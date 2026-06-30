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    “Hubo susto, mucha tensión y un gran alivio”: prensa brasileña se divide tras dramática victoria ante Japón en el Mundial

    Los medios locales destacaron el sufrido triunfo de la Canarinha que le dio el paso a los octavos de final de la máxima cita, pero también alertaron sobre el mal primer tiempo del equipo de Ancelotti.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Brasil llegó agónicamente a la victoria ante Japón. Foto: Xinhua.

    Brasil sufrió mucho para instalarse en los octavos de final del Mundial 2026. El Scratch dio vuelta un complejo partido ante Japón para mantenerse en la cita gracias a un agónico gol de Gabriel Martinelli, que había reemplazado en el segundo tiempo a Matheus Cunha.

    La prensa brasileña reaccionó a la agónica victoria. “Rumbo al Hexa: Brasil remonta a Japón en el último minuto para avanzar en la Copa del Mundo”, tituló Lance. Asimismo, explicó los motivos del bajo primer tiempo de la Canarinha. “Brasil sucumbe a la pausa para hidratación en la primera mitad”, planteó, destacando que la situación “cambió drásticamente a partir de ahí”. “Entonces fue el turno de Japón de presionar, impidiendo que Brasil saliera de su propio campo”.

    O Globo, en tanto, destacó al autor del gol del triunfo. “Martinelli, el héroe de la Selección” tras una segunda parte “con determinación”, sostuvieron. “Hubo susto, mucha tensión y alivio. Un alivio enorme. En el minuto 49 del segundo tiempo, Gabriel Martinelli recibió un pase de Bruno Guimarães dentro del área y marcó el gol de la victoria. Brasil venció a Japón 2-1 —con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli, y Sano abriendo el marcador en la primera mitad— y avanzó a los octavos de final", añadieron.

    Folha de Sao Paulo, por su parte, afirmó que “Brasil reacciona en el descanso, le da la vuelta al partido en el tiempo de descuento contra Japón y sobrevive en la Copa del Mundo”. Además, destacó que Casemiro se ganó la confianza de Carlo Ancelotti y que la Verdeamarela mantiene un récord de 100% contra los equipos asiáticos en la Copa del Mundo.

    “Tener corazón”

    “Tener corazón”, tituló Gazeta Esportiva, y resaltó que “la selección brasileña remontó el marcador para vencer a Japón por 2-1 en un emocionante partido que se decidió en los últimos instantes”.

    Jornal do Brasil también puso énfasis a lo emotivo del triunfo, así como en el mal primer tiempo del equipo. “Drama en Houston: Brasil remonta para vencer a Japón con goles de Casemiro y Martinelli y avanza a los octavos de final de la Copa del Mundo”, indicó.

    “Tras un comienzo decepcionante, el equipo brasileño logró reaccionar y darle la vuelta al partido contra Japón. El equipo tuvo dificultades para superar la defensa rival, pero mejoró en la segunda mitad y aseguró la victoria con goles de Casemiro y Martinelli”, complementó.

    Mientras que el Correio do Brasil escribió: “Brasil, en un final de infarto, alcanza los octavos de final con un gol en el último minuto y mantuvo vivo su sueño de conseguir su sexto título mundial”.

    Más sobre:Mundial 2026BrasilScratchGabriel MartinelliBruno Guimarães

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