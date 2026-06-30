Precios del petróleo anotan en junio su mayor caída mensual desde principios de 2020

El precio del petróleo cae a niveles previos a la guerra en Irán.

Los precios internacionales del petróleo se aproximan a cerrar en junio con su mayor caída mensual desde la Pandemia, dejando atrás la prima de riesgo generada por la guerra en Medio Oriente.

El conflicto desatado tras la invasión conjunta de Israel y Estados Unidos sobre Irán el pasado 28 de febrero disparó los precios hasta casi los US$ 120, tocando niveles no vistos desde la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, el acuerdo de paz firmado entre Teherán y Washington el pasado 14 de junio, que entre otras cosas contempla el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, profundizó el retroceso del barril, cerrando junio con su mayor caída mensual desde principios de 2020.

Al cierre de esta edición, el petróleo Brent que se transa en Londres y sirve de referencia para Chile acumula una caída de 21% en el sexto mes del año, situándose en US$ 73,37; mientras que el WTI que se cotiza en Nueva York baja 20,96%, hasta los US$ 69,97.

Ambos crudos se ubican en los niveles previos al conflicto.

“El petróleo Brent ha registrado en este último trimestre una de sus mayores caídas desde 2020, lo que refleja un fuerte ajuste en las expectativas del mercado. El principal catalizador ha sido la reducción de la prima por riesgo geopolítico tras el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán y la firma de un memorando de entendimiento”, dijo Ignacio Mieres, de la plataforma de inversiones XTB.

La caída, sin embargo, no se explica únicamente por el menor riesgo geopolítico. También ha influido la liberación significativa de reservas de petróleo, que aumentó la disponibilidad de oferta en el mercado y reforzó la presión bajista sobre los precios.

El estrecho de Ormuz

En tal sentido, el mercado mundial del petróleo se prepara para un vuelco. Luego de meses de escasez extrema provocada por el conflicto en Medio Oriente y un “shock de oferta” histórico, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió en su Informe del Mercado del Petróleo de junio que 2027 podría traer un excedente de oferta sin precedentes recientes.

La causa: la producción mundial rebotará con fuerza al tiempo que la demanda apenas recuperará terreno.

Mientras 2026 cerrará como un año de contracción severa en la producción global, el panorama para el año siguiente es radicalmente distinto.

Según el organismo con sede en París, “el suministro global caerá en 3,9 millones de barriles diarios (mb/d) hasta los 102,4 mb/d en 2026, antes de rebotar en 8 mb/d hasta los 110,3 mb/d en 2027”.

Una inyección de oferta de esa magnitud en menos de 12 meses marcaría uno de los repuntes productivos más veloces de la historia reciente del crudo, consigna el organismo en su reporte.

Morgan Stanley, por su parte, señaló que ahora prevé un excedente implícito en el mercado mundial del petróleo de 4,8 millones de barriles al día en 2027.

Aun así, el mercado continúa en una posición sensible: los flujos de petróleo siguen parcialmente limitados, las negociaciones permanecen abiertas y las reservas ya han sido utilizadas de forma agresiva.

“Esto deja a los países con menos margen de maniobra ante un eventual nuevo choque de oferta o un repunte de las tensiones geopolíticas”, agregó Mieres.

Qué miran los expertos

De cara a las próximas semanas, la atención estará puesta en la reunión de la OPEP+ y en la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

“Si el grupo de productores confirma nuevos incrementos de producción y las tensiones geopolíticas continúan disminuyendo, el petróleo podría mantenerse cerca de los niveles actuales o incluso extender su corrección. En cambio, cualquier interrupción inesperada del suministro o un deterioro del escenario diplomático podría devolver volatilidad al mercado”, dijo Cristian Claro, analista de Mercados de Capitaria.

Reuters informaó también que el mercado petrolero esperaba los informes semanales sobre las reservas del grupo comercial American Petroleum Institute a última hora del martes y de la Administración de Información Energética de EEUU el miércoles.

Los analistas estimaban que las empresas energéticas habían retirado 4,1 millones de barriles de crudo de los almacenes durante la semana que finalizó el 26 de junio.