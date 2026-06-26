SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    No pudo repetir el éxito: el irregular camino de Juan Antonio Pizzi a 10 años de la Copa América Centenario con la Roja

    El técnico que dirigió el segundo título continental de Chile no ha podido reeditar aquel éxito. Desde su salida del país tras no clasificar al Mundial de Rusia 2018 solo suma pasos irregulares por diversos clubes y selecciones.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    No pudo repetir el éxito: el irregular camino de Juan Antonio Pizzi a 10 años de la Copa América Centenario con la Roja. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El 26 de junio de 2016, hace exactos 10 años, Juan Antonio Pizzi levantó el trofeo de la Copa América Centenario con la Roja. La Selección se consagraba tras vencer nuevamente a Argentina en la definición por penales. Cinco meses después de asumir en reemplazo de Jorge Sampaoli, el técnico transandino conseguía el título continental. Una década después, entrenador permanece sin club desde mediados de 2025.

    Pizzi asumió la dirección técnica de Chile el 29 de enero de 2016. Su llegada estuvo marcada por un escenario complejo, con un plantel que venía de conquistar la primera Copa América y con la misión de mantener el rendimiento de la Generación Dorada.

    El inicio fue irregular. Debutó con una derrota por 2-1 ante Argentina en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, consiguió un triunfo frente a Venezuela. Llegó a la Copa América Centenario con tres derrotas en sus primeros cuatro encuentros al mando del equipo nacional. En Estados Unidos, Chile perdió en el debut frente a Argentina por 2-1, derrotó a Bolivia por 2-1 y cerró la fase de grupos con una victoria por 4-2 sobre Panamá para avanzar a los cuartos de final.

    La actuación más recordada de ese torneo llegó en la ronda de los ocho mejores, cuando la Roja goleó por 7-0 a México. En semifinales venció 2-0 a Colombia y en la final volvió a enfrentar a Argentina. Tras igualar sin goles durante los 120 minutos, Chile ganó por 4-2 en la definición por penales y consiguió el bicampeonato de América.

    Al año siguiente, Pizzi volvió a disputar un torneo internacional. En la Copa Confederaciones 2017, Chile superó la fase de grupos tras vencer a Camerún y empatar con Alemania y Australia. En semifinales eliminó a Portugal por penales con una actuación destacada de Claudio Bravo y alcanzó la primera final de ese certamen para el fútbol chileno. En el partido decisivo cayó por 1-0 frente a Alemania.

    Pese a esos resultados, su ciclo quedó marcado por las Eliminatorias. Chile llegó a la última fecha en el tercer lugar y con opciones de clasificar, pero perdió por 3-0 ante Brasil y bajó al sexto puesto de la tabla. Fuera del Mundial, Pizzi anunció el término de su etapa al frente de la Selección.

    Pizzi en la Copa América Centenario. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Su balance en la Roja fue de 32 partidos dirigidos, con 18 victorias, cinco empates y nueve derrotas. Ganó la Copa América Centenario, obtuvo el subcampeonato de la Copa Confederaciones y no logró clasificar al Mundial. Después de dejar Chile inició un recorrido por distintas selecciones y clubes. Sin volver a conquistar títulos.

    Un Mundial y poco más

    Semanas después de irse de la Roja, asumió la selección de Arabia Saudita y dirigió al equipo en el Mundial de Rusia 2018. Perdió los dos primeros partidos frente a Rusia y Uruguay, pero cerró su participación con una victoria por 2-1 sobre Egipto. Posteriormente continuó hasta la Copa Asiática de 2019, donde alcanzó los octavos de final antes de finalizar su vínculo.

    En junio de 2019 regresó a San Lorenzo, club con el que había sido campeón de la Liga Argentina en 2013. Su segundo paso fue breve y dejó la institución ese mismo año. En enero de 2021 tomó el mando de Racing. Alcanzó la final de la Copa de la Liga y los octavos de final de la Copa Libertadores, pero fue destituido en agosto tras perder el clásico frente a Independiente.

    Su siguiente experiencia fue en Al-Wasl, de Emiratos Árabes Unidos, donde permaneció durante la temporada 2022-23 antes de dejar el cargo.

    En julio de 2023 fue nombrado entrenador de la selección de Baréin. Alcanzó los octavos de final de la Copa Asiática de 2024, aunque dejó el puesto en febrero de ese año. Cinco meses después, en julio de 2024, asumió la selección de Kuwait. El principal objetivo era competir por un cupo al Mundial de 2026, pero el equipo no consiguió la clasificación y se fue.

    Desde entonces, Pizzi no ha vuelto a dirigir. A sus 58 años permanece sin equipo, mientras el título conseguido con Chile en la Copa América Centenario continúa siendo el último gran logro.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalCopa AméricaCopa América CentenarioCopa América 2016La RojaSelección ChilenaGeneración DoradaJuan Antonio Pizzi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional

    De solicitar a negar (y viceversa): los giros en la izquierda y derecha por presencia de militares en las calles

    Adultos mayores LGBTQ+: “pioneros” del movimiento encabezarán la marcha del orgullo

    La bomba de tiempo en la derecha: presionan al gobierno para entregar indultos a uniformados condenados en octubre de 2019

    Acusación contra Grau: “ocurrencia” de la Cámara provoca fastidio entre senadores

    Las recriminaciones de los liberales al FA, la fallida ofensiva contra Quiroz y otros episodios no contados de la acusación contra Grau

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos cede en su postura: la nueva condición para el viaje de Irán en el cierre de la fase de grupos del Mundial

    Estados Unidos cede en su postura: la nueva condición para el viaje de Irán en el cierre de la fase de grupos del Mundial

    2.
    Duro cruce de Marcelo Bielsa con prensa uruguaya: “Dan por sentado que este equipo no permite ninguna expectativa positiva”

    Duro cruce de Marcelo Bielsa con prensa uruguaya: “Dan por sentado que este equipo no permite ninguna expectativa positiva”

    3.
    “El más exitoso de la historia”: el Mundial 2026 supera los 3,6 millones de hinchas y rompe récord de asistencia

    “El más exitoso de la historia”: el Mundial 2026 supera los 3,6 millones de hinchas y rompe récord de asistencia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional
    Chile

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional

    De solicitar a negar (y viceversa): los giros en la izquierda y derecha por presencia de militares en las calles

    Adultos mayores LGBTQ+: “pioneros” del movimiento encabezarán la marcha del orgullo

    Moody’s afirma que reconstruir los “colchones fiscales” es clave para que Chile mantenga la nota crediticia
    Negocios

    Moody’s afirma que reconstruir los “colchones fiscales” es clave para que Chile mantenga la nota crediticia

    Tribunal Ambiental acoge parcialmente reclamos por proyecto Las Salinas y ordena a la SMA tramitar denuncias archivadas

    Meyer explica su salida de Mercado Libre: “No me cambio de camiseta”

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes
    Tendencias

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década
    El Deportivo

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década

    Joaquín Niemann corona otra jornada brillante en Turín y llega a la cima del Abierto de Italia

    No pudo repetir el éxito: el irregular camino de Juan Antonio Pizzi a 10 años de la Copa América Centenario con la Roja

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973
    Cultura y entretención

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump
    Mundo

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: “Es una violación estúpida de nuestro acuerdo”

    Desarticulan banda que se dedicaba a los turbazos en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención
    Paula

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche