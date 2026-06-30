Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio? Foto referencial de archivo

Este martes 30 de junio finaliza el plazo para activar el cupón de gas licuado, beneficio que familita un subsidio de $27.000 para destinar a la compra de cilindros para los meses más fríos del año.

Cabe recordar que este programa fue anunciado desde el gobierno como medida de apoyo ante el alza de los combustibles y su uso depende del momento en que se active.

En esa línea, el plazo que termina esta semana permitirá utilizar el subsidio desde el 21 de julio y hasta el 30 de septiembre de este año.

Cómo recibir el cupón de gas licuado

El trámite para usar el subsidio de gas licuado se realiza en el sitio cupondegas.gob.cl, donde se puede revisar si corresponde recibirlo y, de ser beneficiario, solicitar la activación del mismo.

Para hacer efectivo su uso se requiere de una CuentaRUT de BancoEstado y cumplir con los siguientes requisitos:

Estar dentro del 80% de menores ingresos según el Registro Social de Hogares .

Ser jefe o jefa de hogar con 18 años o más.

Para usar el beneficio se requerirá presentar el cupón digital en la aplicación Rutplay o en la app de BancoEstado, o bien, imprimirlo de forma presencial en CajaVecina y realizar el pago en distribuidores adheridos.