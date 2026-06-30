SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    El beneficio permite comprar cilindros en distribuidores adheridos y la fecha en que se puede usar depende del momento en que se realiza el trámite online.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio? Foto referencial de archivo Ministerio del Interior

    Este martes 30 de junio finaliza el plazo para activar el cupón de gas licuado, beneficio que familita un subsidio de $27.000 para destinar a la compra de cilindros para los meses más fríos del año.

    Cabe recordar que este programa fue anunciado desde el gobierno como medida de apoyo ante el alza de los combustibles y su uso depende del momento en que se active.

    En esa línea, el plazo que termina esta semana permitirá utilizar el subsidio desde el 21 de julio y hasta el 30 de septiembre de este año.

    Cómo recibir el cupón de gas licuado

    El trámite para usar el subsidio de gas licuado se realiza en el sitio cupondegas.gob.cl, donde se puede revisar si corresponde recibirlo y, de ser beneficiario, solicitar la activación del mismo.

    Para hacer efectivo su uso se requiere de una CuentaRUT de BancoEstado y cumplir con los siguientes requisitos:

    • Estar dentro del 80% de menores ingresos según el Registro Social de Hogares .
    • Ser jefe o jefa de hogar con 18 años o más.

    Para usar el beneficio se requerirá presentar el cupón digital en la aplicación Rutplay o en la app de BancoEstado, o bien, imprimirlo de forma presencial en CajaVecina y realizar el pago en distribuidores adheridos.

    Más sobre:BonosBeneficiosSubsidiosSubsidio de GasSubsidio de Gas LicuadoBono GasBono Gas LicuadoCupón de GasCupón de Gas LicuadoGasGas LicuadoBeneficiariosCómo activarCómo usarFechaPlazoMontoRequisitosRevisar con el RUTCuentaRUT

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno reitera llamado a activar el cupón de gas: este martes vence plazo para acceder al beneficio

    Combaten incendio en edificio del Ejército perteneciente al regimiento Arauco de Osorno

    Fiscalizará a la Subdere: Contraloría advierte riesgo de uso indebido de dineros de programa de protección de mascotas

    Muere a los 68 años Daniel Melingo, fundador de Los Twist y leyenda del rock argentino

    Aumenta la presión hacia Putin en medio de los ataques de drones, la escasez de combustible y la caída en la popularidad

    Un Panda para Chile: el plan para concretar su llegada

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, lunes 29 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 29 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Suecia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Suecia en TV y streaming

    3.
    Dónde y a qué hora ver a México vs. Ecuador en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Ecuador en TV y streaming

    4.
    Temblor hoy, martes 30 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 30 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    A qué hora y dónde ver a Costa de Marfil vs. Noruega en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Costa de Marfil vs. Noruega en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Servicios

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    Aguas Andinas informa sobre 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Aguas Andinas informa sobre 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    Combaten incendio en edificio del Ejército perteneciente al regimiento Arauco de Osorno
    Chile

    Combaten incendio en edificio del Ejército perteneciente al regimiento Arauco de Osorno

    Fiscalizará a la Subdere: Contraloría advierte riesgo de uso indebido de dineros de programa de protección de mascotas

    Un Panda para Chile: el plan para concretar su llegada

    Precios del petróleo anotan en junio su mayor caída mensual desde principios de 2020
    Negocios

    Precios del petróleo anotan en junio su mayor caída mensual desde principios de 2020

    Grupo Sigdo Koppers ingresa al mercado de la India con joint venture

    Mas culpa al gobierno anterior por cifras de desempleo: “Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas”

    El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales
    Tendencias

    El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    La emoción de Erling Haaland tras llevar a Noruega a octavos de final del Mundial: “Nuestra historia cambia para siempre”
    El Deportivo

    La emoción de Erling Haaland tras llevar a Noruega a octavos de final del Mundial: “Nuestra historia cambia para siempre”

    “Estaremos siempre agradecidos por estos ocho años”: Los Angeles Lakers oficializan la salida de LeBron James

    Domínguez lo reconoce en pleno Mundial: Conmebol evalúa trasladar la Copa América de forma permanente a Estados Unidos

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales
    Tecnología

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Muere a los 68 años Daniel Melingo, fundador de Los Twist y leyenda del rock argentino
    Cultura y entretención

    Muere a los 68 años Daniel Melingo, fundador de Los Twist y leyenda del rock argentino

    Los Tres agotan las entradas para su show de celebración del MTV Unplugged

    Las 9 series nuevas más destacadas del primer semestre de 2026

    Aumenta la presión hacia Putin en medio de los ataques de drones, la escasez de combustible y la caída en la popularidad
    Mundo

    Aumenta la presión hacia Putin en medio de los ataques de drones, la escasez de combustible y la caída en la popularidad

    Las olas de calor europeas vuelven a poner el aire condicionado en el centro del debate

    Tribunal Supremo de EE.UU. anula decreto de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad