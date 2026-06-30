Gobierno reitera llamado a activar el cupón de gas: este martes vence plazo para acceder al beneficio

Este martes 30 de junio es el último día para activar el cupón de gas licuado, apoyo único y extraordinario que el gobierno destinó para mitigar el impacto por el alza internacional del precio de los combustibles y que ya alcanza al 65,7% de los hogares que pueden alcanzar dicho beneficio y que corresponde al 80% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares al 15 de abril del 2026.

Desde el Ministerio del Interior señalaron que actualmente 5.044.740 hogares ya han activado el beneficio, de un universo de 7.672.521 hogares que pueden hacerlo.

“Queremos invitarlos a que no se queden fuera de este apoyo extraordinario que permite a más de 7 millones de hogares del país a enfrentar este invierno de mejor manera. Con sólo dos clics, todos los potenciales beneficiarios pueden activar su cupón de gas licuado, ingresando con su Clave Única. Si lo activas hoy, tu cupón va a estar disponible el 21 de julio. A esta altura, más de 5 millones de personas ya han activado exitosamente su cupón de gas licuado”, aseguró el ministro (s) del Interior, Máximo Pavez.

El proceso se inició a mediados de mayo y culmina este martes en su fase de activación. Por este motivo, el Gobierno reiteró el llamado a no dejar pasar esta última oportunidad para acceder a este apoyo único equivalente a 27 mil pesos destinado exclusivamente a la adquisición de gas licuado.

Pavez reiteró que hay dos modalidades para utilizar el cupón de gas licuado: de manera digital o impresa.

Las personas que utilicen la App BancoEstado o la App Rutpay visualizarán digitalmente su cupón una vez habilitado. Recuerde presentar su cupón para obtener un cilindro de gas y que sea despachado a domicilio o mediante la compra en algún punto de venta.

Quienes prefieran presentar un comprobante impreso, podrán acceder a él en una de las 43 mil CajasVecinas de Banco Estado habilitadas a lo largo del país. Este cupón impreso tiene una vigencia de tres días desde su emisión y podrá reimprimirse sin costo, en caso de pérdida, deterioro o de mantener un saldo a favor para una segunda compra de gas licuado.

Si el valor de la compra es inferior al monto del beneficio, el saldo restante quedará disponible para futuras compras de GLP, imprimiendo un nuevo cupón, hasta el 30 de septiembre del 2026.