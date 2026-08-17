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    Política

    Soto (PPD) advierte que reforma de seguridad pone “en riesgo” la democracia: “Busca cambiar las reglas a la medida del gobierno de turno”

    Según planteó el parlamentario, si se mantiene el borrador tal como está, esto “va a ser el primer gran quiebre del oficialismo". "Los va a dividir entre los defensores de la democracia liberal tal cual la conocemos, y quienes se abren a un gobierno con visos más autoritarios”, afirmó.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, abordó esta jornada algunas de las reformas constitucionales que plantea el Ejecutivo en su agenda de seguridad -que están contenidas en el borrador que dio a conocer La Tercera- advirtiendo que tiene un germen “de gobierno iliberal, autócrata o autoritario”.

    En entrevista con Radio Duna, el diputado manifestó que tienen “una muy alta preocupación” respecto de este borrador.

    “No solamente por considerar que es innecesaria, sino que incluso por considerar que puede llegar a ser un peligro para la democracia, un riesgo”, sostuvo.

    Esto, apuntó, “porque cuando se filtra un borrador de reforma constitucional, que a todas luces parece un caballo de Troya, donde el gobierno parece ser que quiere aprovechar el buen ambiente que hay para tramitar las materias de seguridad, para meter temas que más tienen que ver con una batalla ideológica y cultural de contrabando, un poco de manera solapada, escondida, como ha ocurrido también en otras tramitaciones -la megatteforma y otras materias que este gobierno ha intentado sacar adelante- a nosotros nos preocupa”.

    Esto, indicó el parlamentario, “porque me parece que José Antonio Kast tiene que tomar una decisión, y es si va a transitar por el camino de la democracia liberal que hemos construido en las últimas décadas en Chile, o va a abrir una puerta a un gobierno iliberal, que puede eventualmente devenir un gobierno autócrata y autoritario, como hemos visto en muchos otros países del mundo, con personajes liderazgos, además, ultraconservadores, que son ideológicamente muy cercanos a José Antonio Kast”.

    Esta es una primera alerta, que todavía no está tan explícitamente planteada en el debate público, pero creo que esta reforma constitucional que se ha planteado, tiene un germen de gobierno iliberal, autócrata o autoritario, que es peligroso para la democracia que hemos construido en las últimas décadas en Chile”.

    En esta línea, el parlamentario manifestó que esperaba que el gobierno se retractara, modificara, o diera pie atrás al borrador, “y que concentre su agenda de seguridad en los más de 30 proyectos de ley que se están planteando, donde hay normas que me parecen suficientemente razonables para dar una señal de estado transversal frente al crimen organizado”.

    En esta línea, Soto hizo mención a los dichos del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien señaló que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, recordando lo que ocurrión con Escuelas Protegidas y el Tribunal Constitucional.

    “Después de este resultado, contrario a los intereses del gobierno, busca cambiar las reglas del juego, modificando la constitución para saltarse el control constitucional (...) y eso es cambiar las reglas a la medida del gobierno de turno. Eso es un primer síntoma y un germen de un gobierno iliberal que evidentemente es peligroso”, señaló.

    Si uno revisa el contenido de alguna de estas normas de la reforma constitucional, advirtió, “no solamente se debilita el rol del Tribunal Constitucional, también se debilita el rol del Poder Judicial, quitándole atribuciones al Poder Judicial y llevándolas al Poder Ejecutivo, Político y Administrativo”

    Acá hay una línea roja. Nosotros estamos disponibles a avanzar de manera muy decidida en materia de seguridad, pero la línea roja que no podemos pasar es cuando se pone en riesgo, cuando se debilita la democracia. Y aquí hay un germen, hay una intencionalidad detrás que de verdad nos preocupa”, señaló.

    Probablemente esta agenda de seguridad, si se mantiene tal cual está, apuntó, “va a ser el primer gran quiebre del oficialismo. Esto va a fracturar al oficialismo y los va a dividir entre los defensores de la democracia liberal tal cual la conocemos, y quienes se abren a un gobierno con visos más autoritarios”.

    Más sobre:PolíticaRaúl SotoPPD

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