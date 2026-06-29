Brasil sufre para avanzar a octavos del Mundial: Martinelli salva a Ancelotti en la agonía para evitar el golpe de Japón.

Brasil reaccionó después de un primer tiempo en desventaja, remontó el marcador sobre el final y derrotó 2-1 a Japón para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Carlo Ancelotti pasó de un dominio estéril a un asedio constante. El Scratch selló la clasificación en el quinto minuto de tiempo añadido gracias a un gol de Gabriel Martinelli, cuando el encuentro se encaminaba al alargue.

La Canarinha monopolizó la posesión desde el inicio, pero el dominio territorial no se tradujo en ocasiones. La Verdeamarela instaló una presión alta para recuperar cerca del área rival y buscó progresar con Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá y Vinícius Júnior, aunque encontró pocas vías para romper el orden defensivo de Japón.

El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu apostó por un bloque bajo, con las líneas compactas y ayudas permanentes sobre los extremos brasileños. La prioridad fue cerrar los espacios interiores y obligar a Brasil a finalizar desde media distancia. Cunha probó dos veces desde fuera del área y Vinícius también recurrió al remate lejano, pero el arquero Ayumu Suzuki respondió sin mayores complicaciones.

La única ocasión de peligro elaborada por Japón antes del gol llegó a través de la pelota detenida, tras una infracción de Casemiro sobre Junya Ito que le costó la tarjeta amarilla. Más allá de esa acción, el equipo asiático esperó el error rival antes que asumir riesgos con el balón.

Ese error apareció a los 29 minutos. Kaishu Sano recuperó la pelota en la mitad de la cancha, aceleró sin encontrar oposición, ningún mediocampista brasileño logró detener el avance y el volante definió con un remate esquinado que dejó sin opciones a Alisson para establecer el 1-0.

Martinelli celebra el gol decisivo. Michael Regan - FIFA

Tras la anotación, Brasil incrementó su presencia en campo rival y acumuló jugadores alrededor del área, aunque continuó encontrando una defensa cerrada, con pocos espacios para filtrar pases o atacar por dentro. La circulación fue previsible. Japón, en cambio, administró la ventaja sin alterar su planteamiento. Cuando recuperó el balón intentó bajar el ritmo y alejar el juego de su área.

Tras el descanso, Brasil realizó una modificación obligada por la lesión de Lucas Paquetá, quien fue de los rendimientos más bajos de la primera parte. Endrick ingresó para aumentar el peso ofensivo y el cambio tuvo un efecto inmediato en el desarrollo. El conjunto de Ancelotti aceleró. La insistencia de la Canarinha encontró recompensa en una acción originada desde un balón detenido, Bruno Guimaraes envió un centro al segundo palo y Casemiro, que apareció más en el área en el complemento, ganó por arriba para marcar de cabeza (56′).

El dominio del Scratch también comenzó a apoyarse con mayor claridad sobre el sector izquierdo. Vinícius buscó el uno contra uno y generar ventajas desde la conducción. De una de esas acciones nació la ocasión más clara del segundo tiempo, cuando el atacante dejó atrás a varios defensores y obligó al portero Suzuki a desviar su remate contra el poste.

Cuando el partido parecía destinado a la prórroga, Brasil encontró el premio a su insistencia. En los descuentos, Gabriel Martinelli apareció dentro del área para conectar un pase bajo desde el centro hacia la derecha y definir al rincón del pórtico de Suzuki, desatando la remontada definitiva. El Scratch aseguró su presencia entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.

La clasificación se celebró con fuerza en el plantel de la Verdeamarela. El equipo mostró dificultades para transformar el dominio en ventaja durante buena parte del encuentro, pero también encontró respuestas cuando el partido parecía escaparse. En octavos de final espera por el ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.