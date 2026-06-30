Chilena Agunsa compra sociedad que opera puerto de Castellón en España

La compañía chilena Agunsa, unidad del Grupo Empresas Navieras de la familia Urenda, tomó el controla de la sociedad que opera el puerto de Castellón, ubicado en la costa del Mar Mediterráneo en la Comunidad de Valencia en España.

Agunsa Internacional ETVE S.L., filial indirecta del grupo GEN, suscribió el lunes 29 de junio de 2026 un acuerdo para la adquisición del 60% del capital con derecho a voto de la sociedad Terminal Marítima del Grao, que es concesionaria de dos frentes de atraque del terminal portuario, en un precio de 3.810.681,39 euros, equivalente a US$4,35 millones.

La transacción ya había sido aprobada el pasado 26 de junio por la autoridad portuaria local.

La operación se llevó a cabo en conjunto con el grupo español SICAR, que adquirió el 20% a través de sus sociedades Logística Integral Gallega S.L. y Compañía Marítima Neria, S.L.

De este modo, la empresa Terminal Marítima del Grao será controlada en un 60% por Agunsa, el 14% le pertenecerá a la empresa de logística Horbagon de Castellón, un 10% a Logística Integral Gallega, otro 10% a Marítima Neria y el restante 6% a la empresa de transportes Grau 2012 también de Castellón.

De acuerdo a un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los accionistas suscribieron un pacto de accionistas para la operación conjunta del terminal, aunque GEN será el controlador.

El contrato de concesión de los frentes de atraque del Puerto de Castellón, que se destinan preferentemente a la transferencia de graneles sólidos, finaliza en mayo de 2054. Actualmente transfiere alrededor de 3 millones de toneladas.

El financiamiento de la operación de Agunsa provendrá de créditos bancarios.

Agunsa, que preside José Manuel Urenda, cuenta con cuatro líneas de negocios: logística, transporte marítimo, concesiones aeroportuarias y portuarias.

Sólo en el área de puertos, la empresa atiende a 15 terminales en cinco países, donde se transfieren 15,3 millones de toneladas al año.

El año pasado, Agunsa anotó ingresos por US$920 millones, un alza del 15% respecto al 2024. De ellos, US$120 millones provinieron de la operación portuaria, un 14% más que el año anterior. Su mayor negocio, en todo caso, fue la logística, que representó ingresos por US$554 millones.