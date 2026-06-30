Regalón de Marcelo Bielsa en Uruguay lo defiende: “Se manipuló mucho la información para dejarlo mal parado”

Marcelo Bielsa sufrió un nuevo revés mundialista. 24 años después de lo que le ocurrió en Corea-Japón con el seleccionado argentino, el Loco fue eliminado en fase de grupos de Norteamérica 2026 con Uruguay, en un grupo accesible en el que terminaron clasificando España y el débil elenco de Cabo Verde. Por lo mismo, las críticas de la prensa y de los históricos charrúas son intensas por estas horas. En ese contexto, Sebastián Cáceres, uno de los jugadores de confianza del Loco, salió a defenderlo.

El defensor central del América de México acusó que se manipuló información para dejar mal al exestratega de la Roja: “Lo que pasó en la interna no lo voy a decir. Sí puedo decir que hubo cosas que salieron, que se filtraron, que no tenían nada que ver, que no fueron como las dijeron, se tergiversó todo lo que se habló, que no tenía nada que ver. Creo que se manipuló mucho la información para dejar mal a Marcelo y creo que esas cosas no van, me parece que no fue lo correcto”, comenzó diciendo.

Foto: Xinhua News Agency. [e]NICOLAS CELAYA

Cáceres, además, habló sobre los errores que cometieron en el Mundial y que les costó la eliminación, algo que, según su juicio, no merecían: “A veces hay errores que no tienen consecuencias, pero estos sí tuvieron, los terminas pagando caro y nada, pero al final son cosas que pasan. No siempre hay justicia deportiva, por así decirlo, porque creo que no hicimos mal los partidos, sino que los resultados no fueron favorables”.

“Hay que ser muy autocrítico con todo lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, lo que no se hizo bien. Hay que levantar cabeza, dar la cara tratar de seguir creciendo para lo que se viene, que al final vamos a tener esa revancha y esa oportunidad de revivir la ilusión y el sueño de cada uno. Obviamente me imagino que todos soñaban con ese momento de poder competir en un mundial y tratar de ganarlo, se acabó bastante rápido no era lo que lo esperado ni lo que queríamos, pero vamos a tener la oportunidad de revivirlo”, cerró.

Cáceres debutó en la selección adulta de Uruguay en 2022. Durante el proceso de Marcelo Bielsa fue titular en todas las Eliminatorias Sudamericanas. Con 26 años, acumula 27 partidos en la Celeste.