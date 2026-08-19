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    Política

    Senadores de oposición critican salida de Chile de los Países No Alineados y acusan que no se consideró la opinión de expertos

    En una declaración, los parlamentarios manifestaron su "preocupación" por la decisión del gobierno, asegurando que no se habría considerado la opinión del Consejo Consultivo de Cancillería ni de los excancilleres.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Imagen referencial Sala del Senado. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Los senadores de oposición firmaron una declaración donde expresan su rechazo a la decisión del gobierno de sacar a Chile del Movimiento de Países No Alineados (MPNA).

    Dicha agrupación nació en 1961 en el contexto de la Guerra Fría, cuando había dos grandes bloques por ese enfrentamiento político: la Unión Soviética y Estados Unidos. Las naciones alineadas buscaban mantener la neutralidad y no tomaban partido por ninguno de los dos bloques.

    Hace unas semanas, se conoció que el gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió sacar al país del movimiento.

    En una declaración, los senadores de oposición pidieron que “Chile siga siendo País no Alineado”, acusando que la decisión del Ejecutivo no fue consultada con expertos ni exministros.

    “Como oposición queremos cuidar el interés superior de Chile. La política exterior en democracia hasta la fecha ha sido objeto del más amplio consenso de las fuerzas políticas chilenas. Por tanto, mostramos nuestra preocupación sobre una decisión inconsulta que se aparta precisamente de ese consenso transversal”,indicaron.

    En sus argumentos, los senadores expusieron que “nuestro país es miembro de dicho grupo desde la década del 60, y se mantuvo ininterrumpidamente hasta la fecha”.

    En ese sentido, hicieron un “llamado al gobierno a no apartarse de la política de Estado que ha caracterizado a Chile y que ha construido el prestigio internacional que hoy detenta nuestro país”.

    Los parlamentarios plantearon que, “si bien dicho grupo tuvo una inspiración en el marco de la Guerra Fría, de la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el escenario geopolítico actual nos vuelve a recordar la necesidad de que Chile siga teniendo una política de no alineamiento activo”.

    “En el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Chile debe navegar con alianzas amplias, cuidando nuestros intereses, sin subordinar exclusivamente nuestra acción al área de influencia de una de las grandes potencias”, señalaron.

    Con ello, indicaron que para Chile el comercio debiese ser “abierto sin privilegiar únicamente un actor comercial por sobre otro. Ambos son de vital importancia para el desarrollo de Chile”.

    “Rechazamos la decisión del gobierno del Presidente Kast y mostramos nuestra particular preocupación porque dicha decisión no consideró la opinión del Consejo Consultivo de Cancillería ni la opinión de los excancilleres que históricamente han sido considerados en decisiones de esta envergadura”, sostuvieron.

    La declaración fue firmada por Vlado Mirosevic; Beatriz Sánchez, Paulina Vodanovic; Gastón Saavedra, Ricardo Celis, Ximena Órdenes, Esteban Velázquez, Francisco Huenchumilla, Karol Cariola, Yasna Provoste, Daniel Nuñez, Claudia Pascual, Diego Ibáñez, Loreto Carvajal e Iván Flores.

    Más sobre:SenadoresOposiciónPaíses No Alineados

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