A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década

El próximo 19 de julio, el MetLife Stadium de Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial 2026. Ese recinto le trae grandes recuerdos a Chile, porque ahí se consiguió el bicampeonato de América. Parecen tan lejanos aquellos momentos en los cuales la Roja estaba en la elite. El 26 de junio de 2016, hace 10 años, la Selección repetía la dosis: triunfo en tanda de penales, ante Argentina, con 82.026 espectadores en las tribunas. Tal como un año antes, en el Estadio Nacional.

Ese fue el día en el cual Francisco Silva entró en la historia del fútbol criollo, cuando ejecutó el último tiro desde los 12 pasos y con un tiro cruzado batió a Sergio Romero, para instalar una sensación tan emocionante como inédita: ganar dos títulos consecutivos (al mismo rival). Ese fue el día en el cual Claudio Bravo no solo se lució en la tanda de penales, sino que pasó a la posteridad con una atajada icónica ante un cabezazo del Kun Agüero en el alargue. Y ese fue el día en el cual un abatido Lionel Messi renunció a la selección argentina, rendido ante la frustración de una nueva final perdida.

Una década después, el escenario es absolutamente distinto. No solo la Pulga reculó en su determinación. Es campeón del mundo y se convirtió en el goleador histórico de los Mundiales. Cambió las ácidas críticas de sus propios compatriotas por una veneración prácticamente absoluta. Pero este tránsito tan disímil entre los vecinos, en lo que respecta a sus combinados nacionales, no se reduce solo a la figura del ex Barcelona. Mientras la Albiceleste dejó en el olvido su etapa de continuas frustraciones, la Roja empezó a caer, a caer y seguir cayendo.

El penal fallado por Messi. Foto: Photosport.

Generaciones doradas y recambio

Si había un Mundial para la mejor generación chilena era Rusia 2018. Pero no se cumplió el objetivo. Chile terminó sexto en esa clasificatoria. Fue, de una u otra forma, el comienzo del fin. Después de Juan Antonio Pizzi, han pasado cinco técnicos, de diversas corrientes futbolísticas: Reinaldo Rueda, Martín Lasarte, Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y Nicolás Córdova. Este último tomó el cargo de manera interina, hasta la definición del nuevo cuerpo técnico, de cara al proyecto 2030.

Del plantel campeón de 2016, los únicos que se mantienen activos jugando en el extranjero son Alexis Sánchez y Erick Pulgar. Un grupo importante ya retornó al país (Gary Medel, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Eduardo Vargas, Enzo Roco, Edson Puch). Por otra parte, una decena ya dejó la actividad, entre los que se cuentan Claudio Bravo, Gonzalo Jara, Jean Beausejour, José Pedro Fuenzalida, Mauricio Pinilla, Pablo Hernández, Mark González y Johnny Herrera.

Esa Argentina que dirigía Gerardo Martino contaba con una destacada generación de futbolistas, pero que no pudo conseguir trofeos. Ya están retirados Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Mariano Andújar. De esa plantilla, dos jugadores siguen en la Albiceleste y están en la Copa del Mundo: Messi y Nicolás Otamendi. Ángel Di María sigue activo, pero dejó la selección.

Tras la salida del Tata Martino, pasaron por la banca Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli, más una serie de futbolistas, hasta que en 2018, después del deslavado Mundial de Rusia, aparece Lionel Scaloni. Primero, como interino. Luego, se quedó con el buzo. Cuando recién comenzó su experiencia en el cargo, pocos auguraban el éxito alcanzado, al día de hoy con cuatro títulos: la Finalíssima 2022, dos Copas América (2021 y 2024) y el Mundial de Qatar ’22.

En Norteamérica, Messi es el hombre de la Copa del Mundo, rompiendo cada récord que se le cruce. Hace 10 años, había dejado la selección argentina tras una nueva derrota a manos de Chile. En medio del Mundial, Enzo Fernández recordó durante una rueda de prensa una carta que le escribió a la Pulga cuando el 10 decidió renunciar. El actual mediocampista del Chelsea, que por aquel entonces era un adolescente, le dedicó un emotivo mensaje. Ahora son compañeros. “La verdad que fue un momento difícil para todos los argentinos vivenciar eso y creo que hoy en día escribiría mucho más emocionalmente, porque creo que compartí muchos momentos con él y aprendí muchísimo a su lado”, emitió.

Otamendi y Messi permanecen de aquel equipo argentino de 2016. Foto: Photosport. MEXSPORT/PHOTOSPORT

Argentina es una constante factoría de futbolistas. La diferencia es que la actual generación desbloqueó un concepto: ganar. Scaloni ha mantenido una base desde Qatar y paulatinamente va incrustando nuevos elementos, como por ejemplo Nico Paz. De los 26 convocados a este Mundial, 20 militan en las cinco grandes ligas de Europa. Mientras tanto, Chile continúa el peregrinaje de encontrar el ansiado recambio. Y algo preocupante es la salida de representantes nacionales en los grandes torneos. En 2016, Claudio Bravo estaba en el Barcelona, Mauricio Isla en el Marsella, Alexis Sánchez en el Arsenal, Arturo Vidal en el Bayern Múnich, Gary Medel en el Inter y Charles Aránguiz en Bayer Leverkusen, por citar a los principales. En la actualidad se ha reducido drásticamente la presencia chilena en las ligas top. Y los que permanecen, están en clubes de segundo orden.

Ranking FIFA

Uno de los múltiples indicadores que evidencian los caminos opuestos de los dos dice relación con el ranking FIFA. Argentina fue 1º durante 2016, pero fue cayendo hacia 2017 (4º) y 2018 (11º). Desde 2019 en adelante, la tendencia fue al alza: si en 2021 ya estaba 5º, en 2022 alcanzó el 2º lugar. En 2023 y 2024 fue el número uno. Para 2025 quedó 2º. En el último escalafón, antes del Mundial, volvió a ser primero desbancando a Francia. Con Chile ha sucedido todo lo contrario.

Hace 10 años, la selección nacional alcanzó la cuarta posición del ranking. Hacia 2017, ya estaba 10º. Desde 2018 en adelante, el camino fue netamente cuesta abajo: 13º en 2018, 17º en 2019, 17º en 2020, 24º en 2021, 31º en 2022, 40º en 2023, 50º en 2024 y 52º en 2025. El año pasado llegó a estar 57º, en la ubicación más baja. Hoy, la Roja aparece 51º, siendo el octavo dentro de la Conmebol. Solo supera a Perú (52º) y Bolivia (77º). La cruda realidad.