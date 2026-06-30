SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Regalón de Marcelo Bielsa en Uruguay lo defiende: “Se manipuló mucho la información para dejarlo mal parado”

    Sebastián Cáceres, uno de los futbolistas de confianza del Loco en la Celeste, se refirió al fracaso mundialista en Norteamérica 2026.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: instagram Sebastián Cáceres.

    Marcelo Bielsa sufrió un nuevo revés mundialista. 24 años después de lo que le ocurrió en Corea-Japón con el seleccionado argentino, el Loco fue eliminado en fase de grupos de Norteamérica 2026 con Uruguay, en un grupo accesible en el que terminaron clasificando España y el débil elenco de Cabo Verde. Por lo mismo, las críticas de la prensa y de los históricos charrúas son intensas por estas horas. En ese contexto, Sebastián Cáceres, uno de los jugadores de confianza del Loco, salió a defenderlo.

    El defensor central del América de México acusó que se manipuló información para dejar mal al exestratega de la Roja: “Lo que pasó en la interna no lo voy a decir. Sí puedo decir que hubo cosas que salieron, que se filtraron, que no tenían nada que ver, que no fueron como las dijeron, se tergiversó todo lo que se habló, que no tenía nada que ver. Creo que se manipuló mucho la información para dejar mal a Marcelo y creo que esas cosas no van, me parece que no fue lo correcto”, comenzó diciendo.

    Foto: Xinhua News Agency. [e]NICOLAS CELAYA

    Cáceres, además, habló sobre los errores que cometieron en el Mundial y que les costó la eliminación, algo que, según su juicio, no merecían: “A veces hay errores que no tienen consecuencias, pero estos sí tuvieron, los terminas pagando caro y nada, pero al final son cosas que pasan. No siempre hay justicia deportiva, por así decirlo, porque creo que no hicimos mal los partidos, sino que los resultados no fueron favorables”.

    “Hay que ser muy autocrítico con todo lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, lo que no se hizo bien. Hay que levantar cabeza, dar la cara tratar de seguir creciendo para lo que se viene, que al final vamos a tener esa revancha y esa oportunidad de revivir la ilusión y el sueño de cada uno. Obviamente me imagino que todos soñaban con ese momento de poder competir en un mundial y tratar de ganarlo, se acabó bastante rápido no era lo que lo esperado ni lo que queríamos, pero vamos a tener la oportunidad de revivirlo”, cerró.

    Cáceres debutó en la selección adulta de Uruguay en 2022. Durante el proceso de Marcelo Bielsa fue titular en todas las Eliminatorias Sudamericanas. Con 26 años, acumula 27 partidos en la Celeste.

    Más sobre:FútbolMundial 2026Sebastián CáceresMarcelo BielsaUruguay

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast comienza su ronda de bilaterales en Paraguay y se prepara para participar de la Cumbre Mercosur

    Balance fin de semana largo: ocho personas fallecidas y más de 100 de detenidos

    Senado vota hoy martes acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

    Qatar confirma que una delegación de Estados Unidos está en Doha pero descarta una reunión con representantes de Irán

    Impacto de guerra en Medio Oriente: el Ipsa está ad portas de cerrar su peor semestre en seis años

    Mercado oficinas clase A cierra el primer semestre con menor vacancia y sin ingreso de nuevo stock

    Lo más leído

    1.
    Kylian Mbappé va por otra marca histórica: Francia sale a confirmar su favoritismo ante Suecia en el Mundial 2026

    Kylian Mbappé va por otra marca histórica: Francia sale a confirmar su favoritismo ante Suecia en el Mundial 2026

    2.
    “Vamos a enfrentar a una potencia; apelamos a la mística”: Beccacece y Ecuador desafían al invicto México en el Mundial

    “Vamos a enfrentar a una potencia; apelamos a la mística”: Beccacece y Ecuador desafían al invicto México en el Mundial

    3.
    Haaland, Mbappé y Beccacece se juegan la vida: guía para ver a Noruega, Francia y Ecuador en el Mundial 2026

    Haaland, Mbappé y Beccacece se juegan la vida: guía para ver a Noruega, Francia y Ecuador en el Mundial 2026

    4.
    En un partidazo: Marruecos supera a Países Bajos en los penales y se instala en los octavos de final del Mundial

    En un partidazo: Marruecos supera a Países Bajos en los penales y se instala en los octavos de final del Mundial

    5.
    Con Orlando Gill como héroe en los penales: Paraguay da un épico batacazo ante Alemania y la elimina del Mundial

    Con Orlando Gill como héroe en los penales: Paraguay da un épico batacazo ante Alemania y la elimina del Mundial

    6.
    A un paso de un fichaje histórico en la NBA: la maniobra clave que acerca a LeBron James a Golden State Warriors

    A un paso de un fichaje histórico en la NBA: la maniobra clave que acerca a LeBron James a Golden State Warriors

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    ¿Cómo es volver a estudiar después de los 50? La experiencia de aprender inglés viviendo fuera de Chile

    ¿Cómo es volver a estudiar después de los 50? La experiencia de aprender inglés viviendo fuera de Chile

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 30 de junio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 30 de junio: toda la red está disponible

    Temblor hoy, martes 30 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 30 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno activa Código Azul por heladas en la Región Metropolitana y siete comunas del país

    Gobierno activa Código Azul por heladas en la Región Metropolitana y siete comunas del país

    Kast comienza su ronda de bilaterales en Paraguay y se prepara para participar de la Cumbre Mercosur
    Chile

    Kast comienza su ronda de bilaterales en Paraguay y se prepara para participar de la Cumbre Mercosur

    Balance fin de semana largo: ocho personas fallecidas y más de 100 de detenidos

    Senado vota hoy martes acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

    Impacto de guerra en Medio Oriente: el Ipsa está ad portas de cerrar su peor semestre en seis años
    Negocios

    Impacto de guerra en Medio Oriente: el Ipsa está ad portas de cerrar su peor semestre en seis años

    Mercado oficinas clase A cierra el primer semestre con menor vacancia y sin ingreso de nuevo stock

    “Chao préstamo y chao benchmark”: la crítica visión de Cristián Rodríguez respecto de la reforma previsional

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo
    Tendencias

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    ¿Cómo es volver a estudiar después de los 50? La experiencia de aprender inglés viviendo fuera de Chile

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Alejandro Tabilo extiende su mal momento en el césped y se despide de Wimbledon en la primera ronda
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo extiende su mal momento en el césped y se despide de Wimbledon en la primera ronda

    Regalón de Marcelo Bielsa en Uruguay lo defiende: “Se manipuló mucho la información para dejarlo mal parado”

    Haaland, Mbappé y Beccacece se juegan la vida: guía para ver a Noruega, Francia y Ecuador en el Mundial 2026

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles
    Tecnología

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    La noche de los cuchillos largos: Adolf Hitler y la traición con la que logró el poder absoluto en Alemania
    Cultura y entretención

    La noche de los cuchillos largos: Adolf Hitler y la traición con la que logró el poder absoluto en Alemania

    Dua Lipa debuta como librera: abre en Portugal una librería dedicada a los libros prohibidos

    Histórico: la película de Michael Jackson supera a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia

    Qatar confirma que una delegación de Estados Unidos está en Doha pero descarta una reunión con representantes de Irán
    Mundo

    Qatar confirma que una delegación de Estados Unidos está en Doha pero descarta una reunión con representantes de Irán

    Xu Shicheng, experto chino en América Latina: “Cualquier gobernante, sea de izquierda o de derecha, tendrá que desarrollar sus relaciones comerciales y diplomáticas con China”

    Delcy Rodríguez anuncia un plan de construcción de viviendas tras terremotos

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica
    Paula

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento