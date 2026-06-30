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    Haaland, Mbappé y Beccacece se juegan la vida: guía para ver a Noruega, Francia y Ecuador en el Mundial 2026

    Una nueva jornada de los dieciseisavos de final se disputa este martes 30 de junio y aquí podrás conocer los horarios de los partidos y qué canales transmiten los encuentros en Chile.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Haaland y Mbappé juegan este lunes para Noruega y Francia.

    La tercera jornada de los dieciseisavos del Mundial está llena de atractivos. Para comenzar, dos de las grandes figuras de esta cita planetaria vuelven a la cancha: el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland.

    La cartelera también trae un nuevo equipo sudamericano: Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, buscará ante México repetir lo bueno que hizo en el duelo con Alemania y avanzar a octavos de final.

    Costa de Marfil vs. Noruega, 13 horas

    Es, sin duda, uno de los choques más atractivos de la jornada, pues los africanos se enfrentarán a la Noruega del “androide” Erling Haaland. Transmite DSports, DAZN y Paramount+.

    Francia vs. Suecia, 17 horas

    El segundo cotejo del día será un duelo europeo. Se enfrentran la Francia de Kylian Mbappé contra la Suecia de Alexander Isak. Se verá por las pantallas de DSports, Chilevisión, DAZN y Paramount+.

    México vs. Ecuador, 21 horas

    Los anfitriones no han resignado puntos en esta competencia, pero Ecuador viene de ganarle a Alemania. El partido se jugará en el estadio Azteca y se puede sintonizar en las señales de DSports, Chilevisión, DAZN y Paramount+.

    Sebastian Beccacece celebra la victoria de Ecuador ante Alemania. Foto:Cao Can/Xinhua. Cao Can

    Cómo se juega la fase eliminatoria del Mundial 2026

    En los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se buscará un ganador en el tiempo reglamentario (90 minutos). Si terminan igualados, se disputará un alargue de 30 minutos. De persistir el empate, todo se definirá en penales.

    Más sobre:Mundial 2026HaalandMbappéBeccaceceFranciaEcuadorNoruegaMéxicoDieciseisavosFútbolGuía TVMundial en vivo

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