El banco suizo Julius Baer cree que EE.UU. no impondrá aranceles al cobre

El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos

Los ojos del mercado global del cobre se concentran este martes en EEUU., país que definirá la eventual imposición de impuestos a la importación de metal rojo.

Según los analistas, la decisión del presidente Donald Trump impondría nuevas dinámicas en los valores.

Este martes el precio del cobre al contado se empinó 0,29% en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzando los US$6,05 por libra. Con esto, el promedio del 2026 llega a US$5,934, muy por sobre los US$4,278 de 2025.

Según un informe de JP Morgan emitido la semana pasada, de comienzos de 2025, Estados Unidos ha estado absorbiendo volúmenes significativos de cobre a través de un “atractivo arbitraje COMEX/LME”, lo que ha “tensionado significativamente el mercado fuera de EE.UU. ” y ha reducido el papel histórico de China como fijador marginal de precios.

Pero el informe identifica la revisión de los aranceles de cobre bajo la Sección 232, prevista para este martes 30 de junio, como el evento central para la dinámica de precios del metal. Ante ello, el banco de inversión anticipa que Trump implementará un arancel escalonado y progresivo.

Hasta ahora los cátodos de cobre refinado, concentrados de cobre y ánodos se mantienen fuera del arancel actual de 50% para el aluminio y al acero, pero deberá confirmar si opta, por motivos de seguridad nacional, confirmar el arancel propuesto de 15% a partir de enero de 2027; o de 30% a partir de enero de 2028.

Por otra parte, Carsten Menke, director de Investigación de Próxima Generación, de Julius Baer, explicó en un informe que “posponer la decisión o no imponer aranceles en absoluto es la opción más probable, ya que dichos aranceles tienen muy poco sentido desde el punto de vista económico”.

A su juicio, el panorama para el cobre es un poco más complejo, pues “debido a la falta de capacidad de fundición y refinación, EEUU. depende de las importaciones de metal refinado a pesar de tener una producción minera nacional significativa. De hecho, es un exportador de minerales y concentrados. Otras opciones para Trump incluyen posponer la decisión o no imponer los aranceles en absoluto”, expuso.

Para el analista, esas dos últimas opciones parecen más probables (60% de probabilidad), pues “económicamente, los aranceles tienen muy poco sentido. Establecer un complejo de fundición y refinación lo suficientemente grande en EEUU. sería muy costoso, y el negocio no es muy atractivo en este momento, ya que los márgenes son muy pequeños debido a la sobrecapacidad global. Además, EE. UU. se abastece de metal refinado principalmente de países amigos de las Américas: el 90% proviene de Canadá, Chile y Perú”.

Con este telón de fondo, Julius Baer considera que posponer la decisión o no imponer aranceles “probablemente presionaría los precios a la baja. Además, el metal que se importó a EEUU. en previsión de los aranceles se exportaría de nuevo, aliviando el equilibrio del mercado internacional”.

A esta hora el cobre en los mercados futuros de Nueva York salta 1,73% hasta los US$6,27 por libra.