¿Insensibilidad o apego al contrato?: el nuevo enredo que sacude al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

Una nueva controversia sacude Nervión. Fanáticos del Sevilla han realizado múltiples denuncias en la venta de abonos. La más grave acusa al club hispalense de haber impuesto una sanción a un menor de edad por no haber asistido a los 14 encuentros necesarios para renovar, por lo que pasaría a pagar el precio de adulto. No obstante, el afectado no habría podido asistir por el fallecimiento de su padre, con quien acudía al estadio.

Otros hinchas acusaron el retiro del descuento del pack familiar a otros menores que no cumplieron con la asistencia mínima y que no cedieron el abono al club para que dispusiera de él.

Sin embargo, el caso particular del menor que sufrió el fallecimiento de su padre causó revuelo en redes sociales, principalmente entre los fanáticos del club. La historia fue expuesta por el abogado César Romero de la Osa.

Según reporta la Cadena COPE, la familia habría alegado por escrito al equipo, recibiendo una respuesta negativa: “Sentimos mucho la situación y le damos nuestro más sincero pésame por el fallecimiento. Sentimos comunicarle que las sanciones se aplicarán por igual a todos los socios sin excepción”.

Por otra parte, el medio citado aseguró que el propio club confirmó la situación: “Desde el Sevilla aseguran a la Cadena COPE que se trata de un caso muy particular. El hombre habría fallecido en el mes de noviembre, pero no se habría comunicado el hecho hasta ahora. Además, se habría seguido utilizando el carnet durante estos meses, cosa que no se permite, pero no se habría hecho lo mismo con el del menor de edad. Apuntan también que cuando sucede algo así, piden la documentación sobre el fallecimiento a las familias y todo se soluciona favorablemente para ellas sin ninguna repercusión económica”.

Por otra parte, el conjunto blanquirrojo informó que alcanzó la cifra de 20 mil renovaciones, siendo más de un 50% de los abonados. La campaña, que tiene como eslogan la frase “Nervión, corazón de Sevilla”, estará abierta hasta el próximo 2 de julio..

Me piden que cuente un caso.



Menor abonado al que cobran como adulto por no asistir al mínimo de 14 partidos.



La familia alega por escrito:



El menor no asistió POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE, CON EL QUE IBA AL RSP.



¿Cuál es la respuesta del SFC?



¡QUÉ ASCO E INDIGNACIÓN! pic.twitter.com/bKlKZwekS2 — César Romero de la Osa Martínez (@crdelaosa) June 27, 2026

Problemas económicos

El Sevilla se encuentra en un complejo momento económico, uno de los peores de su historia. El club rojiblanco acumula una deuda que ha ido en un constante crecimiento.

Para remate, la situación financiera se volvió aún más crítica luego de la salida de Midea, que hasta entonces era el patrocinador principal del elenco hispalense, después de casi dos años.

Tras pasar más de un año sin uno, la llegada de la empresa fabricante china significó un alivio económico y una señal de confianza. En tanto, permitió los fichajes de jugadores como Akor Adams y Rubén Vargas, dos de sus principales figuras y activos más valiosos. Por ahora, no se han entregado detalles oficiales sobre los motivos de la separación.

En ese sentido, los problemas financieros también afectaron directamente a la renovación de Alexis Sánchez. Cuando parecía que el chileno iba a extender su vínculo, a pesar de tener opciones de retornar a Sudamérica o cambiar de aires, el club tenía intención de retener al Niño Maravilla.

Sin embargo, el movimiento suponía un aumento en la carga impositiva, por lo que tributaría un monto que duplica al de la temporada pasada. “A pesar de ser uno de los que menos cobran en la primera plantilla, alrededor de medio millón de euros brutos, la realidad es que el chileno a partir de ahora tributaría casi el doble por ese sueldo, al ser residente fiscal por un año completo: del 24 al 47 por ciento. Eso supondría una merma importante en sus ingresos si el Sevilla no le sube el salario”, informó AS.