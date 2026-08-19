SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dispensarios de marihuana: qué son, cómo funcionan y cuál es su situación legal en Chile

    La investigación que llevó a la formalización de 44 personas puso bajo la lupa el funcionamiento de las organizaciones que se presentan como dispensarios de cannabis medicinal. ¿Qué son estas entidades y qué permite realmente la legislación chilena?

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Recientemente 44 personas quedaron imputadas por delitos que incluyen cultivo de plantas y asociación ilícita.

    En realidad no existe en la legislación chilena una figura jurídica denominada “dispensario de cannabis”. El término se utiliza para describir a organizaciones que, bajo distintas estructuras asociativas, desarrollan cultivos colectivos destinados al tratamiento medicinal de sus integrantes.

    Su funcionamiento se encuentra, sin embargo, en una zona particularmente sensible, ya que mientras sus operadores pueden invocar el derecho de asociación y las disposiciones de la Ley 20.000 sobre cultivo para fines médicos, la Fiscalía puede perseguir penalmente aquellas actividades cuando estime que detrás de esa estructura existe producción, comercialización o facilitación de cannabis a terceros.

    Ese es precisamente uno de los puntos centrales de la investigación que derivó en la formalización de 44 imputados -entre ellos Camilo Huerta- por delitos que incluyen asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas, desvío de cultivo, cultivo de plantas del género cannabis y lavado de activos.

    De acuerdo con la investigación, la organización habría utilizado una fachada jurídica y terapéutica para presentarse como una corporación sin fines de lucro destinada a facilitar cannabis medicinal. Para acceder a ella, los usuarios debían inscribirse como socios, presentar una receta médica, pagar una cuota de incorporación de $10.000 y entregar un certificado de antecedentes. La tesis de la Fiscalía es que ese modelo no correspondía a un verdadero circuito cerrado de pacientes, sino a una estructura destinada a captar usuarios, distribuir cannabis a nivel nacional y generar ganancias.

    Allanamiento en "Dispensario Nacional", vinculado a Camilo Huerta.

    El caso, por lo mismo, vuelve a poner el foco sobre qué es jurídicamente un dispensario y qué puede hacer una asociación de este tipo.

    Marcelo Peña, químico farmacéutico y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, explica que “en Chile no existe una figura legal explícita para un dispensario”. El concepto se utiliza para referirse a organizaciones que operan mediante el cultivo colectivo para un uso medicinal.

    Así también lo afirma, Diego Rojas, director del Centro de Biomedicina de la Universidad Mayor, quien dice que en Chile un “dispensario” de cannabis medicinal no es una categoría jurídica reconocida por la legislación sanitaria. “Es una denominación que utilizan algunas organizaciones para describir modelos de apoyo a pacientes que utilizan cannabis con fines terapéuticos. Generalmente funcionan como corporaciones, fundaciones u otras entidades sin fines de lucro, pero no como establecimientos farmacéuticos”.

    Estas entidades pueden constituirse como corporaciones o fundaciones privadas sin fines de lucro bajo la Ley 20.500, según señala. Su lógica, explica Peña, consiste en que los pacientes se incorporan a la organización y delegan en ella el cultivo de cannabis destinado a sus respectivos tratamientos.

    La diferencia con una farmacia es relevante. Las farmacias son establecimientos sanitarios regulados y autorizados por la autoridad correspondiente, y pueden vender medicamentos que cumplen con la regulación sanitaria. Un dispensario, en cambio, no es una farmacia ni cuenta con una autorización general para vender cannabis al público.

    Tampoco necesariamente equivale a un club cannábico. “El término es un poco más amplio y suele abarcar colectivos recreativos o de autocultivo compartido, sin exigir obligatoriamente una prescripción médica”, señala Peña.

    En el modelo medicinal, agrega, el paciente debería ingresar presentando su identificación, antecedentes médicos y una receta emitida por un médico cirujano tratante. Una vez incorporado como socio, la organización cultiva para cubrir las necesidades derivadas de los tratamientos de sus integrantes.

    cannabis

    “La siembra total debe equivaler estrictamente a la suma de las dosis de los socios activos y las plantas se etiquetan con el nombre y receta de cada paciente individual”, explica. La idea es que no exista una compraventa tradicional de marihuana por gramos, sino el financiamiento colectivo de los costos asociados al cultivo y una posterior entrega del producto de acuerdo con la prescripción.

    El punto de partida jurídico está en el artículo 8° de la Ley 20.000. La norma sanciona a quien, sin la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche cannabis. Pero establece una excepción cuando quien cultiva puede justificar que las plantas están destinadas a su uso personal exclusivo y próximo en el tiempo.

    La modificación introducida por la Ley 21.575, conocida como Ley de Cultivo Seguro, agregó expresamente una hipótesis para el tratamiento médico. La norma establece que se entenderá justificado el cultivo para atender un tratamiento cuando se presenta una receta de un médico cirujano tratante que indique el diagnóstico, tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis. Esta última no puede ser mediante combustión.

    Santiago 13 de agosto 2026. Procedimento del OS7 de carabineros por operativo simultaneo a nivel nacional en tienda Dispensario de usuarios de cannabis medicinal. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Pero esto no significa que una receta constituya por sí sola una autorización administrativa para cultivar o comercializar cannabis. “Solo actúa como un elemento de prueba o eximente que debe presentarse ante las policías o los tribunales para justificar el cultivo en caso de un procedimiento penal”, advierte Peña. Y ahí aparece una de las principales diferencias entre el cultivo individual y los modelos colectivos.

    La ley habla expresamente de quien cultiva para su tratamiento médico, pero no creó una licencia específica para que una organización pueda producir cannabis y luego distribuirlo libremente entre sus asociados. Por eso, según el académico, el cultivo colectivo permanece expuesto a interpretaciones y controversias judiciales.

    Cuándo deja de ser medicinal

    Para Peña, los tribunales deben analizar caso a caso si el cultivo y la tenencia de cannabis son coherentes con un tratamiento médico. Entre los elementos relevantes menciona la correspondencia entre la cantidad de plantas o cannabis incautado y las dosis prescritas durante el período respectivo; la ausencia de elementos que indiquen tráfico y la acreditación de que la producción no sale del grupo de pacientes que forman parte de la organización. En otras palabras, la existencia de recetas, por sí sola, no resuelve el problema.

    La propia Ley 20.000 establece penas para quienes falsifiquen o utilicen maliciosamente recetas falsas para justificar cultivos y aumenta la sanción si se acredita que esa conducta tenía por objeto comercializar la droga o facilitarla a un tercero. Ese es precisamente el eje de la investigación de la Fiscalía de Aysén, quienes sostienen que esa autorización habría sido excedida y que se habría producido cannabis con THC para luego derivarlo a la red de Dispensario Nacional.

    marihuana-medicinal.jpg

    Esto no significa que todo dispensario sea, por definición, una organización de narcotráfico. Tampoco que la existencia de una asociación, una receta médica o un cultivo colectivo convierta automáticamente la actividad en lícita. La diferencia está en el destino y en la forma en que se desarrolla el cultivo.

    “Para reducir el riesgo de persecución penal, la asociación debe contar con recetas médicas vigentes e individualizadas por cada asociado y un registro riguroso de trazabilidad, además de tener una contabilidad transparente que permita acreditar la ausencia de lucro”, plantea Peña.

    La principal zona gris, agrega, está precisamente en el cultivo colectivo. “La Ley 21.575 amparó el cultivo individual, dejando el cultivo colectivo en una posición vulnerable donde la Fiscalía puede interpretar la siembra compartida como delito de facilitación o tráfico”.

    Más sobre:DispensariosMarihuanaFiscalíaCamilo Huerta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Una lectura que está siendo sobresensible”: Libertarios respaldan informe de la CEI por el estallido social tras críticas de Chile Vamos

    Retiran cartel publicitario instalado en medio de la ciclovía de la Alameda en Estación Central: GORE apunta al Serviu

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    Parisi uno de ellos: los 11 sujetos investigados por la Fiscalía en causa por lavado de activos ligada al PDG

    Chile Vamos en alerta: partidos buscan diseño para contener la reforma de seguridad de Kast y no ceder a una “agenda más dura”

    El problema de las tres comisiones: reforma de seguridad de Kast se entrampa en el Senado

    Lo más leído

    1.
    El imperio de Andrés Astorga, el líder que proyectaba ganar US$ 2 millones por venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios medicinales

    El imperio de Andrés Astorga, el líder que proyectaba ganar US$ 2 millones por venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios medicinales

    2.
    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    3.
    Parisi uno de ellos: los 11 sujetos investigados por la Fiscalía en causa por lavado de activos ligada al PDG

    Parisi uno de ellos: los 11 sujetos investigados por la Fiscalía en causa por lavado de activos ligada al PDG

    4.
    Cómo votó cada diputado el proyecto para prohibir las carreras de galgos en el país

    Cómo votó cada diputado el proyecto para prohibir las carreras de galgos en el país

    5.
    Movimiento de piezas en la Centro Norte: sale Chong de Alta Complejidad y Jacir la reemplaza con su dupla del caso Torrealba

    Movimiento de piezas en la Centro Norte: sale Chong de Alta Complejidad y Jacir la reemplaza con su dupla del caso Torrealba

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Platense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Platense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Columbus Crew vs. Montreal con el debut de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Columbus Crew vs. Montreal con el debut de Alexis Sánchez

    ¿Dónde aplica el feriado del jueves 20 de agosto en Chile y qué se conmemora?

    ¿Dónde aplica el feriado del jueves 20 de agosto en Chile y qué se conmemora?

    “Una lectura que está siendo sobresensible”: Libertarios respaldan informe de la CEI por el estallido social tras críticas de Chile Vamos
    Chile

    “Una lectura que está siendo sobresensible”: Libertarios respaldan informe de la CEI por el estallido social tras críticas de Chile Vamos

    Retiran cartel publicitario instalado en medio de la ciclovía de la Alameda en Estación Central: GORE apunta al Serviu

    Parisi uno de ellos: los 11 sujetos investigados por la Fiscalía en causa por lavado de activos ligada al PDG

    Caso Wom: Subtel aclara los siguientes pasos y posibles sanciones ante nuevos incumplimientos
    Negocios

    Caso Wom: Subtel aclara los siguientes pasos y posibles sanciones ante nuevos incumplimientos

    Dreams afirma que postulará a nueva licitación de casino en Puerto Varas tras fallido proceso

    El llamado de Paula Benavides, presidenta del CFA: “Cumplir la meta fiscal es esencial”

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales
    Tendencias

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Liquidador de Sartor se reúne con la prorrectora de la Universidad de Chile tras la prisión preventiva de Michael Clark
    El Deportivo

    Liquidador de Sartor se reúne con la prorrectora de la Universidad de Chile tras la prisión preventiva de Michael Clark

    Un plantel más amplio y reforzar la gerencia técnica: las lecciones que saca la UC tras su eliminación de la Libertadores

    “Sería un retroceso”: Colo Colo se resiste a la ausencia de público visitante en el Superclásico

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón
    Cultura y entretención

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    El youtuber y estrella de internet Fede Vigevani anota un hito en Chile: se presentará en el Claro Arena

    Teatro del Puente estrena “La noche de las espaldas” de Larissa Contreras y Marcelo Leonart

    ¿Ruptura de aliados?: Por qué Trump convierte a Corea del Sur en otra pieza de su personal diplomacia exterior
    Mundo

    ¿Ruptura de aliados?: Por qué Trump convierte a Corea del Sur en otra pieza de su personal diplomacia exterior

    Irán asegura que Estados Unidos busca una “salida digna” de la región

    Críticas a Natalie Harp, “la impresora humana” que susurra al oído a Trump, desatan la ira de la Casa Blanca

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez
    Paula

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella