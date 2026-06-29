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    Gobierno activa Código Azul por heladas en la Región Metropolitana y siete comunas del país

    La medida estará vigente desde las 17.00 horas de este lunes 29 de junio hasta las 13.00 horas del martes 30. Las autoridades reforzarán la habilitación de albergues de emergencia para personas en situación de calle.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Gobierno activa Código Azul por heladas en la Región Metropolitana y siete comunas del país JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Gobierno de Chile anunció la activación del Código Azul para la Región Metropolitana y siete comunas del país, debido a las bajas temperaturas y heladas pronosticadas para las próximas horas.

    El Código Azul es una medida preventiva que se activa ante condiciones meteorológicas extremas, con el objetivo de entregar protección y apoyo oportuno a personas en situación de calle.

    La medida comenzará a regir desde este lunes 29 de junio, a las 17.00 horas, y se extenderá hasta el martes 30 de junio, a las 13.00 horas.

    Según informó el Ejecutivo, la alerta estará vigente en la Región Metropolitana y en las comunas de San Felipe, Los Andes, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán y Los Ángeles.

    Gobierno activa Código Azul por heladas en la Región Metropolitana y siete comunas del país DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Desde el Gobierno señalaron que la activación busca reforzar la respuesta frente a las heladas, mediante la habilitación de albergues de emergencia en localidades que requieren atención especial durante estos días de frío extremo.

    “Estamos reforzando nuestra respuesta frente a las heladas, habilitando albergues de emergencia en localidades que requieren atención especial en estos días de frío extremo”, indicó el Ejecutivo.

    Además, las autoridades llamaron a la ciudadanía a reportar casos de personas en situación de calle que puedan requerir ayuda.

    Para levantar una alerta, se puede llamar al Fono Calle 800 104 777, opción 0, o ingresar al sitio codigoazul.gob.cl.

    Gobierno activa Código Azul por heladas en la Región Metropolitana y siete comunas del país
    Más sobre:Código AzulFríoRegión MetropolitanaGobiernoAlerta

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