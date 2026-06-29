El llanto de Vinícius en una entrevista de televisión en la previa del duelo ante Japón en el Mundial 2026

Brasil vive días de emociones en la Copa del Mundo. Este lunes, por los dieciseisavos de final, se enfrentan a Japón. El elenco de Carlo Ancelotti debe responder al favoritismo, a pesar de que al frente tenga al elenco más competitivo de Asia. En la previa de ese choque, Vinícius Júnior hizo noticia al terminar llorando en una entrevista para la televisión brasileña.

El delantero de Real Madrid se emocionó al hablar de su abuela Nilza. “Mi abuela es una persona muy importante en mi vida, con la que viví hasta los 16 años en su casa...”, comenzó diciendo a Luciano Huck, conductor del programa Domingão. En ese momento, Vini se llevó la mano derecha a los ojos, emocionado, y recibió una palmada de apoyo del presentador del espacio televisivo.

“Era un niño avergonzado. Lo suyo era la pelota. Ahí, dormía a mi lado, hasta los 16 años. A veces nos abrazábamos y miraba a ver si estaba a mi lado. Vini, nieto mío, Nuestra Señora de Aparecida te protege siempre. Tu abuela te quiere mucho, mucho, mucho, mucho”, dijo Nilza en el video.

Vinícius, aún con los ojos brillando, explicó más sobre lo que significa su abuela en la vida: “Por eso tenía que dormir con ella. Me quedo sin palabras. Es una persona que marcó mi vida y, siempre que puedo, estoy a su lado y aprovecho cada momento porque sé que en algún momento las personas tienen que partir y vivo cada momento con ella y con mi familia, que hicieron de todo para que pudiera vivir mi sueño”.

🚨VEJA: Vini Jr. se emociona com recado de sua avó: "passei até os 16 anos morando com ela". #Domingão pic.twitter.com/R1OJuIqGHY — CHOQUEI (@choquei) June 28, 2026

Figura en el Mundial

Cabe destacar que el nacido en São Gonçalo es la pieza más importante del Scratch de Carlo Ancelotti. Acumula cuatro goles y marcó en todos los duelos de la fase de grupos.

El delantero encabezará la alineación ante los nipones, la que estará conformada por: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, el mencionado Vinicius; Matheus Cunha.