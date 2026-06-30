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    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Suecia en TV y streaming

    Las selecciones se miden este martes por los 16avos de final del Mundial 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Suecia en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Equipe de France de Football

    Este martes Francia se mide contra Suecia en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026.

    El conjunto de Kylian Mbappé viene de alzarse por 4-1 ante Noruega en el último partido de la fase de grupos.

    Los suecos, por su parte, tuvieron un último partido contra Japón en el que empataron a 1.

    Cuándo juega Francia vs. Suecia

    El partido de Francia contra Suecia es este martes 30 de junio a las 17:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las elecciones se miden en el estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos.

    Dónde ver a Francia vs. Suecia

    El partido de Francia contra Suecia tiene cobertura en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

    Además, la cobertura online de este duelo va por chilevisión.cl y en las plataformas DGO y Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Partidos hoyMundial hoyFrancia - SueciaSuecia - FranciaFranciaSueciaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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