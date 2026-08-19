SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría revela irregularidades y falencias en el cuidado de menores en la Casa Nacional del Niño

    El ente fiscalizador estableció un plazo de 15 días hábiles a la Dirección Nacional del Servicio de Protección para que inicie un sumario que determine eventuales responsabilidades administrativas.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Sename

    La unidad metropolitana de la Contraloría General de la República (CGR) fiscalizó el funcionamiento operativo, técnico y administrativo de la residencia Casa Nacional del Niño, dependiente de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

    La residencia atiende a menores que fueron vulnerados en sus derechos. Según el informe, al 31 de diciembre de 2025 el hogar contaba con más de cien niños bajo su cuidado, de ellos 63 eran infantes de 0 a 3 años y 11 meses; otros 36 niños de entre 4 y 8 años y 11 meses; 16 menores de entre 9 y 13 años 11 meses; y un adolescente entre 14 y 17 años y 11 meses.

    En ese marco, el ente fiscalizador analizó el funcionamiento de la residencia y detectó “irregularidades en sus tratamientos de salud, en los procesos de denuncias de posibles delitos, así como condiciones sanitarias deficientes”.

    Detalle de las irregularidades

    Respecto de la salud de los residentes, la CGR evidenció que había “inconsistencias, omisiones y falta de actualización de los antecedentes” mantenidos por la residencia y la información registrada en el Sistema Integrado de Información (SIS). En concreto, se detectaron diferencias en los datos de salud, como hospitalizaciones, atenciones de especialidad, controles médicos y otros antecedentes clínicos relevantes de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

    Además, se detectó que en la Casa Nacional del Niño no se utilizan los registros institucionales obligatorios para el control de las atenciones de salud y gestión de medicamentos de los NNA.

    En detalle, el organismo reveló que existen anotaciones manuales, hojas de evolución, tarjetas de tratamiento y otros registros internos no estandarizados.

    También se constataron debilidades en el registro y trazabilidad de las salidas de los menores a centros de salud, ya que el libro de interconsultas no contenía información suficiente para reconstruir íntegramente cada salida y regreso de los niños.

    Además, de detectaron deficiencias en la gestión clínica de la residencia, asociada al almacenamiento, segregación y conservación de medicamentos e insumos clínicos; al registro, inventario y trazabilidad del stock.

    El informe también reveló que el Servicio Dietético de Leche (SEDILE) estaba fuera de funcionamiento.

    “Estas situaciones evidenciaron un incumplimiento de los estándares requeridos para garantizar un acompañamiento adecuado”, comunicaron desde la Contraloría.

    Casa Nacional del Niño

    Demora en denuncias

    El ente fiscalizador también detectó el incumplimiento de los plazos establecidos para denunciar, comunicar y registrar en el Sistema Integrado de Información hechos que eventualmente podrían constituir delitos y que involucraban NNA bajo la protección de esta residencia.

    En detalle, la CGR “detectó múltiples casos” de retrasos en actuaciones que debían realizarse dentro de los plazos fijados por el Código Procesal Penal.

    Deficientes condiciones sanitarias

    La fiscalización reveló deficiencias en las condiciones sanitarias de la residencia. En detalle, se verificó la presencia de insectos; mallas mosqueteras dañadas y sucias; falta de mantención de la campana de cocina; sifones de lavaplatos sucios y sin adecuada mantención; ausencia de ventilación suficiente en las cámaras de frío, entre otras.

    También se encontraron productos dispuestos directamente sobre el piso, exceso de acopio y ocupación de espacios de tránsito con productos.

    Falencias en la seguridad

    La Contraloría también detectó falencias en el control preventivo de las condiciones de seguridad y deficiencias en el equipamiento de la residencia.

    En detalle, se constataron puertas con desperfecto operacional, piscina desmontable instalada en un patio contiguo a una zona de juegos infantiles, avisos manuales adosados a puertas de acceso, deficiencias en el resguardo de equipamiento de emergencia, acumulación de elementos en desuso.

    También se encontró apilamiento de documentación y cajas con información histórica de NNA en sectores no habilitados para ello, además de cielos, bordes o estructuras interiores con signos visibles de humedad, deterioro y oxidación.

    La Contraloría dio un plazo de 15 días hábiles a la Dirección Nacional del Servicio de Protección para informar sobre el inicio de un sumario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos expuestos.

    Más sobre:Casa Nacional del NiñoContraloríaCGRInforme

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Suprema confirma absolución de exejecutivos de la salmonera Nova Austral acusados por contaminación de aguas en Porvenir

    Precio de las bencinas y el diésel volverá a registrar fuerte alza este jueves

    Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.

    Carrera por la ONU: Bachelet potencia su mensaje a días de nuevo “straw poll” del Consejo de Seguridad

    Sistema frontal: Kast apunta a reforzar obras de mitigación en Tocopilla y se alista para visitar Iquique

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Lo más leído

    1.
    Pareja de exministra Mara Sedini es investigado en causa por dispensarios de marihuana

    Pareja de exministra Mara Sedini es investigado en causa por dispensarios de marihuana

    2.
    El imperio de Andrés Astorga, el líder que proyectaba ganar US$ 2 millones por venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios medicinales

    El imperio de Andrés Astorga, el líder que proyectaba ganar US$ 2 millones por venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios medicinales

    3.
    Parisi uno de ellos: los 11 sujetos investigados por la Fiscalía en causa por lavado de activos ligada al PDG

    Parisi uno de ellos: los 11 sujetos investigados por la Fiscalía en causa por lavado de activos ligada al PDG

    4.
    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    5.
    Del PDG a la UDI: el despliegue de Max Luksic en el Congreso en su afán por reducir la permisología

    Del PDG a la UDI: el despliegue de Max Luksic en el Congreso en su afán por reducir la permisología

    6.
    Camilo Huerta con arresto domiciliario total: decretan medidas cautelares para imputados por operación Ámsterdam

    Camilo Huerta con arresto domiciliario total: decretan medidas cautelares para imputados por operación Ámsterdam

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Platense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Platense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Columbus Crew vs. Montreal con el debut de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Columbus Crew vs. Montreal con el debut de Alexis Sánchez

    Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días
    Chile

    Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Suprema confirma absolución de exejecutivos de la salmonera Nova Austral acusados por contaminación de aguas en Porvenir

    Carrera por la ONU: Bachelet potencia su mensaje a días de nuevo “straw poll” del Consejo de Seguridad

    Precio de las bencinas y el diésel volverá a registrar fuerte alza este jueves
    Negocios

    Precio de las bencinas y el diésel volverá a registrar fuerte alza este jueves

    Claudio Chamorro dejará la gerencia general de Red Megacentro luego de cuatro años en el cargo

    Minutas de la Fed confirman inclinación a futura alza en las tasas de interés

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales
    Tendencias

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Definitivo: no habrá hinchas de Colo Colo en el Superclásico ante la U en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Definitivo: no habrá hinchas de Colo Colo en el Superclásico ante la U en el Estadio Nacional

    En vivo: Coquimbo enfrenta a Platense por el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores

    Liquidador de Sartor se reúne con la prorrectora de la Universidad de Chile tras la prisión preventiva de Michael Clark

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón
    Cultura y entretención

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    El youtuber y estrella de internet Fede Vigevani anota un hito en Chile: se presentará en el Claro Arena

    Teatro del Puente estrena “La noche de las espaldas” de Larissa Contreras y Marcelo Leonart

    Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.
    Mundo

    Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.

    Cinco estadounidenses y el jefe de inteligencia de Ecuador mueren en un accidente de helicóptero en Kenia

    ¿Ruptura de aliados?: Por qué Trump convierte a Corea del Sur en otra pieza de su personal diplomacia exterior

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez
    Paula

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella