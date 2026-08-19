Boric concreta primera cita con presidenta electa del FA y vuelve a cargar contra gobierno de Kast

A su llegada a Santiago, tras su visita a Magallanes, el expresidente Gabriel Boric se reunió este miércoles con la timonel electa del Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans.

La parlamentaria se impuso el fin de semana en las elecciones internas de la tienda en la que milita el ex jefe de Estado, en las que compitió con la saliente líder y que buscaba la reelección, Constanza Martínez.

Si bien el otrora mandatario mantuvo la prescindencia durante la campaña, es conocida su cercanía a esta última, a quien considera una compañera de ruta y que conoce desde su paso por la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Incluso, Martínez fue delegada presidencial de la RM durante su mandato.

Pese a eso, tras la cita de esta jornada, Boric destacó la trayectoria de Yeomans para liderar a la tienda por los próximos dos años.

“Gael es una dirigente con trayectoria, firme en sus convicciones y gran capacidad de articular propuestas como demostró presidiendo las comisiones de Trabajo y Hacienda en la Cámara en momentos tan importantes como la discusión de las 40 horas y la reforma previsional”, escribió en sus redes sociales.

El ex jefe de Estado se refirió a los desafíos que la diputada tendrá al frente del partido de oposición para hacer frente a la administración del Presidente José Antonio Kast, con lo que volvió a lanzar duras críticas a su sucesor.

“Como Presidenta del FA tendrá muchos desafíos, en especial en este momento en que el actual gobierno avanza con un agenda regresiva en lo económico -que profundizará la desigualdad- y autoritaria con su reforma constitucional que implica un retroceso inédito en libertades para las personas desde la recuperación de la democracia”, señaló.

Sobre el futuro de la tienda, dijo que ambos concordaron en que el FA debe ser un partido “de propuestas y esperanza, vinculado y desplegado en el territorio mucho más allá de cargos y elecciones, trabajando codo a codo con toda su rica diversidad interna alineada en torno a un horizonte estratégico compartido”.

Y le entregó su respaldo: “Para todo ello sabe que puede contar conmigo”.

Boric también respondió a las voces que han cuestionado sus últimas intervenciones.

“Sé que hay quienes pretenden instalar la idea de que es incompatible ser capaces de hacer reflexiones autocríticas, defender aquello que hemos hecho bien y a la vez tener una voz y acción firmes ante quienes quieran retroceder en lo que Chile ha avanzado. Se equivocan. Revisarse permanentemente a uno mismo es condición necesaria para continuar caminando”, cerró.

Yeomans agradece a Boric

La nueva líder del Frente Amplio también se refirió a la cita con el expresidente y le dio las gracias “por estar a disposición de reflexionar colectivamente, de estar abierto a pensar desde lo construido mirando el presente y el futuro”.

En sus palabras, Yeomans destacó el diálogo sobre los desafíos de su colectividad y de la izquierda.

“Desafíos que, en medio de lo caótico que puede ser las coyunturas que se viven hoy por hoy en la política, son de esperanza y anhelos de un futuro mejor. La invitación a incomodarnos, a debatir, y buscar desde ahí fortalecer a la izquierda y contribuir al país, me convoca completamente y me entusiasma en lo que podemos hacer y proponer”, afirmó.