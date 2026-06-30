Muere a los 68 años Daniel Melingo, fundador de Los Twist y leyenda del rock argentino

A esta hora, los medios argentinos hablan de la partida de una de las figuras más inquietas y singulares del rock de ese país.

Se trata de Daniel Melingo, fundador de Los Twist y miembro de Los Abuelos de la Nada, dos agrupaciones emblemáticas de la música trasandina de los 80. Tenía 68 años. Su deceso se produjo este martes en su departamento de la calle Estomba, en el barrio capitalino de Chacarita. Fue su hijo quien lo encontró sin vida. El músico atravesaba una enfermedad respiratoria que lo había llevado a recibir cuidados paliativos en su domicilio.

Su partida fue confirmada por su manager, Olga Castreno, y por el sello discográfico Pelo Music: “Lamentablemente ha fallecido Melingo, un terrible pérdida de un músico increíble. Su brillante obra nos atravesó el Rock, el Tango y la música popular durante más de 4 décadas. Abrazamos a la familia”.

Según reporta el portal Infobae, Alejandro Daniel Melingo nació el 22 de octubre de 1957 en Buenos Aires. Su niñez transcurrió entre los barrios de Balvanera y Parque Patricios, y su vínculo con la música fue temprano: su padrastro era manager del legendario cantor Edmundo Rivero, y su abuela paterna había sido cantante en el teatro alla Scala de Milán. Estudió guitarra clásica y clarinete en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo y completó su formación en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla y en la Universidad Católica Argentina, donde cursó armonía, composición, etnomusicología y música contemporánea.

Desde muy pequeño, su mundo se movió entre el tango -que lo apasionó toda la vida- y el rock que formaba parte de su vida contemporánea como joven en los años 70 y 80.

De acuerdo al mismo medio, a fines de 1979 viajó a Brasil para escapar de la dictadura militar y se incorporó a la banda del músico Milton Nascimento, figura central de la música popular brasileña. De regreso en Buenos Aires, se sumó a Los Abuelos de la Nada, donde tocó saxofón, clarinete y guitarra junto a Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, Cachorro López, Gustavo Bazterrica y Polo Corbella. De esa etapa es el álbum Vasos y besos, que incluye Chalamán, descrita por sus propios compañeros como una “genialidad hecha reggae marca Melingo”. Junto a Víctor Kesselman y Viviana Tellas creó además el espectáculo Juicio Oral y Público al Dr. Moreau, presentado por Los Abuelos en diciembre de 1981.

Dejó la banda a fines de 1983 para dedicarse a Los Twist, que había fundado en 1982 con Pipo Cipolatti y que completaron Fabiana Cantilo e Hilda Lizarazu. Con sonidos de corte rockabilly, letras irreverentes, un agudo sentido de la frivolidad y una teatral puesta en escena, el grupo publicó tres álbumes —La dicha en movimiento (1983), Cachetazo al vicio (1984) y La máquina del tiempo (1985)— y dejó canciones que quedaron en la memoria de una generación en gran parte de Latinoamérica: Hulla hulla y Cleopatra (la reina del Twist).

En 1984, Charly García lo invitó a participar en la presentación de Yendo de la cama al living y luego lo incorporó a su banda junto a Fito Páez, Fabiana Cantilo, Pablo Guyot, Willy Iturri y Alfredo Toth. De ese período data el álbum Piano Bar, uno de los discos más celebrados del rock argentino.

Luego volcó todo su amor hacia el tango, facturando distintos discos e incluso una pieza donde varias figuras de la música trasandina -de Pity Álvarez a Fito Páez- recreaban sus tangos favoritos.

Según dijo en una entrevista reciente, estaba concentrado en presentarse en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, en lanzar un documental con las raíces africanas de la música argentina y en lanzar su propio vino. Un porvenir que ha quedado inconcluso.