para afrontar la ronda de los 16 mejores. Espera por su rival, que saldrá del ganador del cruce entre Francia y Suecia.

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