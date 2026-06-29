Gobierno activa Código Azul por heladas en la Región Metropolitana y siete comunas del país

El Gobierno de Chile anunció la activación del Código Azul para la Región Metropolitana y siete comunas del país, debido a las bajas temperaturas y heladas pronosticadas para las próximas horas.

El Código Azul es una medida preventiva que se activa ante condiciones meteorológicas extremas , con el objetivo de entregar protección y apoyo oportuno a personas en situación de calle.

La medida comenzará a regir desde este lunes 29 de junio, a las 17.00 horas, y se extenderá hasta el martes 30 de junio, a las 13.00 horas.

Según informó el Ejecutivo, la alerta estará vigente en la Región Metropolitana y en las comunas de San Felipe, Los Andes, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán y Los Ángeles.

Gobierno activa Código Azul por heladas en la Región Metropolitana y siete comunas del país DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Desde el Gobierno señalaron que la activación busca reforzar la respuesta frente a las heladas, mediante la habilitación de albergues de emergencia en localidades que requieren atención especial durante estos días de frío extremo.

“Estamos reforzando nuestra respuesta frente a las heladas, habilitando albergues de emergencia en localidades que requieren atención especial en estos días de frío extremo”, indicó el Ejecutivo.

Además, las autoridades llamaron a la ciudadanía a reportar casos de personas en situación de calle que puedan requerir ayuda.

Para levantar una alerta, se puede llamar al Fono Calle 800 104 777, opción 0, o ingresar al sitio codigoazul.gob.cl.