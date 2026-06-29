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    El golazo de Kaishu Sano con el que Japón sorprende a Brasil en los dieciseisavos del Mundial 2026

    Kaishu Sano abrió la cuenta para los asiáticos a los 42 minutos.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: @fifaworldcup_es en X.

    Corrían los 29′ del partido entre Brasil y Japón, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en Houston. El equipo de Carlo Ancelotti había tenido buenos primeros minutos, en los que generó ocasiones y metió al elenco asiático en su área. Pero un error cambió todo.

    En una salida del Scratch, Danilo tocó el balón hacia el medio, pero el pase fue interceptado por Kaishu Sano en el círculo de la mitad de la cancha. El mediocampista nipón avanzó en el campo, llegó a terreno brasileño y antes de entrar al área sacó un derechazo bajo que venció a Alisson. Era la sorpresa en Houston, no solo por lo que significa la Canarinha, sino por cómo se estaba jugando el duelo hasta entonces.

    El tanto fue un golpe para Brasil. El nivel del equipo de Ancelotti bajó: no fue capaz de generar más ocasiones de gol y la defensa japonesa despejó con cierta facilidad cada intento del Scratch.

    Ahora el equipo de sudamericano tiene la misión de revertir este resultado para no sufrir uno de los peores fracasos mundialistas de su historia. Cabe destacar que en las últimas dos citas planetarias fueron eliminados en los cuartos de final: en Rusia 2018 por Bélgica y en Qatar 2022 por Croacia, en una dramática tanda de penales.

    Más sobre:FútbolBrasilJapónMundial 2026Kaishu Sano

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