“Chao préstamo y chao benchmark”: la crítica visión de Cristián Rodríguez respecto de la reforma previsional

El exgerente general y expresidente de AFP Habitat por más de una década, Cristián Rodríguez Allendes, profundizó respecto de la visión que tiene sobre la reforma de pensiones que se aprobó en enero de 2025 en el Congreso, y que actualmente está en plena implementación.

En el podcast “Millions: el arte de invertir”, el actual presidente de Administradora Americana de Inversiones (AAISA), que entre otros controla y gestiona AFP Habitat en Perú y AFP Colfondos en Colombia, además de Prudential AGF en Chile, dijo que ”los 4,5 puntos que van a la cuenta individual me parecen estupendos. Me parece que son muy buenos para las personas, y para el mercado capitales como efecto colateral”.

Sin embargo, manifestó que los “1,5 puntos de préstamo, me parece que no tiene ninguna justificación técnica, porque si es una deuda del Estado, bueno, que la tome el Estado; y si no es una deuda del Estado, no la va a pagar. Entonces, explíquenme qué es. Me parece que esto es un off balance común y corriente. En EE.UU. esas cosas no se hacen, y es que: ‘yo tengo que pagar esto, pero no lo quiero pagar, no lo puedo poner en mis libros, entonces lo voy a sacar en un vehículo aquí al lado, lo muestro como un préstamo’. Me parece que no se debió haber hecho”.

A juicio de Rodríguez, “la reforma mejora algunas cosas, pero no toma lo importante. Y le pone dos cosas que para mí son alertas muy grandes”. La primera, explicó, “es que le mete un componente de reparto a la parte de la cotización. Este 1% que quedó dentro del FAPP (Fondo Autónomo de Protección Previsional)” y sus beneficios definidos. “El bono por año cotizado es un número, es un monto que lo regula la autoridad”, puntualizó.

Agregó que hoy lo bueno del sistema es que la pensión es en base al ahorro de cada persona, y “no la define la autoridad de turno”. Indicó que cuando esto último ocurre, existe el riesgo de querer entregar beneficios más altos, ”que es un poco lo que pasa con la PGU. Ese es un componente que es peligroso en el tiempo”.

Según el expresidente de Habitat, “el otro componente que es bastante complejo, es que la autoridad es la que va a definir en qué se invierte. Fija el benchmark. Y el benchmark no es una cosa etérea”.

En ese sentido, detalló que esta cartera de referencia que definirá el regulador no apuntará simplemente a ”acciones norteamericanas”, sino por ejemplo se establecerá que es el “S&P 500, ya sé que son esas 500. Pero si tú me dices que el benchmark es el Dow Jones, bueno, son 30 acciones. Y cuando inviertas en Chile, ¿en qué vamos a invertir? ¿En el IPSA? ¿En el IGPA? ¿O en un índice que vamos a inventar?”.

Al respecto, agregó que si un accionista tiene una compañía que no está en este benchmark definido por el regulador, no va a recibir capital de los fondos de pensiones. Y si está, recibe todo ese capital. En esa línea, Rodríguez estimó que “están todos los incentivos para tratar de influenciar cuál va a ser el índice”.

Entonces, explicó que al definir que las AFP deben seguir un benchmark, más una banda donde se podrán mover, con premios y castigos, lo que hará la industria es que se va a apegar al benchmark, salvo que la banda sea muy ancha. “Hay dos cosas que subyacen: el riesgo de cómo defino el benchmark. Y el segundo, es que no le veo aporte a los equipos de inversión, porque ya te dijeron en qué invertir. Y si tú no inviertes en esto, te castigo”, sostuvo.

Rodríguez argumentó que como AFP en algún momento llegaron a tener grandes porcentajes invertidos en mercados emergentes. En otros momentos, nada. Lo mismo en Europa. “Todas esas cosas que son dinámicas, no pasan cuando tú tienes definido un benchmark y una banda estrecha alrededor de eso. Y si tú hoy día me dices, ‘¿dónde debieran estar las inversiones para los próximos cuatro años, cinco años, seis años? No tengo la menor idea. ¿Qué voy a decir? Es dinámico’. En cambio, un benchmark no es una cosa dinámica”.

Consultado en el podcast respecto de si pudiera hacer un cambio a la reforma previsional, cuál sería, Rodríguez respondió que haría dos cambios. “Chao préstamo y chao benchmark”, dijo.

Los que no cotizan

Rodríguez también planteó otro problema que persiste en el sistema y que no ha sido abordado. Dijo que hoy hay 11 millones de afiliados en las AFP y solo 5,5 millones cotiza. Pero son los 11,5 millones los que se van a pensionar.

Recordó que hace algunos años en Habitat hicieron un análisis interno de todos sus afiliados mayores de 60 años, y vieron que 30% de ellos no había cotizado más de tres meses prácticamente ningún año. “Ese es el gran problema que tienen las pensiones en Chile y que no se ha solucionado y que no lo hemos enfrentado”, manifestó.

“Insisto, me parece muy bueno el aumento (de la cotización a la cuenta individual) a 14,5%; pero para ese 30% da lo mismo si la tasa es 10%, 14% o 25%. No están cotizando, y por lo tanto, su pensión va a ser baja”, aseguró.

Alertó que ese es un gran pendiente, “junto con la edad de pensión. A una mujer pensionada a los 60 años, le quedan 30 años por vivir. Trabajó 35 si es que cotizó toda su vida. Es decir, va a vivir más o menos el mismo tiempo pensionada, que el tiempo que trabajó”.

Rodríguez señaló que otra pregunta que hay que hacerse es: “¿Queremos tener un país donde la mayoría esté pensionado? Porque en pocos años más, la mayoría del país va a tener más de 60 años. No se trata de cambiarlo hoy para una persona que está a punto de pensionarse. Pero yo digo: los que nacieron en el año 2000, no se pensionarán antes del año 2070. Nos quedan 44 años para arreglar el mercado laboral. Vamos solucionándolo. Pero esto tiene que estar ligado de alguna manera a las expectativas de vida”.

Licitación del stock

Como tema aparte se refirió a la licitación de stock de afiliados de las AFP. Calificó como “una barbaridad que a ti te saquen de tu AFP y te manden a una más barata, considerando que las comisiones no impactan en tu pensión, porque las comisiones se pagan aparte. Por lo tanto, estar en una AFP más cara o más barata no tiene impacto en tu pensión, sí la rentabilidad”.

Además, apuntó al riesgo que implica la disminución del encaje. “Le vas a pasar a un nuevo entrante que no tiene ningún track record, ninguna historia, que no ha probado ser un administrador de fondos; a gente que le faltan dos años para pensionarse, y US$20 mil millones”.

Adicionalmente, enfatizó que “el 50% de los afiliados no está cotizando. Por lo tanto, no paga pensión. Entonces, lo vas a sacar de su AFP, y lo vas a llevar a otra, para ahorrarle algo que no paga. Por lo tanto, no tiene ningún beneficio para más del 50% de las personas que va a cambiar”.