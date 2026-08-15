Chile envía sus condolencias por terremoto en Indonesia que deja al menos 38 muertos. Imagen referencial.

El Gobierno de Chile expresó este sábado sus condolencias a Indonesia por el terremoto de magnitud 7,7 que golpeó durante las primeras horas de la jornada la región de Flores y que deja, hasta ahora, al menos 38 personas fallecidas y 13 heridas de gravedad.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó las consecuencias del sismo, que además ha dejado personas heridas y daños materiales.

“El Gobierno de Chile expresa sus más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de Indonesia, en especial a las familias de las personas fallecidas, y manifiesta su solidaridad con quienes han resultado afectados por esta tragedia”, señaló Cancillería.

El terremoto se produjo frente a la costa de Indonesia y, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), alcanzó una magnitud de 7,7, con una profundidad de 10 kilómetros.

Su epicentro fue localizado a 68 kilómetros al norte-noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, los cuerpos recuperados se concentran principalmente en las localidades de Sikka, Manggarai y Manggarai Oriental, entre las zonas más golpeadas por el terremoto.

Las autoridades indonesias continúan evaluando los daños en viviendas y otras construcciones, por lo que el balance de víctimas y afectaciones permanece en desarrollo.