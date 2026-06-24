SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Si uno marca, el otro también quiere anotar”: padre de Erling Haaland revela la rivalidad entre su hijo y Kylian Mbappé

    Alf-Inge reveló la competitividad que existe entre ambos goleadores del fútbol mundial. “Han sido rivales durante mucho tiempo, disfrutan del desafío”, aseguró el exjugador de la Premier League en la previa del duelo entre Noruega y Francia.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El padre de Erling Haaland revela la rivalidad entre su hijo y Kylian Mbappé.

    Erling Haaland y Kylian Mbappé han sostenido una creciente rivalidad como máximos artilleros de la escena europea. Una competitividad que ahora por fin se ha trasladado a la Copa del Mundo, la que los juntará en un duelo clave del próximo viernes, entre Noruega y Francia, para definir al primero del Grupo I.

    Carreras paralelas de dos atacantes que han acaparado la atención en los últimos ocho años, con números similares. Solo en la última temporada, el nórdico sumó 38 conquistas en 52 presencias en todos los torneos con la camiseta de Manchester City, mientras que el galo anotó 42 goles en 44 partidos con Real Madrid.

    Un curso de increíbles números que se prolonga en la cita planetaria, torneo en el que ambos delanteros acumulan 4 tantos en dos presentaciones, uno menos que Lionel Messi, el exclusivo goleador de Argentina en dos jornadas.

    Con esos antecedentes, el duelo del próximo viernes en la sede de Boston, en Foxborough, asoma como el primer gran enfrentamiento de ambos protagonistas, en lo que a sus equipos nacionales se refiere.

    En la antesala del trascendental duelo, el padre del atacante nórdico Alf-Inge Haaland dio a conocer sus impresiones antes del choque que, al margen de la lucha de los dos artilleros estelares, fijará el rumbo de estas dos selecciones.

    “Esta es la mejor Noruega de la historia, hemos tenido buenos jugadores en el pasado, pero no tantos como ahora, y no tantos jugadores de talla mundial como en la actualidad”, aseguró el exlateral derecho de Manchester City y Leeds United en entrevista concedida al medio francés RMC Sports.

    Pese a esa riqueza, el exdefensor reconoce que los Vikingos están un escalón más bajo que Les Bleus: “sin duda, esperamos competir. Francia es, naturalmente, la gran favorita de este grupo y sigue siendo el gran candidato para este partido. No sé hasta donde podemos llegar en este Mundial, todo depende de a quién nos enfrentemos en las eliminatorias. Sería bueno tener uno o dos partidos más. Eso es realista para Noruega”.

    Eterna competencia

    Al margen de los elogios hacia los galos, el orgulloso progenitor no pudo evadir los logros de su hijo. Sobre todo, después de esta irrupción con cuatro celebraciones en sus dos primeros partidos en la historia de la Copa del Mundo.

    “Ha sido fantástico, pero lo más importante para Noruega es ganar. Es muy bonito ver a tu hijo marcar goles, tiene un buen equipo a su alrededor y juegan un fútbol precioso. Está muy orgulloso de lo que están consiguiendo”, aseveró el padre del Androide.

    Asimismo, agregó que “Erling ha logrado números increíbles. Siempre se puede soñar, pero a veces hay que ser realistas… claramente no me lo esperaba. Pero sigue sorprendiéndonos, a mí y a todos los que le rodean. Sus estadísticas son increíbles. Y mientras siga siendo humilde, realista y entrene duro, podrá mantener este ritmo”.

    Alf-Inge Haaland tampoco pudo escapar de la comparación de su vástago con Mbappé. Es más, aseguró que en ese encuentro que cierra el Grupo I se verá un verdadero duelo entre ambos jugadores.

    “Erling y Mbappé han sido rivales durante mucho tiempo. Creo que disfrutan del desafío y eso los motiva a ambos. Si uno marca, el otro también quiere anotar. Kylian es un jugador fantástico. Erling también se está convirtiendo en un gran jugador. Es un duelo que promete ser muy interesante en el futuro”, sostuvo el exfutbolista nórdico.

    Sobre la motivación de Haaland tras la partida de Josep Guardiola del City, el padre respondió que “nadie puede reemplazarlo, pero este es un nuevo capítulo para el Manchester City. Todo apunta a que Enzo Maresca será su sustituto. Es una buena elección, a pesar de que ha tenido una temporada difícil. Creo que se llevará bien con Erling, y es una nueva era. Nadie será como Guardiola, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros”.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de NoruegaSelección de FranciaErling HaalandKylian MbappéAlf-Inge HaalandManchester CityReal MadridJosep Guardiola

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Petróleo anota fuerte caída y está a punto de quebrar el nivel previo al estallido de la guerra en Medio Oriente

    Vehículo contaba con sistema de corta corriente: con disparo accidental termina violenta encerrona frustrada en La Florida

    Codelco y Anglo American cierran acuerdo que abrirá 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre en 21 años

    Detienen a dos menores tras encerrona frustrada a carabineros de franco en Maipú: acumulaban más de 20 detenciones

    Detienen a cuarto implicado en encerrona donde perdió la vida un niño de 12 años en San Bernardo: es un adolescente de 17 años

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 24 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este miércoles 24 de junio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 24 de junio: toda la red está disponible

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Vehículo contaba con sistema de corta corriente: con disparo accidental termina violenta encerrona frustrada en La Florida
    Chile

    Vehículo contaba con sistema de corta corriente: con disparo accidental termina violenta encerrona frustrada en La Florida

    Detienen a dos menores tras encerrona frustrada a carabineros de franco en Maipú: acumulaban más de 20 detenciones

    Detienen a cuarto implicado en encerrona donde perdió la vida un niño de 12 años en San Bernardo: es un adolescente de 17 años

    Petróleo anota fuerte caída y está a punto de quebrar el nivel previo al estallido de la guerra en Medio Oriente
    Negocios

    Petróleo anota fuerte caída y está a punto de quebrar el nivel previo al estallido de la guerra en Medio Oriente

    Codelco y Anglo American cierran acuerdo que abrirá 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre en 21 años

    Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    Cinco eliminadas y siete clasificadas: el presente de las selecciones en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Cinco eliminadas y siete clasificadas: el presente de las selecciones en el Mundial 2026

    Lo lleva a la FIFA: el Atlético de Madrid le declara la guerra al Barcelona por Julián Álvarez

    Tabaquismo, exceso de café y angioplastía de urgencia: las horas de terror de Fernando Gago tras sufrir un infarto

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Jaime Guzmán y el Festival de Viña: la historia del “hincha entusiasta” que defendió al Monstruo
    Cultura y entretención

    Jaime Guzmán y el Festival de Viña: la historia del “hincha entusiasta” que defendió al Monstruo

    Dolores Fonzi: “Las plataformas se convirtieron en la única manera de lograr grandes financiamientos en Argentina”

    Kidd Voodoo es incluido en la lista de Rolling Stone entre los mejores discos del semestre

    Irán describe el acuerdo preliminar como una “declaración de la derrota” de Estados Unidos
    Mundo

    Irán describe el acuerdo preliminar como una “declaración de la derrota” de Estados Unidos

    Estados Unidos asegura que el primer ensayo con el sistema antimisiles ‘Cúpula Dorada’ fue “un rotundo éxito”

    Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú mientras Sánchez denuncia fraude y exige anular votos del extranjero

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado
    Paula

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé

    Las barreras emocionales y sociales detrás del uso del condón