Kast enfatiza que hasta el momento no ha visto ningún indulto por el estallido social: “Yo no los tengo en mi escritorio”

El Presidente José Antonio Kast enfatizó este lunes que por el momento no ha revisado ningún indulto vinculado al estallido social .

El tema ha sido levantado desde distintos sectores del oficialismo con el paso de los meses. Incluso, colectividades fuera del gobierno como el Partido Nacional Libertario han exigido al gobierno que entregue alguna señal en esta materia.

Por el momento, desde el Ministerio de Justicia, el titular de esa cartera, Fernando Rabat ha enfatizado que la revisión se realiza “sin tiempos fijos” y recabando “todos los antecedentes que después permitan dictar una resolución fundada”.

Respecto a esta situación, en una entrevista con radio Duna, el mandatario enfatizó que desde el Ejecutivo están “viendo cuáles son las realidades de cada persona hoy día, en la medida que solicite el indulto”.

Consultado respecto al caso del conscripto Carlos Robledo, quien fue condenado a 10 años de presidio por su accionar en La Serena durante el estallido social, Kast enfatizó que “ el Ministerio de Justicia puede estar haciendo los distintos análisis. Yo no he visto ningún indulto. Yo no los tengo en mi escritorio ”.

“Yo los invito a ustedes a ver que harían en una situación como esa. A cada uno. Si esto es una decisión personal. Si usted fuera Presidente, qué hace con un joven de 19 años que va al servicio militar, le dan una instrucción, la cumple, él hace una acción distinta y es condenado a 12 años”, señaló.

Consultado precisamente por las eventuales presiones para aceptar indultos en casos del estallido, el mandatario enfatizó que “no se mueve por presiones, un presidente no se mueve por titulares, un presidente no se mueve por encuestas. Y lo que he visto en el último tiempo es que hay mucha gente que se mueve por encuestas, hay otros que se mueven por titulares. Yo me muevo por un proyecto político que es sacar adelante Chile de una situación muy compleja en la que estaba”.

Proyecto Escucha su Corazón

El mandatario también entregó su opinión respecto a otra iniciativa que ha generado debate a nivel nacional: el proyecto Escucha su Corazón del Partido Nacional Libertario.

La iniciativa por parte del PNL y que también contaba con patrocinio de representantes del Partido Republicano propone que las mujeres que pretendan abortar deban escuchar los latidos del embrión o feto como parte del proceso previo a la interrupción legal del embarazo.

Consultado primeramente por esta iniciativa, enfatizó: “ No vamos a entrar con proyectos de ley desde el Ejecutivo que puedan tensionar a las personas que nos apoyan ”.

Más en particular, detalló que el proyecto le haría “mucho sentido en la medida que fuera voluntario”.

“Creo que la gran diferencia con lo que ocurre, por ejemplo, en España, donde es voluntario, es que se le dé la opción a una persona de escuchar los latidos del corazón. Al hacerlo obligatorio, efectivamente, se está generando una tensión que creo que para este momento no era necesaria”, remarcó la máxima autoridad.

“Aquí hay un desafío cultural de más tiempo ¿Por qué no nos ocupamos, como lo estamos haciendo nosotros, de la tasa de natalidad? Nosotros creamos la mesa de trabajo para ver los factores de por qué tenemos una de las tasas de natalidad más bajas. Estamos trabajando fuertemente en los niños institucionalizados en hogares de protección, para que existan más familias de acogida. Por lo tanto, uno puede aproximarse a distintas áreas con énfasis distinto", añadió sobre este asunto.