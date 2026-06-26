No pudo repetir el éxito: el irregular camino de Juan Antonio Pizzi a 10 años de la Copa América Centenario con la Roja.

El 26 de junio de 2016, hace exactos 10 años, Juan Antonio Pizzi levantó el trofeo de la Copa América Centenario con la Roja. La Selección se consagraba tras vencer nuevamente a Argentina en la definición por penales. Cinco meses después de asumir en reemplazo de Jorge Sampaoli, el técnico transandino conseguía el título continental. Una década después, entrenador permanece sin club desde mediados de 2025.

Pizzi asumió la dirección técnica de Chile el 29 de enero de 2016. Su llegada estuvo marcada por un escenario complejo, con un plantel que venía de conquistar la primera Copa América y con la misión de mantener el rendimiento de la Generación Dorada.

El inicio fue irregular. Debutó con una derrota por 2-1 ante Argentina en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, consiguió un triunfo frente a Venezuela. Llegó a la Copa América Centenario con tres derrotas en sus primeros cuatro encuentros al mando del equipo nacional. En Estados Unidos, Chile perdió en el debut frente a Argentina por 2-1, derrotó a Bolivia por 2-1 y cerró la fase de grupos con una victoria por 4-2 sobre Panamá para avanzar a los cuartos de final.

La actuación más recordada de ese torneo llegó en la ronda de los ocho mejores, cuando la Roja goleó por 7-0 a México. En semifinales venció 2-0 a Colombia y en la final volvió a enfrentar a Argentina. Tras igualar sin goles durante los 120 minutos, Chile ganó por 4-2 en la definición por penales y consiguió el bicampeonato de América.

Al año siguiente, Pizzi volvió a disputar un torneo internacional. En la Copa Confederaciones 2017, Chile superó la fase de grupos tras vencer a Camerún y empatar con Alemania y Australia. En semifinales eliminó a Portugal por penales con una actuación destacada de Claudio Bravo y alcanzó la primera final de ese certamen para el fútbol chileno. En el partido decisivo cayó por 1-0 frente a Alemania.

Pese a esos resultados, su ciclo quedó marcado por las Eliminatorias. Chile llegó a la última fecha en el tercer lugar y con opciones de clasificar, pero perdió por 3-0 ante Brasil y bajó al sexto puesto de la tabla. Fuera del Mundial, Pizzi anunció el término de su etapa al frente de la Selección.

Pizzi en la Copa América Centenario. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Su balance en la Roja fue de 32 partidos dirigidos, con 18 victorias, cinco empates y nueve derrotas. Ganó la Copa América Centenario, obtuvo el subcampeonato de la Copa Confederaciones y no logró clasificar al Mundial. Después de dejar Chile inició un recorrido por distintas selecciones y clubes. Sin volver a conquistar títulos.

Un Mundial y poco más

Semanas después de irse de la Roja, asumió la selección de Arabia Saudita y dirigió al equipo en el Mundial de Rusia 2018. Perdió los dos primeros partidos frente a Rusia y Uruguay, pero cerró su participación con una victoria por 2-1 sobre Egipto. Posteriormente continuó hasta la Copa Asiática de 2019, donde alcanzó los octavos de final antes de finalizar su vínculo.

En junio de 2019 regresó a San Lorenzo, club con el que había sido campeón de la Liga Argentina en 2013. Su segundo paso fue breve y dejó la institución ese mismo año. En enero de 2021 tomó el mando de Racing. Alcanzó la final de la Copa de la Liga y los octavos de final de la Copa Libertadores, pero fue destituido en agosto tras perder el clásico frente a Independiente.

Su siguiente experiencia fue en Al-Wasl, de Emiratos Árabes Unidos, donde permaneció durante la temporada 2022-23 antes de dejar el cargo.

En julio de 2023 fue nombrado entrenador de la selección de Baréin. Alcanzó los octavos de final de la Copa Asiática de 2024, aunque dejó el puesto en febrero de ese año. Cinco meses después, en julio de 2024, asumió la selección de Kuwait. El principal objetivo era competir por un cupo al Mundial de 2026, pero el equipo no consiguió la clasificación y se fue.

Desde entonces, Pizzi no ha vuelto a dirigir. A sus 58 años permanece sin equipo, mientras el título conseguido con Chile en la Copa América Centenario continúa siendo el último gran logro.