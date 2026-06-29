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    Calisto arremete contra Fiscalía y pide diligencias para frenar cierre de causa en que arriesga 12 años de cárcel

    A través de un escrito ingresado por su abogado, César Ramos, el senador advirtió vulneraciones a su derecho a defensa. El asunto se discutirá en audiencia fijada para este martes 30 de junio en Coyhaique.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Senador Miguel Ángel Calisto. Dedvi Missene

    A cuatro años de que se iniciara una investigación en su contra por delitos de fraude al Fisco, el senador por Aysén Miguel Ángel Calisto (IND) sabía que el Ministerio Público se alistaba a presentar acusación en su contra. Sin embargo, el parlamentario no contaba con que ello ocurriera la semana recién pasada, pues había evaluado que había asuntos pendientes, no conocía todo el expediente del caso y aún veía margen para nuevas diligencias. Por lo mismo, junto a su defensa consideran que se le estarían vulnerando sus derechos.

    El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, le confirmó al abogado del congresista, César Ramos, que ingresarían acusación la tarde del pasado jueves 25 de junio en una reunión que mantuvieron de manera telemática. Pero según se advierte en alegaciones presentadas por el penalista ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, en ese encuentro el persecutor le habría transmitido que la presentación sería hacia el término del plazo de la causa, que mantenía vigencia hasta el 9 de julio próximo.

    En esa misma cita el abogado de Calisto dice haberle sincerado al investigador que requeriría nuevas diligencias, por lo que contaban con que posiblemente se iba a generar una nueva ampliación del periodo investigativo.

    Lo que en ese momento la defensa desconocía era que el fiscal se había adelantado, pues de acuerdo con el certificado de envío que emitió el tribunal, a la hora en que se reunieron la acusación llevaba horas presentada. Se ingresó a las 10.55 de ese jueves.

    La notificación llegó a los correos de los abogados a la 1.47 del viernes 26 de junio, lo que desató total molestia en el entorno del senador, desde donde aseguran se está vulnerando su derecho a defensa.

    Por lo mismo, tal como adelantó el abogado cuando abordó la presentación de la acusación en un comunicado que divulgó el equipo de Calisto, ingresaron una solicitud para que se fijara audiencia de cautela de garantías y así discutir lo ocurrido.

    “El Ministerio Público procedió a cerrar la investigación y acusar a nuestro representado estando vigente el plazo de investigación. Esta decisión del Ministerio Público se ha adoptado con explícita vulneración del derecho a defensa, razón por la cual se solicita la citación a audiencia de cautela de garantías", se lee en la acción interpuesta por Ramos.

    Agregó, de la misma forma, que pese a la insistencia no han tenido acceso a todos los antecedentes de la investigación, y que 20 minutos antes de que se ingresara la acusación les fijaron entrega de todo el material para el 1 de julio.

    Dado que el escenario había cambiado, Ramos también hizo presente que durante la misma jornada ingresaron solicitudes de diligencias ante la Fiscalía, aunque adelantó que aquellas no estarían completas en atención a que siguen sin conocer todo el contenido del expediente.

    Ante la exposición, el juez Mario Devaud resolvió fijar a audiencia para este martes 30 de junio a contar de las 9.20 horas de Coyhaique (10.20 horas para el resto del país).

    Miguel Ángel Calisto enfrenta acusación del Ministerio Público por fraude al Fisco reiterado. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El fraude

    En el marco de esta investigación, la Fiscalía logró establecer que “entre los años 2018 y 2022, el entonces diputado Miguel Ángel Calisto se concertó con los imputados Roland Cárcamo y Carla Graf para obtener recursos de manera fraudulenta de parte del Fisco, a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso, originándole una pérdida de a lo menos $ 105.554.697″.

    Los investigadores, como se indicó en la acusación, evidenciaron que Calisto contrató a Graf a sabiendas de que ella “no cumpliría con ninguna de las obligaciones para las cuales fue contratada”.

    “Los contratos celebrados entre la Cámara y Graf por instrucciones del diputado Calisto constituyeron solamente un mecanismo fraudulento para obtener dinero de parte del Fisco, ya que la imputada Graf nunca cumplió las funciones para las cuales fue contratada”, se explicitó en el escrito.

    En otras palabras, como enfatizó el fiscal regional de Aysén, “se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora”, pues esos fondos que provenían del Congreso fueron a parar a manos de Calisto y de Cárcamo para su beneficio personal.

    Más sobre:Miguel Ángel CalistoSenadoCésar RamosHernán LibedinskyAcusación Calisto

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