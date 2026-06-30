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    ¿Cómo es volver a estudiar después de los 50? La experiencia de aprender inglés viviendo fuera de Chile

    Aprender un idioma, hacer amigos de distintas partes del mundo, hacer actividades y vivir temporalmente en otro país. Así son los programas de inmersión para mayores de 50 años que atraen a personas dispuestas a seguir aprendiendo una nueva lengua en su adultez avanzada.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Cómo es volver a estudiar después de los 50? La experiencia de aprender inglés viviendo en otro país. Foto: EF

    La abogada colombiana Fanny Lozano (62) decidió hacer algo que había postergado durante casi toda su vida: viajar a Estados Unidos para aprender inglés con una “inmersión en el país”.

    Lo que comenzó como una deuda pendiente de su vida terminó convirtiéndose en una experiencia que, según cuenta, ha transformado su forma de comunicarse, de relacionarse con otras personas y de vivir esta etapa luego de su jubilación.

    Para vivir esta experiencia, Lozano se inscribió en el programa 50+ de Education First (EF), una compañía que ofrece estos cursos de idiomas inmersos en distintos países del extranjero.

    La iniciativa tiene un objetivo claro: que las personas mayores de 50 años aprendan un idioma mientras viven temporalmente en otro país.

    A la izquierda Fanny Lozano, en una actividad del programa 50+. Foto: Nik Bucci Nik Bucci

    “Quería cumplir uno de mis sueños de adolescente: aprender el idioma en una inmersión en otro país”, cuenta Lozano en entrevista con La Tercera desde el campus de EF en Tarrytown, Nueva York.

    “Cuando trabajé, mi trabajo eran dieciocho horas al día. Entonces no había posibilidad, ni tiempo, ni vacaciones”, recuerda.

    Tras jubilarse, decidió que era el momento de saldar esa cuenta pendiente.

    Vida de campus universitario

    Actualmente la abogada está cursando un programa de cinco meses en el campus de EF ubicado en Tarrytown, un pueblo ubicado en las afueras de Nueva York, a 40 minutos en tren desde la Grand Central Terminal.

    ¿Cómo es volver a estudiar después de los 50? La experiencia de aprender inglés viviendo en otro país. Foto: EF

    Allí, en lo que solía ser una universidad para mujeres católicas durante el siglo pasado, se emplaza el campus más grande que tiene EF en el mundo.

    Tal como ocurre en universidades estadounidenses, tiene edificios completos que se utilizan como dormitorios, cada uno diferenciado por distintas edades (escolares, universitarios, adultos).

    A diferencia de los programas dirigidos a escolares y universitarios, donde es habitual compartir habitación con otros estudiantes, el programa 50+ contempla alojamiento individual para sus participantes y un edificio exclusivo.

    El complejo cuenta con todo lo necesario para vivir allí semanas o meses: cafetería, cancha de fútbol, básquetbol, una piscina, gimnasio, grandes espacios verdes, y la relativa cercanía con Manhattan.

    ¿Cómo es volver a estudiar después de los 50? La experiencia de aprender inglés viviendo en otro país. Foto: Nik Bucci Nik Bucci

    Cómo es ir a clases siendo adulto

    La experiencia de la abogada ha sido muy distinta a la de un curso tradicional de inglés.

    “Básicamente todo lo sabía leer en inglés, pero no lo hablaba”, cuenta Lozano.

    Al tener clases con adultos de diferentes nacionalidades, el inglés es el único idioma utilizado para que todos puedan entenderse y el idioma en el que el profesor dicta el curso.

    Una de las amigas más cercanas que tiene Lozano en el programa es una estudiante alemana con quien solo puede comunicarse en inglés.

    “Eso nos ayuda a las dos a mejorar nuestra pronunciación y la forma en que construimos las frases”, señala.

    Pero la experiencia va mucho más allá de las aulas. Caminatas por parques, visitas culturales, excursiones, cursos de cocina acompañados de cerveza, son algunas de las actividades que los adultos pueden realizar mientras están allá.

    ¿Cómo es volver a estudiar después de los 50? La experiencia de aprender inglés viviendo en otro país. Foto: EF

    “Todo, me ha gustado todo”, dice entre risas la abogada colombiana. Incluso asegura que algunos estudiantes más jóvenes sienten envidia de la agenda que tienen los participantes de este programa.

    Más allá del aprendizaje

    Detrás de estas experiencias existe una lógica que va más allá del aprendizaje de un idioma.

    Mariana Grigorian, directora global del programa EF 50+, explica a este medio que el programa fue concebido para combinar el estudio con actividades sociales, culturales y físicas que mantengan a los participantes mentalmente activos.

    La ejecutiva sostiene que aprender una lengua en un contexto de inmersión implica poner en práctica distintas habilidades al mismo tiempo: ejercitar la memoria, adaptarse a nuevas situaciones, relacionarse con desconocidos y desenvolverse en una cultura diferente.

    “Lo que más les llama la atención (a los estudiantes) es la sorpresa de traerse algo inesperado sobre sí mismos, redescubrirse o decir: ‘yo pude’”, comenta.

    A su juicio, esa sensación de logro termina siendo tan relevante para muchos estudiantes como el propio avance en el idioma.

    “Cuando te arriesgas a salir de tu zona de confort y te abres a estas experiencias, las relaciones sociales nuevas reactivan el cerebro y ayudan a sentirse más felices”, afirma.

    ¿Cómo es volver a estudiar después de los 50? La experiencia de aprender inglés viviendo en otro país

    Para Lozano, esa combinación de aprendizaje, independencia y descubrimiento personal ha sido precisamente el mayor beneficio.

    Tres meses después de llegar a Nueva York, el sueño de Fanny Lozano muestra que nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo y aprender un nuevo idioma.

    Lee también:

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