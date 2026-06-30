Presidente de Paraguay decreta feriado tras triunfo sobre Alemania y arquero de la Albirroja realiza emotiva dedicatoria

Ya había sido una de las figuras de Paraguay ante los alemanes en los 120 minutos que se jugaron en Estados Unidos. Pero en la tanda de penales, que le otorgó el paso a los guaraníes a los octavos de final, el portero Orlando Gill se transformó en héroe.

Primero le contuvo el remate a Kai Harvertz y luego hizo lo mismo con Nick Woltemade. Después puso nervioso a Jonathan Tah, cuando parecía que los germanos lo daban vuelta, y terminó celebrando la sufrida clasificación con el gol de José Canale.

“Es una emoción inmensa. Fue un partido muy complicado. Sabíamos desde el primer momento que nos iban a atacar por todos lados, pero supimos aguantarlo. Abrimos el marcador, ellos marcaron el empate y logramos sostenerlo para que, gracias a Dios, ganamos la tanda de penales”, declaró el portero a la transmisión oficial.

Acto seguido, reveló su secreto para lograr tapar dos de los tiros de la definición y así avanzar a la siguiente ronda de la cita planetaria. “Analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle y gracias a Dios pude atajar dos penales y logramos la clasificación”, detalló.

Pero lo que más emocionó a los televidente, fue la revelación del drama familiar que está viviendo mientras participa del evento FIFA. “Eliminamos a un campeón y esto va dedicado a todo el pueblo paraguayo, en especial, para un sobrino mío que lo está pasando muy mal, está internado y esperemos que se mejore pronto y le prometí que esta clasificación iba a ser para él”, contó.

Por su parte, el también emocionado Gustavo Gómez expresó que “a sensación que se siente es difícil de explicar. Estoy muy orgulloso de mis compañeros, del grupo y creo que en la entrevista pasada dije que este grupo merecía otro partido más y con toda las situaciones y lo que se dijo, rescato la unión y la fortaleza de este equipo para enfrentarse a cualquier situación”.

Gómez añadió que “Alemania sabía que si nos quería ganar, tenía que sudar sangre. Íbamos a vender muy caro la derrota y este triunfo es para todo el pueblo paraguayo. Lo que nosotros hacemos en cada partido es esforzarnos demasiado y la base de este grupo es el trabajo y la humildad para reconocer los errores”.

Pero sin duda, el más entusiasta de todos fue el presidente de Paraguay, Santiago Peña. El Mandatario posteó un efusivo mensaje tras la hazaña sudamericana y le hizo un regalo a la ciudadanía para que celebrara tranquila. “Paraguay nuca se rinde. ¡Feriado carajo!“, declaró.

Mira las declaraciones del portero paraguayo: