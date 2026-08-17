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    Política

    Squella se desmarca de reparos de Ramírez a la reforma de seguridad: “Me llamó la atención que lo exteriorizara sin tener a la vista el texto”

    El timonel de los republicanos señaló que los reparos de la UDI son "normales" dentro del proceso legislativo, y planteó que "todo esto se va a aclarar una vez que ingresen los proyectos".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó los reparos del líder de la Unión Demócrata independiente (UDI) Guillermo Ramírez, respecto de la reforma constitucional que impulsa el gobierno del Presidente José Antonio Kast como parte de su agenda de seguridad y combate al crimen organizado.

    En conversación con La Tercera, el timonel de la UDI advirtió que algunas de las reformas constitucionales que plantea el Ejecutivo en su agenda de seguridad no contarían con los votos de la colectividad.

    “La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución (...) en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, señaló Ramírez.

    En diálogo con radio Infinita, Squella abordó esta posición y aseguró que no le llama la atención.

    “No me sorprende que tenga una aprensión normal en el proceso legislativo. Siempre hay aprensiones, prevenciones que uno va corrigiendo en el proceso. Me llamó la atención que lo exteriorizara sin todavía tener a la vista el texto”, indicó.

    Squella contó que conversó vía mensajes con Ramírez, y en base a eso, precisó que “la aprensión que él tiene está en la línea de lo que me imaginaba, algo legítimo, que hay que tener especial resguardo”.

    “Sé lo importante que es para la UDI la agenda en materia de seguridad (...) hoy día vamos a estar con Guillermo y vamos a poder avanzar en comentarle un poco más de qué es lo que viene. Al final del día todo esto se va a aclarar una vez que ingresen los proyectos, no solo la reforma constitucional, sino que todos los proyectos de ley que van asociados”, indicó.

    Por otra parte, el timonel de los republicanos dijo no compartir el riesgo que prevé la UDI en las modificaciones a la Carta Magna.

    No, para nada. Eso es parte de lo que todavía falta por tener a la vista. Porque circuló, y creo que hizo mucho daño que circulara un borrador muy antiguo, que le faltaba tener la otra parte a la vista. Las normas jurídicas, en general, están asociadas unas a otras”, sostuvo.

    Más sobre:Arturo SquellaGuillermo RamírezUDIRepublicanosReforma SeguridadReforma Constitucional

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