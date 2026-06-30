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    PDI organiza seminario con representantes de 20 países enfocado en la persecución de las platas del crimen

    Eduardo Cerna resaltó que el trabajo en esta actividad apunta a evitar que “estructuras criminales, a través de estos dineros obtenidos de manera irregular, logren permear las economías".

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En dependencias de la Escuela de Investigaciones Policiales, en la avenida Gladys Marín de Estación Central, se realizó la inauguración del seminario internacional “Hacia una estrategia regional para la recuperación de activos ilícitos: la Notificación y Difusión Plateada (Silver Notice) de Interpol como herramienta innovadora”.

    El director general de la Policía de Investigaciones (PD), Eduardo Cerna, el fiscal nacional, Ángel Valencia, junto a la embajadora de la Unión Europea en Chile, Claudia Gintersdorfer, y el presidente de la IX Comisión del Consiglio Superiore della Magistratura de Italia, Edoardo Cilenti, encabezaron la ceremonia.

    La actividad se desarrolla en el marco de un programa de la Unión Europea, Interpol, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, la PDI y el Ministerio Público, que busca fortalecer la cooperación entre los sistemas de justicia y seguridad frente a la delincuencia transnacional organizada.

    Cerna resaltó que el trabajo en este seminario, con representantes de 20 países, apunta a establecer una estrategia para incautar los capitales ilícitos y evitar que “estructuras criminales, a través de estos dineros obtenidos de manera irregular, logren permear las economías o logren generar estructuras paralelas para blanquear el resultado de sus actividades”.

    “Estamos todos acá para aunar capacidades, pero, sobre todo, que la respuesta sea concreta, efectiva y ágil. Porque si llegamos tarde, tampoco es un buen resultado”, advirtió el jefe máximo de la PDI.

    Por su parte, Ángel Valencia planteó que la evolución del crimen obliga a dar una respuesta acorde.

    “No conseguimos nada persiguiendo solo personas, encarcelando personas. Eso es necesario, pero también tenemos que perseguir sus bienes, sus activos, desmantelar sus estructuras financieras”, recalcó.

    El fiscal nacional hizo hincapié en la necesidad de la cooperación internacional.

    “La delincuencia organizada hoy día enfrenta nuestras fronteras como ventajas comparativas, como ventajas para competir. Si antes nuestras fronteras nos protegían, hoy día constituyen dificultades, límites para la actuación del Estado, precisamente porque estas organizaciones se aprovechan de estos límites administrativos, límites regionales, para poder asegurar la impunidad o mover sus dineros”, explicó.

    Valencia manifestó que en la economía moderna ya no solo persiguen billetes.

    “Ya no perseguimos activos como en la época con los 90 que estábamos preocupados de los autos de alta gama, preocupados de los camiones, preocupados de las parcelas. Hoy día estamos persiguiendo criptoactivos, hoy día estamos persiguiendo flujos de dinero que circulan a través de la economía digital. En consecuencia, cuando hablamos de perseguir el dinero ya no es solo perseguir billetes o transferencias en bancos, sino que también dinero que se mueve a través de un mercado digital paralelo o del mercado digital alternativo al sistema financiero formal. Entonces ya no es solo follow the money sino que es también follow the data y eso es lo que nos congrega”, comentó.

    El seminario se desarrollará entre el 30 de junio y el 3 de julio, contemplando exposiciones, paneles y jornadas de trabajo con expertos y autoridades nacionales e internacionales en materia de recuperación de activos ilícitos.

    Más sobre:PolicialPDISeguridadDelincuenciaLavado de activosCrimen organizadoTren de Aragua

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