“Si uno marca, el otro también quiere anotar”: padre de Erling Haaland revela la rivalidad entre su hijo y Kylian Mbappé

Erling Haaland y Kylian Mbappé han sostenido una creciente rivalidad como máximos artilleros de la escena europea. Una competitividad que ahora por fin se ha trasladado a la Copa del Mundo, la que los juntará en un duelo clave del próximo viernes, entre Noruega y Francia, para definir al primero del Grupo I.

Carreras paralelas de dos atacantes que han acaparado la atención en los últimos ocho años, con números similares. Solo en la última temporada, el nórdico sumó 38 conquistas en 52 presencias en todos los torneos con la camiseta de Manchester City, mientras que el galo anotó 42 goles en 44 partidos con Real Madrid.

Un curso de increíbles números que se prolonga en la cita planetaria, torneo en el que ambos delanteros acumulan 4 tantos en dos presentaciones, uno menos que Lionel Messi, el exclusivo goleador de Argentina en dos jornadas.

Con esos antecedentes, el duelo del próximo viernes en la sede de Boston, en Foxborough, asoma como el primer gran enfrentamiento de ambos protagonistas, en lo que a sus equipos nacionales se refiere.

En la antesala del trascendental duelo, el padre del atacante nórdico Alf-Inge Haaland dio a conocer sus impresiones antes del choque que, al margen de la lucha de los dos artilleros estelares, fijará el rumbo de estas dos selecciones.

“Esta es la mejor Noruega de la historia, hemos tenido buenos jugadores en el pasado, pero no tantos como ahora, y no tantos jugadores de talla mundial como en la actualidad”, aseguró el exlateral derecho de Manchester City y Leeds United en entrevista concedida al medio francés RMC Sports.

Pese a esa riqueza, el exdefensor reconoce que los Vikingos están un escalón más bajo que Les Bleus: “sin duda, esperamos competir. Francia es, naturalmente, la gran favorita de este grupo y sigue siendo el gran candidato para este partido. No sé hasta donde podemos llegar en este Mundial, todo depende de a quién nos enfrentemos en las eliminatorias. Sería bueno tener uno o dos partidos más. Eso es realista para Noruega”.

Eterna competencia

Al margen de los elogios hacia los galos, el orgulloso progenitor no pudo evadir los logros de su hijo. Sobre todo, después de esta irrupción con cuatro celebraciones en sus dos primeros partidos en la historia de la Copa del Mundo.

“Ha sido fantástico, pero lo más importante para Noruega es ganar. Es muy bonito ver a tu hijo marcar goles, tiene un buen equipo a su alrededor y juegan un fútbol precioso. Está muy orgulloso de lo que están consiguiendo”, aseveró el padre del Androide.

Asimismo, agregó que “Erling ha logrado números increíbles. Siempre se puede soñar, pero a veces hay que ser realistas… claramente no me lo esperaba. Pero sigue sorprendiéndonos, a mí y a todos los que le rodean. Sus estadísticas son increíbles. Y mientras siga siendo humilde, realista y entrene duro, podrá mantener este ritmo”.

Alf-Inge Haaland tampoco pudo escapar de la comparación de su vástago con Mbappé. Es más, aseguró que en ese encuentro que cierra el Grupo I se verá un verdadero duelo entre ambos jugadores.

“Erling y Mbappé han sido rivales durante mucho tiempo. Creo que disfrutan del desafío y eso los motiva a ambos. Si uno marca, el otro también quiere anotar. Kylian es un jugador fantástico. Erling también se está convirtiendo en un gran jugador. Es un duelo que promete ser muy interesante en el futuro”, sostuvo el exfutbolista nórdico.

Sobre la motivación de Haaland tras la partida de Josep Guardiola del City, el padre respondió que “nadie puede reemplazarlo, pero este es un nuevo capítulo para el Manchester City. Todo apunta a que Enzo Maresca será su sustituto. Es una buena elección, a pesar de que ha tenido una temporada difícil. Creo que se llevará bien con Erling, y es una nueva era. Nadie será como Guardiola, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros”.