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    Exjuez Juan Antonio Poblete es condenado por caso Operación Topógrafo en procedimiento abreviado

    También se condenó al exjefe de inteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Schafik Nazal. Deberán cumplir con cinco años en libertad vigilada intensiva.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En un procedimiento abreviado, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago condenó al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete, y al exjefe de inteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Schafik Nazal, en el caso de espionaje conocido como Operación Topógrafo.

    “Este procedimiento abreviado contó con el concurso de los abogados representantes del Consejo de Defensa del Estado, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de los representantes de las víctimas, como también de las defensas. En ese contexto se dictó un veredicto condenatorio que permitió asentar los hechos en materia de la acusación”, explicó la fiscal Ximena Chong.

    La persecutora de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte explicó que en al menos 15 oportunidades, a través de la DINE, se interceptó ilegalmente a periodistas y funcionarios de la rama castrense, haciendo uso indebido de la Ley de Inteligencia.

    Chong precisó que ambos condenados “lograron que las compañías telefónicas interceptaran estas comunicaciones, valiéndose en ese contexto de antecedentes falsos”.

    “La decisión en definitiva asienta estos hechos y resulta ser satisfactoria para los intereses persecutorios del Ministerio Público, pero también para los intereses de las personas efectivamente afectadas por estas medidas ilícitas”, destacó la persecutora.

    Hace tres años, ambos fueron formalizados por 12 delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y siete hechos de falsificación de instrumento público.

    La causa indagó escuchas telefónicas ilegales a periodistas y funcionarios de la institución castrense que denunciaron un millonario fraude en el Ejército.

    De acuerdo a la investigación, en 2019, Poblete y el uniformado se concertaron para interceptar los teléfonos de siete personas que supuestamente eran de interés, soslayando la Ley de Inteligencia. Schafik Nazal realizaba las solicitudes, ocultando el nombre verdadero de los propietarios de las líneas telefónicas y el magistrado las autorizaba.

    Quienes vieron interceptadas sus comunicaciones fueron Rafael Harvey Valdés, Carlos Farías Ramírez, Tatiana Astorga Vergara, Mauricio Weibel Barahona, Sergio Tudesca Órdenes, María Valenzuela Soto y Ximena Simpertigui Pincheira.

    “Es la primera vez que nosotros conozcamos que se obtiene una condena por este delito previsto justamente en la Ley de Telecomunicaciones en relación con agencias públicas que tienen facultades para realizar medidas intrusivas conforme a la Ley de Inteligencia y entendemos que es uno de los primeros casos en donde se obtiene una condena respecto a agentes del Estado por la utilización indebida de medidas de la Ley de Inteligencia respecto de personas que ejercen la labor de periodistas”, indicó la fiscal Chong.

    Ambos condenados deberán cumplir con cinco años en libertad vigilada intensiva.

    Más sobre:Operación TopógrafoJuan Antonio PobleteFiscalía Centro NorteXimena ChongSchafik NazalMilicogate

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