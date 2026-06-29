Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

La comuna de Zapallar en la Región de Valparaíso es considerada uno de los balnearios más exclusivos de Chile. Y al igual que las 346 comunas en el país, quienes registran ahí su vivienda principal y cuenten con más de 65 años se verán beneficiados del proyecto de ley del gobierno que eximirá del pago de contribuciones a los adultos mayores, incluido en la megarreforma que se encuentra en su segundo trámite constitucional tras haber pasado la votación general en el Senado.

Los cálculos del Ministerio de Hacienda dan cuenta de que el fin del impuesto territorial implicará una menor recaudación por un total de $182 mil millones. Y si bien La Tercera ha dado a conocer que en números netos la comuna de Las Condes concentra la mayor cantidad de inmuebles beneficiados (53.006 propiedades habitacionales y sus bodegas y estacionamientos), los que dejarán de pagar unos $37.319 millones menos al año, Zapallar tiene una particularidad: Es la comuna “más cara” para la exención de contribuciones, si se calcula la relación entre la cantidad de inmuebles beneficiados y el total de dinero que todos éstos pagan al año , conocido como giro anual.

Así se desprende del listado del Ministerio de Hacienda de inmuebles beneficiados desglosado por las 346 comunas, al que este diario tuvo acceso vía Ley de Transparencia. Lo cierto es que los datos de Hacienda no muestran el pago individual de cada propiedad, por lo que cualquier cálculo de promedio es aproximado sin considerar si hubieran valores extremos que lo distorsionaran.

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.

En Zapallar hay un total de 1.080 inmuebles que se verán beneficiados, considerando las propiedades habitacionales y los estacionamientos y bodegas asociadas a éstas. Todos esos inmuebles pagan en contribuciones unos $3.776.753.156 al año, lo que en la práctica implica que cada uno de ellos dejará de pagar en promedio aproximadamente $3.496.993 al año.

Esto puede implicar que dichos inmuebles son de un avalúo fiscal alto y por ende una menor cantidad de propiedades pagan un mayor monto de contribuciones, a diferencia de otras comunas donde un mayor número de inmuebles beneficiados pagan menor cantidad de dinero al año. Por ejemplo, en Las Condes las 53.006 propiedades que pagan el total de $37.319.110.096 implica que en promedio cada una dejaría de pagar unos $704.054 al año.

Foto: Portal Inmobiliario

Esa ha sido parte de la discusión entre oficialismo y oposición, pues si bien el Ejecutivo ha promovido que eliminar las contribuciones para adultos mayores es una promesa de campaña y una medida justa para quienes han ahorrado toda su vida, desde la oposición fustigan que la medida beneficiaría a los más ricos . De hecho, algunos alcaldes han pedido que la eximición no sea universal, sino que se apliquen ciertos criterios como limitaciones por ingresos del adulto mayor o por el valor del avalúo fiscal de su propiedad.

Si se ordena de mayor a menor cuáles son las comunas donde en promedio cada inmueble dejará de pagar mayor cantidad de dinero respecto del total, está en segundo lugar Canela (Región de Coquimbo), donde los 12 inmuebles que dejarán de pagar contribuciones implicarán una menor recaudación para el Estado, de $32.186.912 al año. Esto significa que cada propiedad dejará de pagar en promedio unos $2.682.242 al año.

En tercera posición se encuentra Colina, en la Región Metropolitana, donde el Ministerio de Hacienda tiene catastradas 1.709 propiedades que serán exentas de pagar contribuciones por una sumatoria de $3.630.511.668. Esto implica que cada una de ellas dejará de pagar unos $2.124.348 en promedio .

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En cuarto lugar también está el caso emblemático de Cunco (La Araucanía), donde hay pocas viviendas beneficiadas pero que pagan mucho dinero en avalúo fiscal. Ahí, las 52 propiedades que se verán beneficiadas dejarán de pagar al año un total de $108.223.968 en contribuciones. Es decir, cada una ahorrará en promedio unos $2.081.230 al año.

Después está Lo Barnechea, en la Región Metropolitana, donde las 9.986 propiedades dejarán de pagar unos $20.523.706.648 al año en contribuciones, lo que implica que cada una dejará de pagar $2.055.248.

Este diario además ha dado a conocer que comunas como las Condes, Vitacura y Providencia concentran a un tercio de los 300 mil inmuebles beneficiados -incluyendo propiedades habitacionales y bodegas y estacionamientos asociados a éstas- lo que ha levantado la discusión sobre los beneficiarios.

Este jueves habrá una reunión clave entre los alcaldes y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya que hasta el minuto jefes comunales de las comunas más afectadas como Catalina San Martín (Las Condes), Camila Merino (Vitacura) y Felipe Alessandri (Lo Barnechea) han empujado que se les reponga el dinero que se dejará de recaudar, pero no ha habido un acuerdo.