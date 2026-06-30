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    CEO de Nuevo Pudahuel explica los factores que empujan el tráfico aéreo de pasajeros a la baja

    El tráfico aéreo en el aeropuerto de Santiago acumula diez meses a la baja, lo que el máximo ejecutivo de la concesionaria atribuye a factores que están afectando la oferta y la demanda. Entre ellos, reducciones de frecuencias por alza de costos y una desviación de tráfico hacia Argentina, que ahora mantiene una política aeronáutica más abierta.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Esta semana, el concesionario del Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB), Nuevo Pudahuel, dio a conocer los datos de tráfico aéreo de pasajeros de las instalaciones. Nuevamente, por décimo mes consecutivo, el flujo de pasajeros cayó, y no se ven señales de recuperación. Durante mayo, el número se contrajo 2,2% y acumula, con ello, en los primeros cinco meses del año, una caída de 1,9%.

    Según los datos de la Junta Aeronáutica Civil (JAC) a abril de este año, el tráfico aéreo a nivel nacional alcanza una caída de 1,7%, impulsada principalmente por los viajes domésticos, que se contraen 4,2%. En tanto, el segmento internacional crece 1,6%, pero con varios meses donde su desempeño ha mermado.

    El CEO de Nuevo Pudahuel, Nicolas Claude, explica en entrevista con Pulso los múltiples factores que están afectando a la industria aérea en Chile. El ejecutivo francés los divide de acuerdo a lo que afecta cada uno de esos factores: a la demanda o la oferta.

    Respecto de la oferta, apunta a que “hay un factor vigente desde hace uno o dos años. Es un problema de mantenimiento de los aviones, de los motores, que necesitan ser cambiados. Hay aviones parados, que no pueden volar porque están esperando la reparación. No es solo de Chile, es un fenómeno mundial. Hay cientos de aviones parados en el mundo por esto. Eso ha impactado en la flota de algunas aerolíneas”, menciona.

    Otro efecto que ha impactado a la oferta es el alza de los precios de los combustibles a raíz de la guerra en Medio Oriente. “El combustible representa un poco más del 30% de los costos de una aerolínea. Cuando se duplica el costo del combustible, obviamente tiene un impacto tremendo sobre la economía de las aerolíneas. Muchas aerolíneas reducen las frecuencias, reducen el número de vuelos, porque se vuelve demasiado costoso“, afirmó.

    “El tráfico de aerolíneas como Sky y Jetsmart en el mercado doméstico ha bajado mucho. Por este efecto, en comparación con el número de vuelos que tenían el año anterior, estamos hablando de un efecto de más del 15% de reducción”, detalló Claude. Hasta abril, la oferta doméstica acumulaba nueve meses a la baja a nivel nacional, según datos de la JAC.

    Por el lado de la demanda, las operaciones en Chile se han visto perjudicadas, particularmente en el segmento internacional, por dos efectos relacionados con Argentina. En primer lugar, Claude menciona la caída del tráfico aéreo desde Argentina, a raíz de menores ventajas cambiarias, que ha mermado el turismo de compras.

    El segundo, tiene que ver con la apertura de cielos. “Desde la llegada del nuevo Presidente en Argentina, la política de manejo del tráfico aéreo ha cambiado. Se ha facilitado la apertura de los cielos argentinos. Entonces, hay muchas más ofertas en Argentina que antes. Eso desvía un tráfico que antes pasaba por Santiago, afectando el tráfico de conexión en Santiago”, relata Claude.

    El CEO de Nuevo Pudahuel también apunta a la incertidumbre por viajar a Estados Unidos, la que se han mantenido en el tiempo, por los problemas que se evidenciaron hacia mediados del año pasado.

    Además, con el alza del precio de los combustibles para aviones y el traspaso a los valores de los pasajes, el ejecutivo francés asegura que sí han visto una disminución de la demanda. “Al inicio hemos visto incrementos de 15% de las tarifas, eso tiene un impacto sobre la demanda, de manera evidente. Ahora debe ser más el incremento en los boletos”, declara.

    La extensión del contrato y los desafíos de Nuevo Pudahuel

    El concesionario de AMB terminó el año pasado la fase de construcción y de inversión que le tocaba como parte del contrato, equivalente a US$1.000 millones. Ahora le quedan otros 12 años de concesión, gracias a un acuerdo al que llegó con el Estado para extender el periodo por 36 meses más de lo establecido en un inicio.

    Esto, a raíz de la pandemia que redujo el tráfico aéreo a su mínimo y afectó los ingresos de Nuevo Pudahuel. El acuerdo buscaba recuperar el equilibrio financiero de la concesión.

    El Grupo ADP, que tiene el 45% de la concesión, es una firma francesa que controla 26 aeropuertos en todo el mundo. Xavier Hurstel, director de economía y relaciones internacionales de la compañía, expresó que “esta una compensación parcial, no completa. No compensa la globalidad de los impactos negativos financieros que tuvimos en nuestros ingresos y en nuestros ingresos durante la crisis de Covid-19″.

    El ejecutivo de ADP relató que la mayoría de los gobiernos en la pandemia salieron en ayuda de los concesionarios, ya sea extendiendo los contratos, subsidios o permitiendo retrasos de pagos al fisco. “El gobierno en Chile, fue uno de los pocos en el mundo con los que fue muy difícil negociar estas compensaciones clásicas frente a una enorme crisis mundial”, aseguró el entrevista con Pulso.

    Hurstel, que participó de la Cumbre Empresarial Francia-Chile esta semana, dijo que si bien ADP ha ido recuperando sus ingresos a nivel mundial a raíz de la pandemia “en Chile, ha sido más lento debido a las inversiones en el aeropuerto”.

    Ahora con las inversiones ya finalizadas, Nuevo Pudahuel está trabajando en compensar la caída del tráfico aéreo. Así lo relata Nicolas Claude. “Trabajamos en promover la conectividad del Aeropuerto de Santiago. Estamos identificando nuevas oportunidades de rutas directas, en lugar de hacer conexiones”.

    El ejecutivo de Nuevo Pudahuel, si bien menciona que mantienen constantes conversaciones con aerolíneas para potenciar dichas rutas, no están previendo la llegada de nuevas aerolíneas al país durante este año, por la incertidumbre a nivel mundial. “Las aerolíneas prefieren consolidarse que desarrollarse y tomar riesgos, lo que es normal cuando tienes un cambio tan fuerte del entorno”, afirmó.

    Más sobre:TransporteAeropuertosTráfico aéreoNuevo PudahuelAMB

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