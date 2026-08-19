Durante toda su participación en el Mundial, Argentina tuvo un rival adicional que enfrentar. A los adversarios que se le fueron cruzando hasta la final que perdió ante España, la Albiceleste sumó otro: sus detractores. Sobre todo después de la definición del torneo, con el título en manos de los ibéricos.

Un sector de la prensa transandina optó por cuestionar a la escuadra que capitaneaba Lionel Messi. La sospecha era que había renunciado a batallar por la corona, una situación ilógica de acuerdo a la tradición deportiva del entonces campeón del mundo.

Chiqui Tapia saca el habla y sale a enfrentar a los detractores de Argentina en el Mundial

Chiqui Tapia esperó un mes para desahogarse. Cumplido ese plazo desde la final perdida frente a España, recurrió a su cuenta en X para responderles a sus detractores y, sobre todo, a quienes instalaron un manto de dudas sobre la campaña transandina.

El dirigente se descarga. “Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta selección se había entregado. Y lo más llamativo es que, un mes después, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir ‘nos equivocamos’. Ninguno la honestidad, la dignidad o, simplemente, los huevos para hacerse cargo”, expresa, inicialmente.

“Porque equivocarse puede pasar. Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada”, insiste. “Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una selección que se ganó el respeto de millones”, sostiene.

El emplazamiento

El emplazamiento es claro. “A todos ellos, háganse cargo. No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada”, apunta.

“Y aunque ahora quieran evitar los comentarios, los reclamos o los reproches de la gente por todas las mentiras que dijeron, no van a poder borrar lo que hicieron. Porque hay palabras que tienen consecuencias y acusaciones que dejan marcas. De tratar de traidores a los jugadores de la selección no se vuelve. No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado. Y mucho menos se vuelve de hacerlo sin ninguna prueba para después, cuando la mentira queda expuesta, elegir el silencio.

“Pidieron explicaciones cuando no tenían una sola prueba. Señalaron a jugadores que estaban dejando la vida. Alimentaron una mentira y la instalaron como verdad. Ahora, den ustedes las explicaciones. Porque la grandeza también está en reconocer una equivocación. Y cuando se acusa, se miente y se lastima públicamente a quienes dejaron todo por esta camiseta, pedir disculpas no es un favor. Es una obligación”, manifiesta.

“Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa. Mientras tanto, los jugadores, el cuerpo técnico y todos los colaboradores siguen con la frente en alto. Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie. Los que dejaron el alma, no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”, concluye.