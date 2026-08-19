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    Política

    Carrera por la ONU: Bachelet potencia su mensaje a días de nuevo “straw poll” del Consejo de Seguridad

    La exmandataria insistió en la necesidad de que la Secretaría General del organismo multilateral -que aspira a liderar- mantenga una postura de “independencia, sin dobles estándares y con la misma firmeza frente a todos”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidenta Michelle Bachelet.

    De cara a una nueva votación informal del Consejo de Seguridad, la expresidenta Michelle Bachelet potenció el mensaje de su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    La otrora dos veces jefa de Estado chilena y su equipo se encuentra en pleno desarrollo de la estrategia para abordar esta nueva etapa de la cruzada por el máximo cargo del organismo multilateral, para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato finaliza el 31 de diciembre de 2026.

    En la mira de Bachelet están los resultados de la primera medición de fines de julio, que la dejó en un virtual cuarto lugar, lo que puso cuesta arriba su carrera. Ahí habría obtenido seis alientos, cinco desalientos y cuatro votos sin opinión.

    En contraste, de acuerdo a las votaciones reveladas por el medio especializado Passblue, la favorita hasta ahora es la costarricense Rebeca Grynspan, quien en aquella medición habría tenido diez votos positivos, uno negativo y cuatro sin opinión.

    La importancia de las votaciones informales -que tienen carácter reservado-radica en que, aunque no son vinculantes, se trata de las mediciones de prueba que tantean el respaldo a cada candidatura para el máximo cargo de la ONU.

    Con un nuevo “straw poll” a días de realizarse, la también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU hizo una publicación en sus redes sociales, en que se refirió a su visión para liderar el organismo.

    “La independencia de la Secretaría General de las Naciones Unidas no significa distancia de los Estados. Significa, precisamente, estar disponible para trabajar con todos, escuchar a todos y actuar con un solo compromiso: defender los principios y las normas de la Carta de las Naciones Unidas”, dijo.

    A la vez, planteó que si tiene el honor de asumir esta responsabilidad, trabajará con cada uno de los Estados miembros, “sin importar su tamaño, su ubicación geográfica o su poderío. Porque en Naciones Unidas cada país tiene una voz que debe ser escuchada y respetada”.

    “El Secretario o Secretaria General debe ser capaz de construir puentes, facilitar el diálogo y generar espacios de entendimiento, incluso —y especialmente— cuando existen profundas diferencias. Pero debe hacerlo con independencia, sin dobles estándares y con la misma firmeza frente a todos”, remarcó.

    Finalmente, apuntó que en un mundo marcado por conflictos, tensiones y una creciente desconfianza en las instituciones multilaterales, “recuperar la credibilidad de Naciones Unidas exige coherencia. Significa defender el derecho internacional, promover la paz, proteger los derechos humanos y hacer valer los principios de la Carta, sin importar quién esté involucrado”.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasSecretaría GeneralConsejo de Seguridad

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