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    Política

    Bachelet presenta su visión sobre desafíos de la ONU ante Consejo de Seguridad en Nueva York

    La expresidenta chilena, en su cruzada por la Secretaría General de Naciones Unidas, expuso ante los miembros de la instancia del organismo multilateral y respondió a sus consultas. En la jornada de este martes también hizo lo propio la candidata de Costa Rica, Rebeca Grynspan.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidenta Michelle Bachelet.

    La expresidenta Michelle Bachelet sorteó este martes otra valla en su camino por la Secretaría General de las Naciones Unidas, luego de exponer en una ronda de diálogos informales ante el Consejo de Seguridad del organismo multilateral, en Nueva York.

    La otrora dos veces jefa de Estado presentó su visión sobre los desafíos futuros de la ONU y respondió preguntas de los miembros de la instancia. En esta misma jornada hizo lo propio la candidata de Costa Rica, Rebeca Grynspan.

    En los próximos días debería ser el turno de María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rafael Grossi (Argentina) y Macky Sall (Senegal).

    Tras los diálogos de hoy entre los miembros del Consejo y las postulantes a suceder a António Guterres, la presidenta del Consejo de Seguridad, Leonor Zalabata, ofreció una rueda de prensa para dar cuenta de las citas de la chilena y la costarricense.

    Expresidenta Michelle Bachelet. Foto: @PTMunozledo.

    Sobre la exmandataria, que cuenta con la nominación de Brasil y México, dijo: “Durante el diálogo, Michelle Bachelet presentó su visión sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan las Naciones Unidas, antes de que los miembros del Consejo le hicieran preguntas e interactuaran con ella”.

    Zalabata, además, sostuvo que el Consejo de Seguridad continuará el proceso de selección del secretario general “de conformidad con las disposiciones del artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Conjunta del 25 de noviembre de 2025 de la presidenta de la Asamblea General y el presidente del Consejo de Seguridad y guiándose por los principios de transparencia e inclusión de manera estructurada y oportuna”.

    Y dijo que la instancia de la ONU planea presentar su recomendación a la Asamblea General de manera oportuna, “de modo que el nombramiento por parte de la Asamblea le permita al nuevo secretario general electo tiempo suficiente para prepararse para el cargo”.

    Bachelet, en paralelo a su exposición de este martes, ha estado alistando nueva gira en los países que aún no ha visitado del Consejo de Seguridad, cuyos destinos aún están en definición por parte de su equipo.

    De los países con poder de veto del organismo ya se ha reunido con representantes del Reino Unido, Rusia, China y Francia. De este último país se reunió con su presidente, Emmanuel Macron. Así, falta que sostenga una cita con representantes Estados Unidos, nación que -a través de algunas de sus autoridades- ha manifestado aprensiones con la postulación de Bachelet.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasConsejo de Seguridad

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